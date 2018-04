Unidos Se Puede denuncia el abandono en La Laguna de una casa terrera incluida en el Plan de Protección del Casco

El portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna, Rubens Ascanio, afirmó este miércoles que "la inacción de Coalición Canaria durante los últimos 12 años al frente del área de Patrimonio está convirtiendo en irreparable el deterioro de una vivienda catalogada y situada en el número 10 de la calle Rodríguez Moure, dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Casco (PEP)". Según Ascanio, "hace unas horas esa edificación antigua tuvo que ser vallada ante la caída de cascotes".

El concejal del partido en la oposición recuerda que su partido viene alertando desde hace tiempo sobre esa situación. "Ya lo hizo en 2013 el concejal de Sí Se Puede Juan Miguel Mena, y lo hizo nuestro grupo en abril de 2016. Alertamos del riesgo de derrumbe que corre esa vivienda centenaria y se pidieron acciones para evitar su pérdida, así como el cumplimiento de las propias recomendaciones técnicas hechas desde 2005". En esta línea, Ascanio explicó que la propia ficha del PEP habla de la necesidad de proteger la fachada de la reseñada casa terrera, "que debe consolidarse con urgencia".

Esa vivienda fue objeto de un expediente en el año 2010 por parte del área de Patrimonio municipal al tratarse de una edificación catalogada como Ambiental 2. "En este tiempo, la situación no ha dejado de empeorar, con la caída de buena parte de la cubierta interior y con grandes pérdidas de materiales de la fachada", aseguró Ascanio.

En su momento, el Consistorio acordó ejecutar de forma subsidiaria las obras recomendadas por un informe técnico municipal, que recomendaba la colocación inmediata de una malla de protección en los aleros, "para evitar que las tejas puedan caer sobre los peatones que circulan por la acera", sin que hasta ahora se haya hecho nada. No entendemos que no se hayan realizado unas obras que según los propios informes municipales no hubiesen costado ni 500 euros", explicó.

Ascanio recordó que esa vivienda se encuentra a pocos metros de uno de los aparcamientos públicos del casco, de un centro infantil y del Instituto Cabrera Pinto, con lo que es una zona de paso de mucha gente. Igualmente incidió en sus características, al tratarse de un tipo de vivienda humilde, de una sola planta y que "ha sufrido una dura persecución en el casco histórico en los últimos años".

El grupo municipal de Unidos Se Puede recuerda que han logrado en este mandato acuerdos para desarrollar 2medidas de protección y defensa de las casas terreras en el municipio, que parece que han llegado tarde para esta edificación".

Recuerda que existe una normativa que permite actuar al Ayuntamiento, mediante mejoras en las ayudas a la rehabilitación e "incluso aplicando la posibilidad legal de expropiación de las edificaciones abandonadas, a precio de ruina, una posibilidad que en el año 2008 anunció la exalcaldesa, Ana Oramas", también de CC.

Desde la formación política lagunera se plantea que el Plan General de Ordenación vigente y el capítulo cuarto de la ordenanza de Protección del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico obliga a los propietarios a mantener los edificios en condiciones de seguridad y salubridad, pudiéndose imponerse sanciones a las personas responsables de su abandono.