El Hierro produce vino de tuno

Encontramos multitud de variedades en uvas, tantas como gustos existen. Se producen en diversos suelos y en mayor o menor medida en cada una de nuestras islas. Sin embargo, existe una bebida fermentada denominada vino de tuno, que no es tan común y que recientemente un agricultor herreño la ha presentado como novedad en su puesto ubicado en el mercadillo de La Frontera, al que acude todos los domingos. Quedamos en su finca en el Valle de El Golfo, donde nos recibe entre sus cultivos y esperando una lluvia muy deseada. Se llama Erasmo Lima y desde hace seis años trata de ponerle mucho cariño y cuidado a las hortalizas que cultiva de forma ecológica.

Iniciativa pionera

Sin duda alguna, lo suyo es aprovechar el clima cálido que le ofrece el lugar, para poder obtener unas verduras de calidad. Lo mismo que ha hecho con las tuneras que de forma totalmente natural se producen en su terreno. Le llevaba dando vueltas al asunto desde hacía un tiempo, aproximadamente tres años y ha sido hace apenas unos meses cuando se ha animado a ello. Nos cuenta que no ha sido una tarea fácil, debido a que para obtener una botella de vino de tuno se necesita alrededor de un kilo de este fruto tan típico de nuestra tierra. A ello se le une no solo la dificultad que supone en ocasiones cogerlo, sino evitar que no queden restos de los temidos picos en las manos. No obstante, Erasmo se muestra muy entusiasmado con esta iniciativa pionera en la isla, ya que hasta el momento ningún otro vecino produce la mencionada bebida.

Estamos acostumbrados a escuchar el término vino y asociarlo a la uva, pero cuéntanos…. ¿Cómo surgió esa idea de hacer vino de tuno?

Erasmo Lima. (RCI)

La idea hacía mucho tiempo que se me había ocurrido. Las pautas vinieron de México, me las regalaron allá. Este país que te menciono es la cuna de las tuneras. Me traje de allá las matrices de fermentación, porque yo antes de eso tampoco lo había escuchado nunca. Entonces me planteé ¿por qué no hacer vino de tuno en El Hierro si hay tantos que se están perdiendo?

A partir de entonces comenzamos con el proyecto y este año sacamos una edición muy limitada, tan escasa que ya nos quedan muy pocos litros. La idea es que para la próxima temporada si el tiempo lo permite y las tuneras se portan bien (ríe) y dan lo tunos que tienen que dar, se destinarán más kilos para poder producir la bebida de la que te hablo.

Quiero aclarar que también se puede llamar bebida fermentada, ya que el término vino en sí viene del latín y hace referencia a la palabra viña, por tanto, de la uva, pero sí entra dentro de la clase de vinos de frutas.

Un vino de tuno que ya se puede encontrar en tu puesto en el mercadillo ¿Cuáles son esos primeros comentarios que has comenzado a escuchar?

Pues mira tengo que decir que para mí fue toda una sorpresa porque la primera vez que llevamos unas cuentas botellas, ninguna regresó de vuelta, algo que no imaginábamos. Se ha vendido muy bien, tanto a los vecinos de la isla como a las turistas les ha llamado mucho la atención y por curiosidad lo han probado.

Además, lo han degustado personas acostumbradas a realizar algunas catas y dicen que está muy bueno y aceptable para ser un vino de fruta y diferente al de uva que estamos acostumbrados a tomar aquí, aunque te diré que en Gran Canaria según tengo entendido hay un señor que está produciendo también vino de tuno.

Todo un proceso

¿Cómo es el proceso? Imagino que requiere paciencia para no picarse…

(Ríe) Es muy complicado y muy tardío. Pensemos que en el vino de uva se saca el mosto y de ahí a fermentación. El de tuno tiene un proceso mucho más largo, la fermentación en este caso es más larga.

Por todo esto comenzamos con un proyecto pequeñito, para ver como funcionaría y dado que los comentarios que nos han llegado son positivos, vamos a continuar apostando por este proyecto y sacar una mayor cantidad.

En cuanto a lo de picarse, he descubierto hace unos meses que hay unos guantes de cuero que vienen muy bien para coger los tunos, pues no solo hay que pelarlos, sino buscar los que están en su punto de maduración para que el vino no salga de un color no apropiado.

Finca de Erasmo Lima. (RCI)

Según te lo cuento, puede parecer una tarea sencilla, pero siempre hay factores que debemos apreciar. Los tunos no deben estar ni maduros, ni muy verdes, dos extremos de este fruto que no son recomendables si se va a realizar una bebida con ellos.

¿Nos podrías contar cuántos tunos se requieren para obtener una botella?

Se necesitan muchos tunos para conseguir una sola botella. Tenemos que tener en cuenta que cuando lo vemos en la tunera puede parecernos grande, pero parte de este fruto se va en la cáscara, que lógicamente no se utiliza y debido a la enorme cantidad que tienen de pepitas, se reduce considerablemente su zumo. Y en la fermentación, como es por decantación, pues los litros disminuyen.

Si tuviera que decirte una cifra exacta, pues un kilo de tunos da lugar a una botella, pero esto puede variar porque depende la calidad del mismo y de la lluvia que haya podido caer.

Comenzó plantando varias hortalizas y hoy en día no solo tiene una gran variedad, sino su propio puesto en el mercadillo donde vende todo lo que cosecha de forma ecológica…

Hemos ido pasito a pasito… Se empezó con una huerta de 1.500 metros y ya podemos decir que tenemos 5.000 metros. Es un trabajo que no solo depende de ti, sino del tiempo, de ahí que siempre estemos mirando el cielo y del tipo de la calidad de la tierra que por cierto ya la estamos preparando para la temporada de primavera – verano, en la que se plantan determinados cultivos característicos de esta época.

Nuevos proyectos

Lleva años innovando en lo que a la agricultura se refiere ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Continuar con más proyectos?

Sin duda. Eso siempre. Se continuará con la elaboración del vino de tuno, cuando salga la cosecha de este año, aplicaremos otras pautas para hacer más litros, esperando que guste tanto como en esta ocasión y se sacarán diversas formas de mermeladas, todas ellas sin conservantes. Por eso es importante tener el mejor material, que el fruto sea óptimo.

Tiene una filosofía muy clara desde que comenzó en la agricultura. Aprovechar todo lo que proporciona la tierra…

Sí, en esta finca no se desperdicia absolutamente nada, eso te lo puedo garantizar. Los restos de la poda, cáscaras…se aprovecha para la propia tierra. De ahí que me de tanta pena que hoy en día la naturaleza nos ofrezca un fruto con tantos beneficios para nuestra salud como es el tuno y, en ocasiones, se pierda.

También me gustaría contarte que curiosamente una de las mermeladas que hacemos y que más éxito ha tenido es la de nopal, es decir, sale de la hoja de la tunera.

¿Qué comentarios son los que ha recibido por parte de los vecinos sobre esta bebida de tuno?

Pues ha habido personas que la han degustado y me han dicho que les cuente la clase de uva que hemos utilizado, es ahí cuando les explico que se hace a base de tuno o higos picos, como también se denominan en otras islas.

Por supuesto, se escuchan todo tipo de comentarios, los negativos hay que aceptarlos como lo que son, consejos para mejorar y ofrecer así un mejor producto. Al final, es importante que cada persona te aporte su opinión, para explicarles cómo se ha hecho y lograr una mayor calidad en lo que haces con esfuerzo y motivación.

Les explico que es un proyecto, una mini prueba que queríamos hacer primero, antes de hacer una mayor cantidad. Nuestra idea es siempre hacer todo con cariño, de ahí que cuidemos los detalles en las botellas de vino de tuno. Hacer las cosas sí, pero bien.