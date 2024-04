Un viaje a Yellowstone: Guía del Grand Loop Road desde Grant Village a Mammoth

El Shoshone Creek abandona el lago del mismo nombre junto a uno de esos geiseres tan comunes en el Parque Nacional de Yellowstone. Muy pocos son los que llegan a estas alturas del bosque en una de las zonas menos transitadas del parque pese a que el espejo de agua apenas dista un par de millas de la Ruta Estatal 89. Shoshone Lake es uno de los lagos más grandes del parque y sus orillas suelen ser uno de los objetivos preferidos de los senderistas que huyen de las multitudes que suelen abarrotar los puntos culminantes del Grand Loop Road cada verano. Siguiendo la línea de costa por su flanco norte se llega a una de esas Basins (cuencas) en las afloran las aguas hirvientes que suben desde el interior de la tierra: Minute Man Geyser y Little Giant Geyser humean a apenas unos metros de las aguas del lago alimentando un Shoshone Creek que se lanza bosque abajo para ir uniéndose a dos o tres arroyuelos antes de formar un verdadero río. Llegar hasta aquí demanda tiempo y esfuerzo. Desde la cabecera de DeLacy Creek Trailhead son 11,3 millas (18 kilómetros que demandan unas tres horas por cada trayecto) solo ida.

Un par de millas más abajo, estos riachuelos se convierten en Firehole River. Un nombre bastante apropiado para lo que vamos a ver durante buena parte de los 113 kilómetros que separan Grant Village y Mammoth. Un paseo que sirve para cerrar el Grand Loop Road del parque nacional para dar por cerrada esa visita a los lugares más importantes de Yellowstone. Pues bien, hablábamos de Firehole River que en español quiere decir Río del Agujero de Fuego. Se supone que justo aquí (como sucede en gran parte de las Rocosas) se junta las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica creando una fisura que, a efectos prácticos, podría catalogarse como un ‘súper volcán’. Dicen que si Yellowstone revienta, la cantidad de cenizas que se arrojarían a la atmósfera provocarían una pequeña Edad del Hielo planetaria. Pues toda esa fuerza contenida encuentra puntos de liberación a lo largo de este Río del Agujero de Fuego que, incluso, ofrece algunas playas aptas para el baño con temperaturas del agua muy por encima de los 20 grados centígrados.

No es de extrañar que la primera parte de la ruta sea una sucesión de ‘basins’ donde se concentran los geiseres, pozas termales y fumarlas más espectaculares de todo el parque (y no exageramos si decimos de todo el mundo). Primero nos encontramos con el Old Faithful, un surtidor que arroja en cada uno de sus pulsos casi 40.000 litros de agua cercana al punto de ebullición. Estamos ante una de las concentraciones termales más importante del parque con más de una centena de pequeños y grandes géiseres, pozas, fuentes y chimeneas. No es de extrañar que aquí se localice el Centro de Interpretación sobre los volcanes de Yellowstone ya que el viejo Faithful (Fiel) es uno de los grandes iconos del parque. El geiser ‘explota’ cada 90 minutos y eso atrae a miles de personas para ver el espectáculo. No dejes de subir al Mirador de Old Faithful (acceso por Observation Point Trailhead). Sólo desde allí arriba puedes tener una visión de conjunto de este paraje surrealista. Un poco más arriba también hay que parar junto a Excelsior Geyser Crater y Grand Prismatic Spring, una de las pozas termales más bonitas y fotogénicas de todo el parque (con aguas de un azul increíble y orillas multicolores). Fountain Paint culmina esta colección de cuencas volcánicas que, prácticamente, se suceden sin descanso en un tramo que abarca casi 20 kilómetros de la Ruta Estatal 89. Es una de las zonas más increíbles de todo el planeta. Ver esto en invierno tiene que ser algo mágico.

Un desvío siguiendo el Río Madison.- Después de dejar atrás la cuenca termal de Pocket Basin, la Ruta 89 sigue el trazado del Firehole River internándose en una zona de bosques de pino muy tupidos. En este tramo tienes algunas de las áreas de baño más agradables del río. Desde mediados de julio –cuando va remitiendo el deshielo- a las primeras nieves de septiembre, la temperatura del agua puede acercarse a los 25-26 grados centígrados lo que convierte el río en una corriente ‘climatizada’. Antes de seguir hacia Mammoth te recomendamos seguir un par de kilómetros el cauce del Río Madison (en él ‘muere’ el Firehole) hasta su zona de ‘meadows’ enclaustrados entre montañas casi verticales (zona de Seven Mile Bridge Ruta Estatal 20) entre las que destaca la mole de piedra de National Park Mountain. Merece la pena el desvío. Y estos prados abiertos en los que el río se retuerce en vueltas y contra vueltas son ideales para ver fauna (aquí es relativamente fácil ver lobos en otoño e invierno).

De vuelta hasta Mammoth.- Una vez visto lo visto, todo lo que resta para llegar hasta el inicio del Grand Loop Road parece redundante. Se repiten las pequeñas zonas de aguas termales, los bosques, los paisajes de infarto, las cascadas… Una de las últimas paradas de interés es Norris Geyser. Y tú dirás, otro más. Pues sí. A parte de ver los chorros y las pozas, aquí tienes dos de los centros de interpretación del parque: en este caso son un pequeño museo sobre el propio geiser y otro centro dedicado a la historia y a la labor de los Rangers encargados de la custodia de este verdadero paraíso natural. Norris es especial, también, porque aquí se registran las temperaturas más altas del parque y, en consecuencia, la presión del agua más alta y ruidosa. Todo un espectáculo. Un par de kilómetros más arriba tienes que detenerte junto a la Roaring Mountain (Montaña Rugiente), una colina horadada por miles de pequeñas fumarolas responsables de un silbido ensordecedor que da nombre al lugar. Otra curiosidad un poco más al norte es Obsidiana Cliff, un pequeño cañón formado por grandes cantidades de este cristal volcánico. Este lugar era de gran importancia para los nativos del área, que usaban esa roca vitrificada para elaborar multitud de herramientas cortantes y puntas de lanzas y flechas. Piezas de este lugar se han encontrado a miles de kilómetros de aquí, lo que pone de manifiesto la magnitud de las redes comerciales de los nativos norteamericanos. Desde aquí a Mammoth hay apenas un paseo.

Fotos bajo Licencia CC: Yellowstone National Park; Mferbfriske; abbeyprivate; Ken Lund; Domenico Convertini