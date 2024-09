El policia local de Palma que va atropellar mortalment un vianant serà jutjat per homicidi per imprudència greu

L'Audiència Provincial de Balears ha rebutjat la petició de la Fiscalia de jutjar per un delicte lleu el policia local de Palma que va atropellar mortalment un vianant el juny de 2022.

En una interlocutòria dictada aquesta setmana, la Sala ha rebutjat el recurs que el Ministeri Públic havia presentat contra la decisió del Jutjat d'Instrucció 8 de Palma de processar l'agent per homicidi per imprudència greu i demanant que fos per imprudència menys greu.

La Fiscalia considerava que encara que el vehicle policial conduïa a una velocitat excessiva, aquesta no superava els límits per ser considerada un il·lícit penal. Cal recordar que l'informe de la Guàrdia Civil situava la velocitat entre 76 i 87 quilòmetres per hora.

A més, demanava que es tingués en compte que l'agent havia estat alertat d'un possible episodi de violència masclista, cosa que li atorgava preferència de pas davant d'altres.

La Sala, no obstant això, considera que els arguments del jutge instructor per considerar que s'està en presència d'una conducta constitutiva d'imprudència greu “no són irracionals” i dona suport als arguments de l'instructor que la velocitat era “manifestament excessiva i inadequada”.

El tribunal conclou en tot cas que per atendre les al·legacions del recurs cal valorar les proves, les declaracions i els informes en el judici oral. Així, considera que “no és arbitrària ni il·lògica” la decisió de l'instructor respecte als indicis que es podria estar davant d'una imprudència greu.