2024 y 2025: Los mejores años para cazar auroras boreales de la última década

Ver la aurora boreal al menos una vez en la vida es uno de los hitos que cualquier viajero que se precie debe apuntar en su cuaderno de ruta. Las luces del norte son uno de los espectáculos naturales más hermosos e hipnóticos del planeta; un fenómeno físico que tamizado por las culturas se convierte en algo espiritual y mágico. Para ver auroras boreales hay que acercarse a lo que los científicos llaman óvalo auroral. Esta parte del mundo es una franja de terreno en torno al polo magnético terrestre en el que las luces son visibles. Pero no es una región de límites estáticos. Todo depende de la actividad del sol. Y este 2024, el ciclo solar llega a su cénit de once años con un pico de actividad que promete auroras espectaculares y una ampliación significativa de ese óvalo auroral. Todo hace indicar que durante este año las luces del norte no sólo serán más intensas, sino que podrán verse en regiones tradicionalmente alejadas del óvalo. Algunos científicos aseguran que podrán verse en torno al paralelo 40. Estamos hablando de la latitud de Madrid.

La actividad solar detectada en los últimos meses es la mayor de los últimos 20 años y culminará en lo que los expertos califican como Efecto Terminator, una gran acumulación de tormentas solares que arrojará hacia la Tierra grandes cantidades de energía. Este ciclo de máxima actividad, señalan, ya se ha iniciado a finales de 2023 y tendrá su máximo en torno a la mitad de 2025. Así que tenemos dos momentos clave para planear un viaje para cazar auroras: el invierno de 2024 y el otoño-invierno de 2024/2025.

Dónde ver auroras boreales en este 2024.- Las mejores zonas se acumulan al norte de Europa y al norte del continente americano. Como te decíamos antes, la actividad puede ampliar el óvalo auroral hasta el paralelo 40 aunque esto no significa que en la mitad norte de la Península Ibérica se vayan a ver las auroras como en Islandia. En estas zonas periféricas se verán reflejos o resplandores lejanos y el fenómeno se podría verse de manera esporádica. Un lugar dónde si se podrán ver buenas auroras, por ejemplo, será el norte de Escocia. Lugares como la Isla de Skye y las Hebridas, las Islas Orcadas o en las Tierras Altas. Para una Aurora de Película puedes ir hasta Pennan, el pueblito pesquero que fue protagonista de la película Local Hero (una de nuestras preferidas). Una de las escenas más memorables de la película tiene a la aurora boreal como protagonista. ¿Hay garantía de ver auroras boreales en un viaje a Escocia? No. Pero este año de picos de actividad solar serán mucho más frecuentes.

GUIA VIAJAR AHORA DE ESCOCIA

LOS MEJORES LUGRARES DE EUROPA PARA VER AURORAS BOREALES

La mágica Islandia.- Ideal para viajar en cualquier época del año. Uno de los destinos de naturaleza más intensos y bonitos del mundo que también ofrece la oportunidad de sumergirse en una cultura apasionante. Yacimientos vikingos, glaciares, volcanes en activo, fauna marina… No lo decimos por primera vez. Islandia es l mejor destino europeo para hacer un viajazo como los de antes (recorrer la Ring Road, por ejemplo). Pero también es de los mejores lugares para ver auroras que quedan enmarcadas en parajes intensísimos como la Laguna de Jökulsárlón, con sus témpanos de hielo, la Playa de Stokksnes o la mágica Catarata de Skógafoss. Distancias cortas y paisajes de sueño son los grandes atractivos de la isla.

GUÍA VIAJAR AHORA DE ISLANDIA

Tromso, Laponia y las Lofoten: auroras en Noruega.- La ciudad de Tromso es la capital de las auroras boreales en Noruega (desde el punto de vista turístico, claro está) y desde aquí se organizar mil y un tours de avistamiento de auroras. ¿Pero es Tromso el mejor lugar del país para ver auroras? Nosotros nos quedamos con las Islas Lofoten por varios motivos. El principal es la gran cantidad de lugares increíbles que puedes encontrar para verlas (y fotografiarlas) en apenas diez o veinte kilómetros de carretera. Y después hay que hablar de lo que ofrecen las propias islas desde el punto de vista turístico. Otro lugar clave para ver las auroras en Noruega es el llamado triángulo lapón formado por las ciudades de Alta, Karasjok y Kautokeino. Aquí vas a poder alternar fiordos y grandes bosques boreales. Pero lo más importante es poder explorar la dimensión cultural de la aurora boreal gracias al pueblo Sami. Si optas por esta opción una buena idea es hacer coincidir las vacaciones con la Pascua. En esta fecha se produce la mayor fiesta tradicional Sami.

GUÍA VIAJAR AHORA DE LAS ISLAS LOFOTEN

GUÍA VIAJAR AHORA DE LAPONIA NORUEGA

Liarse la manta a la cabeza y viajar hasta Groenlandia.- Ya son palabras mayores. Ilulissat es el lugar más remoto, salvaje e increíble al que hemos viajado jamás. En este lugar perdido desagua el Glaciar Jakobshavn, una de las vías por las que se desparraman los hielos gigantescos que cubren la práctica totalidad de la isla. Los enormes icebergs pasan despacio por el fiordo rivalizando con la altura de las montañas… Todo aquí es brutal. Este fiordo es patrimonio mundial de la UNESCO por sus valores naturales y culturales, ya que es uno de los centros más importantes de la cultura inuit en la isla. Si lo que quieres es conocer las antiguas granjas vikingas tienes que ir hacia el sur (Qassiarsuk, Igaliku y Hvalsey). Nuuk oficia de capital de la isla y aquí puedes ver varios museos. Eso sí. Para ver auroras hay que tener noche y gran parte de la isla queda dentro de la zona ártica, lo que garantiza días interminables durante el verano. Las mejores opciones son los inicios del otoño y de la primavera.

GUÍA VIAJAR AHORA DE GROENLANDIA

Papá Noël y luces del norte en Rovaniemi.- El equivalente finés a Tromso es Rovaniemi, principal destino turístico de Finlandia (en invierno y en verano). Este lugar es la puerta de acceso a la región lapona y también un paraíso natural de bosques y lagos que está disponible para el turismo durante todo el año. En invierno se apelotonan las actividades: carreras de renos, paseos en trineo, rutas con raquetas de nieve, sesiones de sauna y agua helada, pesca en los lagos, inmersión en la rica cultura sami… Y también las auroras boreales. Esta ciudad (con una enorme oferta cultural y una de las grandes mecas de la arquitectura de vanguardia en Europa) se encuentra a apenas 10 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Durante las largas noches invernales las auroras son muy frecuentes y durante el verano puede verse el famoso sol de medianoche. Ah, Rovaniemi también es famosa por ser el hogar de Papá Nöel.

Fotos bajo Licencia CC: Chris Marquardt; Dunk; Hühnerauge; kaet44; Jakob Nilsson-Ehle; Michal Ziembicki