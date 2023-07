El obispo Munilla sigue el discurso de la extrema derecha y vuelve a vincular la violencia con la inmigración

El Obispo de Alicante, José Ignacio Munilla, ha enarbolado el discurso xenófobo de la extrema derecha para valorar las revueltas que han tenido lugar durante los últimos días en Francia. El prelado, encardinado dentro del sector más conservador y reaccionario de la Iglesia española, ha vinculado los capítulos de violencia del país galo con la inmigración en un tuit en el que, para ilustrarlo, ha utilizado un vídeo, pero no de estos últimos días, sino de otro capítulo de protestas del año 2016.

En su comentario “en torno a la oleada de violencia vivida en Francia” Munilla hace referencia al Catecismo de la Iglesia Católica, y a la vez que recuerda que “las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen”, por otro lado advierte de “los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción” señalando así que “el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas.”

¿Qué reflexión cabe hacer desde la Doctrina Social Católica en torno a la oleada de violencia vivida en Francia?

El punto 2241 del Catecismo de la Iglesia Católica, después de recordar que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero… pic.twitter.com/7pMW44FBTY — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 4 de julio de 2023

No obstante el origen del conflicto francés no tiene un origen en un choque sobre inmigración, sino en la muerte de un adolescente de 17 años a manos de agentes de la policía a las afueras de París. Así uno de los agentes, tras una persecución al joven que conducía sin carnet, acabó con un disparo a bocajarro contra el menor que le provocó la muerte. En el vehículo no se encontraron objetos peligrosos ni estupefacientes, por lo que la muerte del joven se investiga como homicidio. En un primer informe la policía afirma que cuando el agente disparó lo hizo en defensa propia porque el joven aceleró hacia ellos, pero un vídeo grabado por un vecino cuestiona la versión policial ya que uno de los agentes parece amenazar con meterle “una bala en la cabeza”, posteriormente el joven acelera intentando huir y el policía dispara. El vehículo choca unos metros más adelante y Nahel muere.

El fiscal de Nanterre ha declarado que “a la luz de las investigaciones de las pruebas reunidas, la Fiscalía considera que no se reúnen las condiciones legales para el uso del arma”. Al agente, que ha sido suspendido, lo han detenido y se ha abierto una investigación por homicidio voluntario.

El obispo Munilla, pródigo en redes sociales, ha vinculado en anteriores ocasiones a la inmigración con la violencia, y especialmente en Francia. Así el año 2015, y saliendo en defensa del entonces arzobispo de València, José María Cañizares, cuando advertía de la “invasión de inmigrantes y de refugiados”, señalando que “el Cardenal Cañizares fue injuriado por alertarnos del peligro. ¡Cuántas lecciones nos da la historia!”.