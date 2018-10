Las Palmas se choca contra el muro del Alcorcón

El Alcorcón demostró en su visita a la UD Las Palmas su fortaleza defensiva y elevó a 638 los minutos que lleva imbatido, entre Liga y Copa del Rey, en un choque en el que los madrileños no mostraron fisuras.



El conjunto local se encontró con lo esperado, un rival ordenado, bien aplicado a la tarea defensiva, que cree en lo que hace y que crece desde su fortaleza atrás, aunque en el primer periodo le faltó llegada al área rival.



Y es que la posesión fue claramente de los isleños, y no se puede decir que no pusieran a prueba al sistema defensivo madrileño, porque lo intentaron tanto en combinaciones por dentro como con internadas y centros desde la banda, pero la zaga visitante se mantuvo firme.



En el minuto 3 David García sorprendió llegando desde atrás en un saque de esquina pero remató desviado, e igual suerte tuvo Borja Galán en un cabezazo cruzado a centro de Bellvis, en el 22.



El Alcorcón se prodigó poco por la portería de Raúl Fernández, pero en el minuto 26 Sangalli lideró un contragolpe por la derecha, conectó con Juan Muñoz y el centro del andaluz lo rechazó a córner Ruiz de Galarreta.



El único portero que tuvo que intervenir antes del descanso, y de forma decisiva, fue Dani Jiménez, al rechazar con su pie derecho un disparo raso de Rafa Mir, tras una galopada del internacional sub'21.



No tardó mucho el técnico local, a los pocos minutos de la segunda parte, en dar entrada al argentino Sergio Araujo para formar la deseada dupla de ataque con Rubén Castro e intentar acabar con el atasco, aunque el sacrificado fue Rafa Mir, lo que no gustó nada al delantero murciano.



Precisamente Araujo disparó desde fuera del área y atrapó la pelota Jiménez, mientras que el primer incorporado en el Alcorcón, Álvaro Peña, también exigió a Raúl Fernández con un disparo seco, en una fase en la que el Alcorcón comenzó a oler sangre, con llegadas peligrosas.



Pero la más clara la tuvo Rubén Castro, y de la forma a más simple, con un saque en largo de Raúl Fernández, posterior bote y mano a mano ante Dani Jiménez, quien reaccionó y tapó su disparo desde la línea de fondo después de haber sido superado.



Las Palmas se quedó sin ideas y buscó el fútbol directo en los minutos finales, pero lo único que hizo fue agrandar la fortaleza defensiva de un rival infranqueable, que no encaja un solo gol desde finales de agosto.

Ficha técnica 0 - Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García, Cala, De la Bella; Maikel Mesa (Fidel, min. 88), Ruiz de Galarreta, Timor, Tana (Blum, min. 71); Rafa Mir (Araujo, min. 52) y Rubén Castro.



0 - Alcorcón: Dani Jiménez; Laure, Burgos, David Fernández, Bellvis; Sangalli, Silvestre, Dorca, Borja Galán (Héctor Rodas, min. 83); Víctor Casadesús (Jonathan Pereira, min. 74) y Juan Muñoz (Álvaro Peña, min. 61).



Árbitro: Vicandi Garrido (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Rafa Mir así como a los visitantes Borja Galán, Burgos, Silvestre y Sangalli.



Incidencias: partido de la octava jornada de LaLiga 1/2/3 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria, ante 13.718 espectadores.