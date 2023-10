Guía de Londres: Un paseo por la City

Parece un contrasentido, pero la mejor manera de empezar a visitar la City de Londres es justo en su antítesis geográfica: esto es, en la otra orilla del río. Por eso te recomendamos comenzar esta ruta a pie saliendo al exterior a través de la Estación del Subway de London Bridge (Líneas Northern –negra- y Jubilee –gris-) y acercarte al río a través del bonito The Queens Walk. Desde aquí vas a poder disfrutar de una de las vistas más paradigmáticas de toda la capital británica. Un panorama en el que se pueden ver tres verdaderos hitos que explican la historia de Inglaterra desde la Edad Media hasta nuestros días: la Torre de Londres como símbolo de la monarquía; el Tower Bridge como muestra del poderío industrial de aquel XIX de brumas, trabajadores miserables, ricos muy ricos y destripadores y, por último, tras los tejados, la silueta imponente del 30 St Mary Axe, ese rascacielos con forma de ‘supositorio’ que sirve de faro a esa city financiera de estos tiempos de capitalismo salvaje desregulado. En ningún lugar como desde The Queens Walk puedes ver lo que supone Londres. Ni siquiera la icónica foto de Westminster Hall con su Big Ben como elemento paradigmático resume lo que es y supone esta ciudad.

Cruzamos el Thames por Tower Bridge (Puente de la Torre). Ya sólo pasar a la orilla norte del río a través de su tablero móvil es una experiencia viajera intensa. Uno lo ha visto mil veces en películas, programas de televisión, reportajes… Pero estar aquí es brutal. ¿Merece la pena entrar en las tripas del puente? Si. Merece la pena. Este puente se construyó a finales del siglo XIX como símbolo de la potencia industrial del país. Fue uno de los primeros puentes levadizos mecanizados del mundo y pagar el ticket de entrada permite ver las poderosas máquinas de vapor que movían el enorme tablero de hierro forjado y piedra. Las vistas desde lo alto también son imponentes. El puente nos deja justo en otro de los grandes iconos de la capital. La siniestra torre. La Torre de Londres (Tower Hill) es mucho más que una fortaleza de origen medieval (también pueden verse algunos restos romanos). Es una muestra de poder y estabilidad política encarnada en la figura de la monarquía. Visitar la Torre es mucho más que ver muros, baluartes, zonas palaciegas o mazmorras. También es mucho más que el contenedor de las Joyas de la Corona inglesa. La Torre es también un trozo importantísimo de la historia del país: aquí se funde la realidad y el mito, los personajes históricos, las leyendas y los fantasmas. Y símbolos: los cuervos, los Yeomen Warders –tradicionalmente conocidos como Beefeater-, el espectro sin cabeza de Ana Bolena…

Los rastros de la capital romana.- En Tower Hill Garden puedes ver algunos restos de la fortificación de Londinium (junto a una estatua del emperador Trajano), la antigua capital de la Britania romana. Si quieres ver el lienzo mejor conservado debes seguir por un estrecho callejón entre dos edificios que desemboca en un angosto patio interior en el que puedes ver este trozo medianamente bien conservado del muro latino. Los rastros de la ciudad romana son muy escasos y se encuentran sepultados por la ciudad contemporánea. Puedes ver un mitreo (templo dedicado al culto mistérico del Dios Mitra) en el ultramoderno Bloomber Space (Walbrook, 12) y bajo los pisos del Guildhall–el antiguo ayuntamiento londinense y otro de los lugares que hay que ver sí o sí en esta parte de la ciudad- puedes visitar los restos del Anfiteatro de Londinium (Guildhall Yard). Como dato curioso hay que señalar que estos restos se descubrieron ‘gracias’ a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Una ciudad vieja, pero nueva.- Si sigues por Great Tower y East Cheap puedes enconyrarte con joyas escondidas como St Dunstan in the East Church Garden (St Dunstan's Hill) una preciosa iglesia medieval en ruinas. Es una pequeña isla en un océano de grandes edificios modernos. Siguiendo por East Cheap podrás ver cómo tras las elegantes fachadas del siglo XVIII y XIX se eleva la mole del Sky Garden (Sky Garden, sn), uno de los grandes rascacielos de la zona que recibe el nombre socarrón de ‘El Walkie Talkie’. Estamos en el corazón de Londres, pero apenas quedan restos anteriores a las últimas décadas del XVIII. En Monument Street y Fish Street Hill, se eleva una gran columna -Monumento al Gran Incendio de Londres- que nos explica el porqué de esta ausencia de viejas casonas, conventos, mercados, callejones… El 2 de septiembre de 1666 se originó un gran fuego que se extendió por tres días destruyendo más del 90% de los edificios del centro de la ciudad (aquí vivían unas 80.000 personas del medio millón que vivían en la capital).

