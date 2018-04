Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 6 DE ABRIL

Premios Quirino de la Animación Iberoamericana 2018

Los Premios Quirino nacen de la necesidad de reconocer el talento en la industria de la animación iberoamericana, generando lazos y redes entre ambos lados del océano. El evento reunirá por tanto la floreciente industria latinoamericana, junto a la de Portugal, Andorra y España, construyendo un verdadero hermanamiento para desarrollar juntos el gran mercado que es Iberoamérica. En paralelo se celebrará un foro de coproducción iberoamericano y un congreso internacional de la animación iberoamericana. Los premios se han nombrado en honor al creador del primer largometraje de animación de la historia: en 1917, Quirino Cristiani, que dirigió El Apóstol, una producción argentina en la que se utilizaron 58.000 dibujos en 35 mm, además de varias maquetas.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 9.00-20.00

Precio: desde 19 euros

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz

Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación Española de Tenis, se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: mañana y tarde

Precio: entrada libre

‘Bebecuentos’: ‘Retahíla’, con Laura Escuela

Nueva sesión de Bebecuentos de la mano de la narradora oral Laura Escuela. En esta ocasión, Laura presentará a las familias la sesión Retahíla, un libro, cientos de canciones y retahílas para recordar e inventar. Los Bebecuentos son actividades destinadas a la promoción y fomento de la lectura desde edades tempranas, y van dirigidas a familias con bebés en edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses. Las sesiones son gratuitas y acompañando a cada bebé podrán asistir un máximo de dos personas. Para aprovechar al máximo la experiencia, el número de familias que podrán participar se eleva a 15.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita, previa inscripción en 922 849 060, en horario de 9.00 a 20.30

Garabatos-K: ‘Rayamugre’

Espectáculo de títeres que difunde información sobre la forma correcta de reciclar y la importancia de esta actividad para la conservación del medio ambiente. En la historia se conocerá a Rayamugre, un personaje que enloquece al quedar sin empleo y decide conquistar el mundo. Así crea una gran bola de basura para plagar la tierra de enfermedades. Mientras tanto, Brick emprende un viaje en busca de su destino y se encuentra con los contenedores de basura, quienes al compás de un rock and roll enseñan la forma adecuada de reciclar. A través de la trama, los personajes ponen en práctica con el público lo aprendido: “Separar, reducir y reciclar por un planeta más limpio”.

Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

‘La princesa valiente’

Es un espectáculo de cuentos interactivo y para toda la familia. Los asistentes se meterán dentro de él para ayudar a la protagonista, una princesa, a superar una serie de pruebas para que la historia tenga final feliz. Mariquita y Tontón invitan a acompañarlos en un viaje lleno de aventuras y personajes extraordinarios. Indicado para niños a partir de 6 años. Con Isabel Bolívar y Miguel Ángel Granados.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘Una bolsa de canicas’

TEA proyecta esta película francesa de 2017, dirigida por Christian Duguay y protagonizada por Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel y Elsa Zylberstein. Se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. La trama se establece en la Segunda Guerra Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, deberán abandonar a su familia. Haciendo muestra de una gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores enemigos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia de nuevo en la zona libre del sur de Francia.

Lugar: TEA

Horario: a las 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Ensemble Vocal de Tenerife, con ‘Requiem’ de Fauré

Después del indudable éxito de la pasada temporada con Mozart, Víctor Pablo Pérez vuelve a convocar a la sólida formación coral Ensemble Vocal de Tenerife para abordar el más dulce y esperanzador de cuantas puestas en música se hayan efectuado de los textos del latino Requiem, la del postromántico y en cierto sentido preimpresionista compositor galo Gabriel Fauré. Además del reputado barítono José Antonio López, renueva su presencia una de las solistas vocales canarias de más trayectoria, la tinerfeña Raquel Lojendio, responsable de traducir con su proverbial musicalidad el exquisito Pie Jesu. Siempre comprometido con la divulgación de la creación menos conocida, Víctor Pablo Pérez presenta también las Two Spanish visions, del italo-estadounidense Gian Carlo Menotti, dos cantatas para soprano o barítono y coro sobre textos de los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, una buena muestra de su fe católica y un más que oportuno vínculo con la cultura de este país.

