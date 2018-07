Porque es un derecho, no un privilegio

El derecho al descuento para residentes del 75% en el precio de los billetes de avión y barco entre Canarias y la Península, tendría que haber entrado en vigor tras la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado el pasado 28 de junio.

Es muy importante entender que se trata de un derecho de los canarios y canarias, de los palmeros y palmeras. Un derecho que el Gobierno de Canarias junto a los diputados de CC y NC, han logrado que se reconozca por parte del Estado.

Reconocimiento que hizo el gobierno saliente de Mariano Rajoy, así como el nuevo presidente, Pedro Sánchez, que se comprometió en el Congreso a asumir la Agenda Canaria porque también estaba pactada con él.

Por eso, la respuesta que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dio a Ana Oramas sobre el descuento del 75% la recibimos con incredulidad, sorpresa y desconfianza, al decir que, en el mejor de los casos, entraría en vigor en un plazo de seis meses.

Dejemos de lado lo que nos pareció el tono y las formas del ministro al responderle a la diputada canaria Ana Oramas. Cuando un asunto importa, se intenta buscar solución y eso no fue lo que hizo el ministro José Luis Ábalos la semana pasada.

Tenemos derechos que se reconocen en nuestro Estatuto de Autonomía y en la Constitución como, por ejemplo, un Régimen Económico y Fiscal propio y diferente. También la UE reconoce nuestra realidad diferencial con el marco propio de región ultraperiférica. Y es, precisamente, por un principio de justicia por lo que hay que tratar diferente a quienes son diferentes para que tengan igualdad de condiciones y oportunidades. Para que todos podamos salir de la misma casilla. Y eso es lo debe suceder siempre con Canarias. Por derecho.

Además, los canarios y canarias que vivimos en islas no capitalinas padecemos el peso de la doble insularidad en todo lo que hacemos día a día. Doble insularidad que reconoce Europa. En este caso, nos cuesta más caro trasladarnos a la Península para cualquier asunto, sea de trabajo, por estudios, por salud o personal.

Por eso, es importante que en la reunión de hoy en el Ministerio de Fomento a la que asisten el presidente de Canarias Fernando Clavijo y la presidenta de Baleares Francisca Armengol, se entienda que estamos ante un derecho que hemos logrado que se nos reconozca y que tiene que aplicarse ya. Hay fórmulas para ello. El Gobierno de Canarias ha planteado una propuesta jurídica que podría hacer inmediata la aplicación del 75%. Fórmula jurídica, que por otro lado ya el Gobierno de España ha aplicado en numerosas ocasiones.

Si de verdad hay voluntad política de aprobar el descuento a residentes, existen las herramientas suficientes para ponerlo en marcha desde ya, igual que han encontrado rápidamente la vía para solucionar por decreto ley la renovación de RTVE. Eso, por lo visto, sí que era una prioridad.

No podemos callarnos ante la pasividad de quienes consideran que este derecho puede esperar seis meses más para aplicarse. Las cosas no pueden seguir dejándose para mañana. No nos lo podemos permitir.

Hoy, tenemos una oportunidad para que el Gobierno del Estado corrija su error y este derecho sea efectivo ya. Y es hoy cuando debe verse la voluntad de no dejar para mañana los asuntos verdaderamente importantes.

El Gobierno de España tiene que dar solución ya a este problema, y fórmulas hay, es cuestión de voluntad y de no querer dejar para después las cosas. Tiene que hacer efectivo ya este derecho de todos los palmero y de todos los canarios.

Que hoy sea el día.

Nieves Lady Barreto, s ecretaria Insular de Coalición Canaria en La Palma