Última hora sobre la actualidad política, en directo

10:24 h

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este martes que Alberto González Amador “no tiene nada que ver” con los contratos que el gobierno gallego adjudicó en 2020, cuando él presidía la Xunta, a Mape, la empresa que propició las comisiones de 2 millones que la pareja de Isabel Díaz Ayuso cobró ese año.

“Que yo sepa, en 2020 esa persona no era siquiera novio de la señora Ayuso. No les pregunto”, ha dicho Feijóo, después de que elDiario.es desvelase que parte de las mascarillas por las que González Amador cobró esas comisiones acabaron en manos de la Xunta, que se las compró a Mape.

“El novio de la señora Ayuso no tiene nada que ver con ese contrato”, ha dicho Feijóo. El actual líder del PP ha subrayado que “todos los contratos están colgados y todos se han remitido al Parlamento”. Los contratos, junto a todas las adjudicaciones de emergencia de la Xunta, se publicaron en el portal de contratación de la Xunta con dos años de retraso.

“Yo no soy responsable de que Begoña Gómez esté delante de un juez, que el hermano del presidente del Gobierno no quiera pagar a Hacienda aunque no está claro que viva en Portugal. Y empiezan a revisar los contratos de la Xunta. No me discutían los contratos que firmaba y sacan ahora contratos del año 20, 15 o 18. Es patético, me hace gracia porque observo que para tapar al presidente del Gobierno sacan contratos de Feijóo”.

Informan Aitor Riveiro y Antonio M. Vélez

