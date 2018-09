La escritora Carmen Posadas se incorpora al taller de guión de La Palma Film Commission

Carmen Posadas.

La escritora hispano-uruguaya Carmen Posadas se incorporará la próxima semana al Comité de Selección de isLABentura, el taller de guión que organiza La Palma Film Commission y que afronta el próximo 15 de septiembre el cierre de su plazo de admisión de solicitudes. La entidad, dependiente de la empresa pública Sodepal, aprovecha con este propósito la visita que Posadas realizará a la isla con motivo del Festival Hispanoamericano de Escritores, que se celebrará en Los Llanos de Aridane entre los días 18 y 22 de este mismo mes, se informa en nota de prensa.

Con esta incorporación se completa el jurado del laboratorio de guión, que integran también Javier Olivares ( El ministerio del tiempo), Jordi Calafí ( Isabel), Yolanda García Serrano ( Todos los hombres sois iguales), Mercedes Afonso ( El amor se mueve) y Nicolás Melini (director del Festival Hispanoamericano de Escritores y autor de Brindo por el hombre más puro que conozco).

isLABentura arrancó el pasado 23 de julio con una presentación en la librería especializada Ocho y Medio de Madrid a cargo de la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Alicia Vanoostende. El propósito de esta iniciativa de La Palma Film Commission es promover la creación de guiones de cine y televisión relacionados con la historia y la cultura de la isla de La Palma y desarrollados a lo largo de un año natural.

Tras la recepción de candidaturas, el comité seleccionará a los seis guionistas participantes, que serán invitados a conocer la isla a finales del mes de octubre. A partir de entonces se sucederán tutorías virtuales y presenciales, que culminarán con una presentación pública de las historias, también en La Palma, en el verano de 2019. La convocatoria, que otorgará además un premio único de 3.000 euros al mejor guión, cuenta con el apoyo del Cabildo de La Palma, a través de su Consejería de Turismo.

Carmen Posadas

Carmen Posadas (Montevideo, 1953) comenzó escribiendo para niños y en 1984 ganó el Premio Ministerio de Cultura. Es autora además de ensayos, guiones de cine y televisión, relatos y varias novelas, entre las que destaca Pequeñas Infamias (1998). Este título, traducido a una veintena de idiomas y publicado en más de 40 países, recibió excelentes críticas tanto en The New York Times como en The Washington Post. No en vano, en el año 2002 la revista Newsweek saludaba a Posadas como “una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación”.

A lo largo de su carrera ha recibido otros importantes galardones, como el premio Apeles Mestres de literatura infantil (2004) y el Premio de Cultura que otorga la Comunidad de Madrid (2008). Su última novela, La hija de Cayetana, se publicó en Espasa en el 2016.