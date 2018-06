El Mocanal acoge un concierto de violín y piano a cargo de Judith Choi y Ernesto Mateo

El área de Cultura del Cabildo de El Hierro informa de la celebración de un concierto de violín y piano, en el marco del ciclo de conciertos de música clásica "VI Primavera Musical", a cargo de Judith Choi y Ernesto Mateo, este viernes 15 de junio, a partir de las 20:30 horas en el Centro Cultural de El Mocanal y con entrada gratuita.

La violinista española- sur coreana Judith Choi Castro reside en Londres donde ha establecido una carrera internacional como solista, música de cámara y música de orquesta.

Judith nació en las Islas Canarias donde estudió con el profesor Anatoli Romanov, (alumno de Polikian y de la escuela de Leopold Auer) y Fernando Fragoso en el conservatorio de Santa Cruz de Tenerife. En 2004, se trasladó a Londres donde estudió con los profesores Yuri Zhislin, Natalia Lomeiko, Maurice Hasson y Mayumi Fujikawa.

Obtuvo el título de Bachelor de Música con Honor en el Royal College of Music y el título de posgrado de Máster de Arte en el Royal Academy of Music de Londres. Durante los años de estudios ganó varios premios, entre ellos el primer premio en el Hatfiel Music Festival, premio J.E Mortimer de Martin Music Scholarship Foundation, becas del Cabildo de Canarias, Ministerio de Educación de España y de Rondo Music Society en Nueva York, finalista en el Concurso Internacional de Llanes, Concurso ciudad de Móstoles-Madrid, y Concurso de Intercentros de España.

Durante estos años, fue también elegida para un intercambio para estudiar en la Mahattan School of Music de Nueva York. Judith ha recibido masterclases de Midori Goto, Dmitry Sitkovetsky, Dong Suk Kang, Mauricio Fuks y Tasmin Little entre otros.

Como solista y música de cámara, ha tocado en las salas más importantes de Inglaterra como St. Martin in the Fields, Fairfield Halls, Hannover Square, Fitz William Museum in Cambridge, the National Gallery como parte del programa Belle Shenkman, Royal Opera House en Covent Garden y Cadogan Hall.

En 2012, tocó en concierto de Bach doble con el violinista barroco Adrian Butterfield y la orquesta Southbank Sinfonia en St. John´s Waterloo, Londres. Internacionalmente, Judith ha tocado en festivales de música en Japón, Corea del Sur, Alemania, Italia, Portugal, Suecia y regularmente en Francia y España.

Como música de orquesta, Judith fue primer violín en la orquesta de la Unión Europea, EUYO, primer violín en la London Sinfonietta Academy, miembro de Southbank Sinfonia y del programa Future Firsts de la Filarmónica de Londres.

Profesionalmente, Judith colabora regularmente con la Filarmónica de Londres, Bournemouth symphony, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Cataluña, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Aurora y London Sinfonietta.

Recientemente ha grabado su primer álbum llamado “Assorted Encores” en el cual se compone de una recolección de piezas populares del repertorio violinístico incluyendo compositores como Sarasate, Kreisler o Wineniawski.

Judith es la directora artística del Festival y Academia de Música Internacional de Canarias que se celebra todos los años en Febrero en la isla de Tenerife, compuesto por una serie de más de 10 conciertos de música de cámara impartido por músicos de un calibre internacional. Actualmente, Judith toca un violín de Lavazza de Italia, c.1740 prestado generosamente por la Fundación Harrison Frank.

Ernesto Mateo

Nacido en 1981 y natural de Arucas (Gran Canaria), Ernesto Mateo comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Elemental de Música de su ciudad, para ingresar posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, donde obtiene en 2002 y bajo la dirección de Agustín Chirino los títulos superiores de Piano y de Solfeo, continuando su formación pianística con Galina Neporozhnya y José Luis Castillo, y recibiendo además lecciones de Thomas Mark y de Nicolai Lugansky, entre otros.

Realiza estudios de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, obteniendo en 2008 el título correspondiente, con la calificación de Matrícula de Honor, y contando entre sus profesores a Daniel Roca, Manuel Bonino y Laura Vega. Durante esta etapa y a posteriori, complementa su formación recibiendo lecciones de maestros como Enrique Blanco o Alfredo Aracil, y realizando estudios de postgrado con Agustín Charles Soler.

Sus obras han sido interpretadas en diversos puntos de la geografía europea por agrupaciones como el Cuarteto Ornati, el Ensemble Décadanse, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, o la Gran Canaria Sinfonietta, que estrenó su Concierto para piano de juguete y orquesta.

En 2011, su obra Nocturno para violonchelo y piano obtuvo el galardón a la "Mejor Composición" en el Premio de Música "María Orán", organizado por CajaCanarias en Santa Cruz de Tenerife. Recientemente se ha alzado con el primer premio en el V Concurso de composición para piano "Maria Dolors Calvet", y ha obtenido asimismo el primer premio en el II Concurso de Composición "Antón García Abril".

En 2012 la Real Academia Canaria de Bellas Artes le concedió el premio "Excellens" en Música, otorgado a un creador que denote "una notable capacidad técnica en su arte, unida a una marcada personalidad y originalidad".

Su interés en la creación le ha llevado a colaborar de forma activa con la asociación Promuscan para la promoción y difusión de la música hecha en Canarias, de la cual es miembro, ocupando el cargo de presidente; y en la actualidad trabaja como repertorista y profesor de Piano e Improvisación en el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife.