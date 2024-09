Almeida lanza una consulta ciudadana sobre inmigración en pleno debate nacional y mientras él habla de “invasión”

La página web de participación municipal, Decide Madrid, ha lanzado una consulta a los madrileños sobre la acogida de inmigrantes. Está activa desde este lunes y recogerá respuestas hasta el día 16 de septiembre, según recogía un decreto firmado por José Luis Martínez-Almeida publicado hace unos días.

Las preguntas van destinadas a “priorizar” las líneas de actuación del próximo Plan Estratégico de Inmigración que prepara el Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo -según el área de Políticas Sociales- es “construir una sociedad diversa que acoja, incluya y genere convivencia en sus distritos y barrios”. El formulario colgado en la web de participación municipal consta de cuatro cuestiones centradas en los diferentes colectivos que han de ser atendidos primero.

“¿Qué tres líneas de actuación del futuro Plan te parece que tienen más trascendencia?”, pregunta el consistorio a los madrileños en el cuestionario, tanto de cara a los que vienen como a los inmigrantes que ya residen en la capital. Y luego pide escoger “los 3 colectivos que consideras deben tener una atención específica en el futuro Plan Estratégico en materia de inmigración”. Por último, deja una pregunta abierta para poner un lema o un título al plan que prepara el consistorio.

El área de Políticas Sociales lanza esta consulta como parte del proceso burocrático para aprobar un nuevo plan después de más de una década sin contar con una herramienta similar. El último data del año 2012. Ahora el departamento que dirige José Fernández apuesta por esta herramienta para que Madrid se convierta en “ciudad de referencia en la promoción del respeto y la defensa de la plena ciudadanía de la población madrileña independientemente de su diversidad de origen, removiendo los obstáculos que les impidan acceder a todos los derechos reconocidos y garantizados en la ciudad mediante la transversalización de la perspectiva intercultural”.

Almeida habla de “invasión” en Canarias

Las intenciones del consistorio contrastan con las palabras de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien en sus primeras declaraciones ante los medios después de las vacaciones aprovechó para arremeter contra el Gobierno nacional que, a su entender, “todavía no ha puesto encima de la mesa una sola medida con carácter global para abordar el fenómeno de la inmigración más allá de culpar a todos los demás”.

Almeida llegó a utilizar un lenguaje más extremo, hablando de que “hay una invasión, porque es una invasión migratoria en estos momentos en las islas Canarias” y aseguró que Pedro Sánchez culpa al PP de ello. “Por ahí no vamos a pasar”, añadió antes de acusarle de crear un “efecto llamada”.

“Cuando hay determinados fenómenos políticos en Europa que nos deberían estar preocupando, y saber las causas por las que están votando, es obvio que la inmigración es una de esas”, aseguró el alcalde. “Y que cuando Pedro Sánchez despacha la inmigración con que los que no estamos de acuerdo con lo que dice la izquierda en materia de inmigración somos racistas está simplificando el debate y está abonando el terreno para el populismo”, dijo antes de acusar al presidente de estar “excluyendo a muy buena parte de la sociedad, que no es racista, pero que entiende que tiene que haber una inmigración legal y que los inmigrantes ilegales, en definitiva, tenemos que tratar de que no lleguen a nuestras costas”.

El alcalde de Madrid abogó por actuar “en países de origen, por supuesto” y explicó que su partido defiende “que la inmigración tiene que ser legal, tiene que ser ordenada y tiene que estar vinculada al mundo del trabajo”.