El PP de la capital lamenta la "dejadez y falta de gestión" del Gobierno municipal con la zona azul

Aparcamientos en zona azul (tiempo limitado) en la Avenida del Puente de Santa Cruz de La Palma. PP

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan José Cabrera, considera que “la incapacidad del grupo de Gobierno municipal para sacar adelante los pliegos para la licitación de la zona azul (aparcamiento con tiempo limitado y con parquímetros en la vía pública), a pesar de tener tres años para hacerlo, es una muestra más “de la falta de gestión del Partido Socialista y Coalición Canaria, que “está afectando cada día más y de forma grave” a la capital, se indica en una nota de prensa del PP.

Cabrera hace hincapié en “la dejadez del Gobierno municipal, que ha tenido tres años para resolver el problema, pero ha dejado pasar el tiempo sin hacer absolutamente nada”. Es una situación, asevera, “que se repite porque no son capaces de gestionar. La zona azul fue otra de las mejoras para la ciudad que el grupo Popular logró la pasada legislatura, cuando los socialistas iban siempre a remolque, y ahora cuando son ellos los que deben mantenerla no saben cómo hacerlo, una realidad que lamentamos enormemente porque al final los perjudicados son los vecinos y los empresarios de Santa Cruz de La Palma”.

El portavoz popular subraya que el grupo Popular ha recordado “en varias ocasiones al alcalde que hay un informe elaborado por la propia empresa que gestionaba este servicio con las mejoras que se debían hacer en la zona azul, pero se acaba la legislatura y todo quedará en agua de borrajas. No aportan nada nuevo a la ciudad y encima ni tan siquiera mejoran lo que ya había, con un informe incluso sobre la mesa”.

El exalcalde del PP manifiesta que “el hecho de que la Policía Local controle a partir de ahora la zona azul, con aparcamiento gratuito durante una hora y media, no es una decisión que tome el grupo de Gobierno; es que no puede hacer nada más”. Además añade que “han dejado que se cumpliera el contrato sin ser capaces de sacar la nueva adjudicación. El contrato se acaba y la empresa no puede seguir ejerciendo sus funciones, con el grave perjuicio además para el personal que estaba contratado que podía mantener su empleo si la nueva licitación se hubiera sacado como hubiera sido lógico de tener una mínima capacidad. Esta dejadez acaba perjudicando de forma directa también a los trabajadores”, apunta.

El portavoz del grupo Popular recuerda que “la zona azul se puso en marcha en acuerdo con los empresarios de la ciudad para lograr una mayor rotación de vehículos y su funcionamiento ha demostrado que aquella decisión del Partido Popular fue un acierto”. Además, se muestra preocupado por “tener que dejar la zona azul en manos de la Policía Local, a la que no se le está exigiendo que cumpla con la vigilancia de la zona verde y ahora encima se pretende que los agentes controlen la zona azul”.

Cabrera señaló que lo que “está ocurriendo en Santa Cruz de La Palma se debe analizar por encima de ideologías políticas. Y no es que uno se sienta más identificado con el PP, con el PSOE o con cualquier otro partido; la parálisis, falta de gestión y pérdida de protagonismo de la capital es tan terrible que nos afecta a todos”.