Lugar: Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 16 euros

Concierto: El Quinto Nota

Actuación Homenaje a Tequila. Ámbito Cultural acoge en concierto a la banda canaria El Quinto Nota. Sus integrantes músicos y amigos de la infancia nos invitan a disfrutar de algunos de los mejores clásicos del panorama rock español de finales de los 70 y principios de los 80 con su tributo al legendario grupo de rock Tequila.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Libro: ‘Relatos breves para parejas aburridas o relatos aburridos…’

Una oportunidad para disfrutar de dieciséis perspectivas diferentes en esta selección de relatos breves, con prólogo de Víctor Álamo de la Rosa. Los autores y autoras son Claudia Álamo, Patricia Alvaleon, Felicidad Batista, Claude Cachemaille, María Jesús Cano, Juan José Castro, Asunción Cívicos Juárez, Manuel Concepción Pérez, Roberto Cossio Graffiña, Roque Florido, Carlos Jesús López Melo, Fátima Martín Rodríguez, Elisa María Martínez Álvarez, Cande Rodríguez, María Jesús Torralbo Canalejo e Inma Vinuesa. Los autores y las autoras de Relatos breves para parejas aburridas o relatos aburridos para parejas breves invitan a cartografiar los rumbos, cabotajes y navegaciones de un nutrido grupo de escritores que actualmente nadan en los mares de la narrativa en Canarias.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 19.30

Precio: entrada gratuita

‘Cuentos para adultos en la Fundación’, con Fabio González

Los cuentos nacieron con las primeras palabras y nos hablan de nuestros sueños, anhelos y miedos. Reunirnos en torno a las historias nos abre las puertas al mundo y nos permiten vivir otras vidas. Los narradores construyen puentes entre los cuentos y las personas. Detén el tiempo, acércate a escuchar cuentos. Dirigidos a un público adulto (+15 en cualquier caso).

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 20.00

Precio: tres euros

Teatro: ‘Descalzos por el parque’

La pareja formada por los recién casados Paul y Corie se traslada a su primer hogar, un pequeño y humilde apartamento en un quinto piso sin ascensor de una vieja mansión. Los problemas que surgen al instalarse, agravados por la presencia del excéntrico vecino Víctor Velasco y de Ethel, la madre de Corie, ponen a prueba la vida matrimonial.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Espectáculo musical: ‘24 horas en la vida de una mujer’

Existen días de la vida que, sin saberlo, colocan a quien los vive ante un dilema o una decisión que cambiará su existencia para siempre. Días que convierten a los que los viven en quienes son. Una aristócrata, acostumbrada a una vida burguesa y estable, tendrá una experiencia única, absolutamente inesperada, que la llevará a enfrentarse a todos sus principios vitales y morales. Esta adaptación en formato de teatro musical de Christine Khandjiany Stéphane Ly-Coug apuesta por el género desde un contexto delicado y de cámara, basado en un excepcional trabajo de actores sobre el profundo texto de Zweig, en el que la música original de Sergei Dreznin y el planteamiento visual de Arturo Martín Burgos en la escenografía, Juanjo Llorens en la iluminación y Ana Garayen en el vestuario, permitirán al espectador vivir ese torbellino, ese delirio que apenas dura veinticuatro horas, pero que transforma a los protagonistas para siempre. Autor: Stefan Zweig. Dirección: Ignacio García. Reparto: Silvia Marsó, Marc Parejo, Felipe Ansola y Víctor Massá. Organizado por el Organismo Autónomo de Cultura.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Teatro: ‘La profesora Rosalba Scholasticus’