El Gran Incendio de Londres es un antes y un después en la historia de la ciudad y provocó una revolución urbanística que configuró el Londres de hoy (eso y una especulación brutal que aún sigue mutilando la identidad histórica de la ciudad). Y quizás el ejemplo paradigmático de este cambio radical de fisonomía urbana es la Catedral de San Pablo (St. Paul's Churchyard), un alarde arquitectónico que adelantó el inicio del neoclasicismo (se terminó en 1710) y que cuenta con la segunda cúpula más grande de toda la cristiandad (sólo la supera su homónima de Roma). Esta catedral es superlativa en sus proporciones, su simbolismo (está hecha para rivalizar con el Vaticano), su preponderancia en la ciudad… Hasta 1964, su cúpula fue el punto más alto de toda la geografía londinense. A su alrededor hay otras cosillas que ver como el famosísimo The Temple Bar (Paternoster Lodge, 2), una puerta ceremonial que servía de acceso a la ciudad desde la ciudad de Westminster.

Para poder ir viendo esos restos históricos hay que ir saltando de calle en calle aprovechando para ver lo viejo, lo moderno y lo ultra contemporáneo. Y muchas veces la cosa se solapa como sucede en el Guildhall (Basinghall Street, 71), un edificio que fue sede histórica del ayuntamiento londinense y que tiene algunas salas medievales de gran belleza y zonas más modernas. Uno de los puntos culminantes de esta zona es la confluencia de las calles Corn Hill, Princess, Poultry y Lombard. Aquí tenemos un conjunto arquitectónico notabilísimo en el que predomina el neoclásico londinense (de ese blanco tan característico) aunque con un telón de fondo de rascacielos ultramodernos (aquí puedes ver edificios de gran belleza como el Banco de Inglaterra -Bartholomew Ln-; Mansion House –Walbrook-; la Royal Exchange –Cornhill, 1- y un poco más escondida St Stephen Walbrook -Walbrook, 39-). Es uno de los rincones más bonitos de toda la ciudad (y casi nadie repara en él) y muy cerca de hitos como el mitreo del que te hablamos antes o Leadenhall Market (Gracechurch Street), un mercado de origen medieval que fue transformado en una preciosa galería comercial a finales del XIX.

Subir hasta el ‘Pepinillo’ de Londres.- The Gherkin (St Mary Axe, 30) se ha convertido en uno de los grandes iconos arquitectónicos de Europa trascendiendo a la propia Londres. ‘El Pepinillo’ es un edificio de 180 metros de altura y una forma singular que, desde 2004, forma parte del skyline londinense. No es el más alto, pero sí el más ‘guapo’ de los gigantes de acero y cristal que han crecido en la city al albor de la desregulación financiera. ‘El Pepinillo’ cuenta con un restaurante para nada económico en su planta superior que oferta vistas y una carta para personas con posibles. Uno puede darse un gusto caro a la hora del té por unas 60 libras por persona. Pero lo que más nos sorprendió de este entorno norteamericanizado al extremo fue la pervivencia de algunos detalles como St Helen's Church (Great St Helen's) una pequeña joya gótica del siglo XIII que fue de las pocas iglesias medievales en quedar indemnes tras el gran incendio. Este lugar enclaustrado entre gigantes de acero, hormigón, cristal y cuentas de resultados es poético per se pero también por haber sido la parroquia de un tal William Shakespeare. También a los pies del ‘Pepinillo’ se localizó una sencilla tumba romana que contenía los restos de una niña. Un lugar dónde la Londres de hoy se mira en la de hace más de 1.600 años.

Fotos bajo Licencia CC: User:Colin; Pug Girl; dabrat718; Martin Pettitt; Drew de F Fawkes; Jeremy A.A. Knight; Robert Lender; David H-C