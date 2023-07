Ruta por los Alpes alemanes III: En busca del Königssee

Dejamos atrás la zona central de los Alpes bávaros y vamos buscando, poco a poco, el extremo suroriental del territorio alemán y la frontera con Austria (a pocos metros de las primeras calles de Salzburgo). El recorrido sugerido para esta tercera etapa (lo ideal es hacerlo en dos o tres días) utiliza la Autopista-8 para ir conectando los diferentes lagos, valles y pequeñas ciudades que forman parte de este camino hacia el Este. Podemos hacer algunas paradas en localidades como Neubeuern (91 kilómetros de Walchensee) o Aschau im Chiemgau (102 kilómetros) antes de enfilar la Ruta 306 que se interna en las montañas camino del Königssee (Lago del Rey). Creemos que esta zona de la cordillera no tiene demasiado interés y que es mejor pegarle duro a la ruta para concentrar el interés en los alrededores del lago. Eso sí, si eres un amante de la naturaleza y te interesa la megafauna de la Edad Glacial no puedes perderte el Mammut-Museum del pueblo de Siegsdorf (Auenstraße, 2) donde se conserva el esqueleto de Mamut mejor conservado de toda Europa. Aquí vas encontrar otros restos de megafauna europea prehistórica como osos de las cavernas y, también una pequeña colección de restos arqueológicos de los humanos de aquellos tiempos (hachas de mano, puntas de flecha, etc.).

El mejor lugar para hacer base en la zona es el pueblo de Berchtesgaden. Como suele suceder en la gran mayoría de las localidades de la región, el antiguo pueblo histórico se ha convertido en un resort de montaña que se desborda por prácticamente cualquier lugar medianamente llano. Pero quedan algunas joyas como el Castillo de Berchtesgaden (Schloßpl, 2), un complejo de edificios y claustros que datan del siglo XII y que tienen elementos góticos, renacentistas y barrocos. Esta localidad tuvo su importancia en la Edad Media. Y por eso hay hasta tres grandes iglesias monumentales en el pueblo (San Andrés – Rathauspl, 6 -; Santo Cristo - Ludwig-Ganghofer-Straße, 28- y el templo del castillo) y un puñado de antiguos palacios. La explicación está en el extremo oriental del pueblo.

Toda esta zona es rica en depósitos de sal y la Mina de Berchtesgaden (Parkplatz Salzburger Straße, 24) fue de las más importantes del antiguo reino de Baviera. La visita merece la pena. Han puesto un tobogán en el antiguo acceso (que se hacía a través de un deslizador de madera) y algunas tonterías para turistas pero aún pueden verse los túneles de los que se extraía este mineral indispensable para conservar los alimentos hasta prácticamente antes de ayer. Otro de los puntos culminantes de la historia local fue la construcción del chalet de verano de Adolf Hitler, el famoso Nido del Águila, en las inmediaciones del pueblo. A parte de subir a verlo (merece la pena) en el pueblo hay un pequeño centro de interpretación (Franziskanerpl). También en este pueblo se encuentra la Casa de Las Montañas (Hanielstraße, 7) que hace la función de centro de interpretación del Parque Nacional Berchtesgaden.

El Königssee es el resultado de la labor paciente y constante de los hielos y el agua. Como casi todos los espejos de agua de la zona, el lago es de origen glacial, pero aquí el hielo excavó una estrecha trinchera de paredes verticales en plena roca. Lo primero que sorprende es el color verdoso de sus aguas: es lo que los geólogos llaman leche de glaciar, un agua cargada de sedimentos que adquiere colores que van desde el turquesa (como pudimos ver en el imprescindible Perito Moreno de Argentina) al verde. La zona del embarcadero es una sucesión de chalets alpinos y almacenes que dan al lago: todo con la pulcritud y el orden típicos de esta parte del mundo. Antes de meterte en un barco para ir a visitar sus hitos más importantes conviene hacer la breve caminata hasta el Mirador de los Pintores (acceso desde Malerwinkelweg). El camino discurre por un denso bosque a orillas del lago y culmina en un pequeño balconcillo que tiene una de las vistas más hermosas que vimos jamás. Otra opción para completar la visita al lago es subir hasta la Estación de Jennerbahn (hay un teleférico que te permite subir por 42 euros) y ver el entorno formado por el propio lago y las montañas desde el Pico Jenner.