Rosalba es una maestra que llega al aula el primer día del curso escolar y explica a su alumnado de quinto de Primaria (el público) las reglas del juego, y el comportamiento que espera de ellos a lo largo del curso. La maestra aplicará la metodología escolástica, propia de la Edad Media. El abuso del poder, el premio y el castigo, la regla, copiar y memorizar... En esta clase la profe hablará de todos los materiales escolares, las tareas, la disciplina, lo que les espera a los que repiten, a los indisciplinados, a los groseros y a los que aspiran a sacar buenas notas con ella.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

‘#4 In & Out Impro Series’

In & Out Impro Series es un circuito de improvisación libre creado por Manolo Rodríguez (síntesis digital) y Carlos Costa (contrabajo) que nace de la necesidad de establecer una conexión entre oyente e improvisador un tanto más cercana y que se nutre de la visita de artistas de fuera de Tenerife para materializarse. Conscientes de lo abstracto que puede llegar a ser, este circuito pretende también servir como plataforma de divulgación y llevar a todo el que quiera un razonamiento de cómo sucede esta música, sus herramientas, conceptos, bondades y virtudes, intentando normalizar una música que para muchos trae muchas cuestiones.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 21.30

Precio: entrada, cinco euros

Humor con Delia Santana y Abián Díaz

Desde Madrid llega este dúo canario, de los más divertidos de la escena.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: cinco euros. Reservas al 922 888 739 o wasap al 661 645 396

Jam session: SDMT Quartet

El Café Teatro Rayuela continúa con su ciclo de jazz. En esta ocasión se contará con la presencia de Raúl Santana (guitarra), José Carlos Machado (contrabajo), Takeo Takahashi (batería) y ya el asiduo Pablo Díaz (piano). Estos músicos de diferentes trayectorias jazzísticas presentan un proyecto que aúna distintos enfoques musicales, así como todas sus propuestas personales.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.30

Precio: cinco euros. Entrada gratuita para quienes la hayan comprado para la obra teatral La profesora Rosalba Scholasticus

Música: Futuro Terror + The Weeird

El grupo tinerfeño The Weeird acompañará al trío alicantino en su actuación en Tenerife. The Weeird es una banda tinerfeña de estilo post punk/new wave, influida por sonidos de los 80 y 90 e inspirada en el sonido Manchester. Lo componen David Cuesta (guitarra y vocalista -excomponente de Oblique, Barcelona-), Marcos Hernández (bajista), Enrique Dâlu (batería) y Dayana Febles (teclado, percusión y coros). Su primer EP In the garden (grabado en Guamasa Estudios) está disponible y a la venta desde agosto de 2017.

Lugar: Lone Star

Horario: 22.30

Precio: cinco euros

SÁBADO 7 DE ABRIL

Campeonato Provincial de Patinaje Artístico Santa Cruz

Campeonato Provincial de patinaje artístico de Santa Cruz de Tenerife, en el pabellón Pancho Camurria. En dicha competición se disputarán las pruebas D, C, B y A para dar a conocer a los mejores patinadores de la provincia en la modalidad de patinaje artístico. Organizado por el Club Patín Isanir, con la colaboración de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Lugar: Pabellón Pancho Camurria

Horario: 8.30-22.00

Precio: entrada gratuita

Premios Quirino de la Animación Iberoamericana 2018

Los Premios Quirino nacen de la necesidad de reconocer el talento en la industria de la animación iberoamericana, generando lazos y redes entre ambos lados del océano. El evento reunirá por tanto la floreciente industria latinoamericana, junto a la de Portugal, Andorra y España, construyendo un verdadero hermanamiento para desarrollar juntos el gran mercado que es Iberoamérica. En paralelo se celebrará un foro de coproducción iberoamericano y un congreso internacional de la animación iberoamericana. Los premios se han nombrado en honor al creador del primer largometraje de animación de la historia: en 1917, Quirino Cristiani, que dirigió El Apóstol, una producción argentina en la que se utilizaron 58.000 dibujos en 35 mm, además de varias maquetas.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 9.00-20.00

