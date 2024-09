Feijóo dice que siempre acudiría a testificar ante un tribunal pero se negó a declarar cuando le llamó una jueza en 2023

“Si a mí un juez me llama, no tendré ninguna dificultad para contestar a sus preguntas. Y si no me parece bien el contenido y alcance del interrogatorio, tengo mecanismos legales para decirlo”. Así ha respondido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la filtración de la brevísima declaración judicial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa que se investiga contra su esposa. Pero hace un año, ya cuando estaba al frente de su partido, plantó a una jueza de Salamanca que instruye una demanda por un conflicto interno.

En enero de 2023 Feijóo fue llamado a declarar en calidad de demandado en el marco de unas diligencias previas en una investigación por una demanda ante el retraso en convocar el congreso provincial del PP de Salamanca. Feijóo, como presidente nacional del PP, fue requerido por la jueza para ofrecer la versión del partido.

Pero Feijóo no acudió a la cita. Y la jueza dejó constancia de su enfado por el plantón del líder del PP. “La persona que estaba citada era el señor Feijóo”, espetó la magistrada. El PP alegó que su líder no tenía ninguna información que aportar, pero la jueza no dio por bueno el argumento. “Que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”, apuntó la magistrada.

El enfado de la jueza no deja lugar a dudas: “Es el PP y Feijóo el que decide cuándo la prueba es pertinente, no lo es, acudimos o no porque tenemos que aportar algo o no”, lamentó. “Es el PP el que de forma unilateral decide si es pertinente, si va a aportar algo o no eludiendo la decisión de esta juzgadora”, reprochó la funcionaria.

La jueza recordó que se citó “expresamente” a Feijóo, no “en términos generales”, y que no abrió la posibilidad a que el PP pudiera elegir quién comparecía. “De manera unilateral, el PP decide que no se puede desarrollar la práctica de la prueba porque no lo estima conveniente”, afeó durante la vista sobre medidas cautelares.

La jueza preguntó en varias ocasiones al letrado del Partido Popular si había leído la providencia del Juzgado —que ha asegurado que no les ha sido notificada—, aunque sí era consciente de que la citación era para Alberto Núñez Feijóo. “Quedaba claro cuál era la persona, ¿no? Si el PP, en este caso el señor Alberto Núñez Feijóo, no se ha presentado es porque no lo ha estimado conveniente, porque estaba citado él, no estaba citado el señor que está delante de mí”, concluyó.

La actitud de Feijóo choca con su declaración de este martes en una entrevista en Telecinco. Feijóo ha atacado a Sánchez por querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado y usar a la Abogacía del Estado para ello, precisamente lo que a continuación ha señalado que haría él si fuese llamado a declarar y no estuviera de acuerdo. Pero Feijóo hizo en su momento lo contrario a lo que hoy dice que haría.