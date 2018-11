Lavandera: “CC usa los plazos del Fdcan para castigar a municipios e islas por electoralismo”

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, acusó este lunes “al Gobierno en minoría de CC de usar los plazos de justificación y ampliación de los fondos del Fdcan para castigar a algunas islas y municipios por cuestiones meramente electoralistas”, se informa en nota de prensa.

Lavandera preguntó a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, por los criterios que sigue el Gobierno de Canarias para flexibilizar la justificación de los fondos del Fdcan por las corporaciones locales. De este modo, trasladó la preocupación de los diputados del PSOE por La Palma, Manuel Marcos Pérez Hernández y María Victoria Hernández, por el hecho de que el Cabildo esa isla haya solicitado en varias ocasiones poder ampliar el plazo de la anualidad de 2017, al igual que poder incluir entre la justificación la posibilidad de transferir parte de ese dinero al Instituto Astrofísico de Canarias.

“Esta última legítima aspiración fue denegada, no nos extraña, porque todo lo que se salga del asfalto, rotondas y farolas y se acerque al conocimiento, CC no es capaz de ponerlo en valor”, sostuvo. Indicó que la ampliación del plazo evidencia una decisión política basada en el castigo a una isla a la que le niega la misma flexibilidad que le pide constantemente al Gobierno de España, “aunque en este caso de fácil solución”.

Tras preguntar qué sentido tiene poner obstáculos si el fondo lo regula el propio Gobierno, indicó que a ayuntamientos como Mogán, Firgas o Vega de San Mateo se les ha ampliado el plazo de justificación e, incluso, el porcentaje de cofinanciación llegando al 100 por ciento de financiación. “Por ejemplo, al Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, una corporación con superávit presupuestario, se le amplía al 100 por ciento la financiación y el plazo de justificación hasta el 27 de diciembre”.

Lavandera afirmó que no extraña esta forma de proceder, “porque son municipios gobernados por fuerzas políticas de carácter local con las que CC busca desesperadamente cerrar pactos electorales y evitar su definitiva desaparición en Gran Canaria”. También hizo hincapié en que la política de CC “se caracteriza por el clientelismo y la arbitrariedad, algo que no deja ser una forma de corrupción aunque no sea delito”. Remarcó que cuando a eso se le añade “el sectarismo y el castigo a una isla y sus habitantes, como es el caso de La Palma por el simple hecho de buscar un titular que ayude en la campaña a la consejera Nieves Lady, flaco favor se le hace a esa isla”.

Para terminar, Iñaki Lavandera invitó a la consejera a “rectificar y a no anteponer los intereses electorales de Coalición Canaria a los de los habitantes de La Palma”.