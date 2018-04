Carla Suárez da el primer punto a España ante Paraguay

La española Carla Suárez, con una fácil victoria ante la paraguaya Verónica Cepede, a la que endosó un doble 6-2, ha dado a España el primer punto ante Paraguay, en la eliminatoria por la permanencia en el grupo II mundial de la Copa Federación, que ambos disputan en La Manga Club (Cartagena).



La grancanaria, número 2 del conjunto español y 25 del mundo, venció a la número 1 de las paraguayas, una Cepede que ocupa el puesto 86 del ránking WTA y que estuvo lejos de poner en duda la victoria de la insular, ante unas gradas llenas con cerca de 1.500 espectadores.



El encuentro, no obstante, comenzó con el primer juego a favor de la sudamericana, pero Suárez enseguida empezó a llevar la iniciativa y cobró ventaja con el 2-1 que obtuvo rompiendo el saque de su rival en blanco.



La solidez de la española y los muchos fallos no forzados cometidos por Cepede dispararon el marcador a favor de Suárez, quien, pese a perder su servicio para el 4-2, puso la directa y se anotó el set de forma clara en apenas 37 minutos (6-2) y con tres rupturas de saque consecutivas.



Este parcial estuvo marcado por el viento que dificultó la tarea de servir a ambas jugadoras, y ello provocó demasiadas dobles faltas, algo que se solucionó en parte en el segundo set.



Suárez parecía dispuesta a no dar ninguna concesión de su oponente y, aunque Cepede elevó algo el nivel de su tenis le faltó consistencia. La que sí tuvo la canaria, quien no aflojó y volvió a imponerse por 6-2 cerrando el juego con un juego en blanco a su favor y tras la media hora que duró esta manga.