El Parque Nacional Berchtesgaden y la Capilla del Hielo.- Buena parte del Königssee se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Berchtesgaden, una de las muchas maravillas naturales de esta parte de la Cordillera. Los dos lugares que hay que ver sí o sí en este lugar son la Iglesia de San Bartolomé y la impactante Capilla de Hielo, en la zona terminal del Glaciar Watzmann. Llegar hasta aquí por carretera es complicado. Si vas con vehículo propio deberás dejarlo en las inmediaciones de la Capilla de Bergopfer-Gedenkkapelle y seguir a pie hasta la icónica Iglesia de San Bartolomé, otra de esas imágenes que hemos visto mil veces en la tele y que es impresionante. La otra opción es tomar el barco en Konongssee que hace el tour por el lago con paradas en Kessel y la propia San Bartolomé (sigue hasta Salet, en el extremo sur del lago). El precio de los billetes hasta San Bartolomé es de 22 euros ida y vuelta. El trayecto merece mucho la pena. Este lago glaciar está flanqueado por paredes verticales cubiertas de bosque desde las que caen cascadas espectaculares. Tipo fiordo pero tierra adentro. El sendero hasta la Capilla de Hielo sale desde San Bartolomé. Son 3,5 kilómetros con bastante desnivel, pero merece mucho la pena el esfuerzo.

Subir hasta el nido del Águila.- El Kehlsteinhaus es uno de los monumentos históricos más controversiales de Alemania. Este chalet alpino se encuentra en una de las aristas del Pico Kehlstein (1.834 msnm), una de las cimas de esta parte de la cordillera e hito de frontera entre el país y la vecina Austria. El chalet fue un regalo del partido nazi a Hitler con motivo de su 50 cumpleaños en 1939 para servir de lugar de descanso y retiro veraniego. La guerra provocó que el dictador apenas estuviera en el lugar una decena de veces pero el simbolismo del lugar propició una operación de conquista por parte de las fuerzas aliadas en 1945. Hay que decir que en la toma del Nido del Águila estuvieron los bravos solados de la Nueve, la compañía del ejército francés compuesta por republicanos españoles. El lugar no está musealizado (a los alemanes les da bastante yuyu este tema) y hoy alberga un restaurante. Pero las vistas son brutales y el carácter histórico del sitio justifica la visita. Al lugar se accede a través de autobús lanzadera desde el centro de visitantes de Obersalzberg. Otra curiosidad es el ascensor literalmente encajado en la montaña que sirve para salvar los últimos 125 metros de desnivel. El artilugio es un ingenio de la época y se cuenta que para construirlo murieron una docena de trabajadores.

Listado de Campings para ir con auto caravanas

Zona Neubeuern-Aschau im Chiemgau: Kaiser Camping Outdoor Resort (Reithof, 2 -Bad Feilnbach-; Tel: (+49) 8066 884400); Camping - Erholungsverein Bayern (Kranzhornweg, 40 -Flintsbach am Inn-; Tel: (+49) 1522 7130014; Camping Mariengrund (Priener Str., 42; -Bernau am Chiemsee, Alemania-; Tel: (+49) 8051 7894); Chiemsee Camping Rödlgries (Rödlgries, 1, -Übersee-).

Zona Siegsdorf-Inzell-Bad Reichenhall: Alpencamp Siegsdorf (Hochberg Aigen, 4 –Siegsdorf-; Tel: (+49) 8662 2576); Camping Lindlbauer (Kreuzfeldstraße, 44 –Inzell-; Tel: (+49) 8665 9289988); Campingplatz Staufeneck (Strailachweg, 1 –Piding-; Tel: (+49) 8651 2134); Campingplatz Winkl-Landthal (Klaushäuslweg, 7 –Bischofswiesen-; Tel: (+49) 8652 8164).

Zona Berchtesgaden: Simonhof Campingplatz (Alte Reichenhaller Str, 110, -Ramsau bei Berchtesgaden-; Tel: (+49) 8657 284); Camping-Resort Allweglehen (Allweggasse, 4 –Berchtesgaden-; Tel: (+49) 8652 2396); Camping & Pension Mühlleiten (Königsseer Str., 70 – Berchtesgaden-; Tel: (+49) 8652 4584); Campingplatz Grafenlehen (Königsseer Fußweg, 71 – Berchtesgaden-; Tel: (+49) 8652 6554488).

Fotos bajo Licencia CC: Bill; gravitat-OFF; Skaja Lee; Bernd Thaller