Precio: desde 19 euros

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz

Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación Española de Tenis, se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: mañana y tarde

Precio: entrada libre

Taller de ‘swing outs’ y variaciones

Dirigido a todas aquellas personas que quieran repasar la técnica básica del swing out y reforzarla, así como aprender trucos y variaciones de footwork dentro del swing out. Nivel: intermedio. Plazas limitadas. Para inscribirse, enviar un correo a info@lacasaarticulada.com.

Lugar: La Casa Articulada

Horario: 11.00

Precio: 30 euros, por pareja; 20, por persona

‘La ruta de los castillos’

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora. Se continúa luego hacia los restos del principal castillo que tuvo la bahía de Santa Cruz, el de San Cristóbal. Avanzando hacia la torre de San Andrés, el castillo de Paso Alto se convierte en la siguiente parada en el recorrido por el sistema defensivo de la ciudad. En definitiva, una oportunidad única de disfrutar de estos inmuebles que, habitualmente, permanecen cerrados al público.

Lugar: escalinatas del Auditorio de Santa Cruz que dan al mar

Horario: 11.00

Precio: nueve euros

‘Mago Dragster’

Un espectáculo donde la magia y la risa trasladarán al mundo de la ilusión con mucho humor e interactuando con el público. Un show familiar, divertido y mágico que no se olvidará, donde se verán apariciones, desapariciones, levitaciones y mucho más.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Garabatos-K: ‘Colorín, colorado y los pícaros burlados’

Se centra en la historia de dos amigos, Colorín y Colorado, que presentan nuevas y divertidas aventuras para satisfacer su insaciable apetito. En la primera intentan burlar a un guardia para poder comer una suculenta pata de jamón y en la segunda historia traman un ardid para hacerse con una deliciosa tarta de fresas.

Lugar: Centro Comercial Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘Una bolsa de canicas’

TEA proyecta esta película francesa de 2017, dirigida por Christian Duguay y protagonizada por Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel y Elsa Zylberstein. Se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. La trama se establece en la Segunda Guerra Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, deberán abandonar a su familia. Haciendo muestra de una gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores enemigos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia de nuevo en la zona libre del sur de Francia.

Lugar: TEA

Horario: a las 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Espectáculo musical: ‘24 horas en la vida de una mujer’

Existen días de la vida que, sin saberlo, colocan a quien los vive ante un dilema o una decisión que cambiará su existencia para siempre. Días que convierten a los que los viven en quienes son. Una aristócrata, acostumbrada a una vida burguesa y estable, tendrá una experiencia única, absolutamente inesperada, que la llevará a enfrentarse a todos sus principios vitales y morales. Esta adaptación en formato de teatro musical de Christine Khandjiany Stéphane Ly-Coug apuesta por el género desde un contexto delicado y de cámara, basado en un excepcional trabajo de actores sobre el profundo texto de Zweig, en el que la música original de Sergei Dreznin y el planteamiento visual de Arturo Martín Burgos en la escenografía, Juanjo Llorens en la iluminación y Ana Garayen en el vestuario, permitirán al espectador vivir ese torbellino, ese delirio que apenas dura veinticuatro horas, pero que transforma a los protagonistas para siempre. Autor: Stefan Zweig. Dirección: Ignacio García. Reparto: Silvia Marsó, Marc Parejo, Felipe Ansola y Víctor Massá. Organizado por el Organismo Autónomo de Cultura.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Danza: ‘Régénère’ y estreno de ‘Irreverente’

La propuesta es un programa doble de danza con la pieza en solitario Régénère, de Carmen Macías, y el estreno del dúo Irreverente, interpretado por la compañía La Reversa, con Carmen Macías y Laura Marrero Marcelino, acompañadas por Alfredo Díez Umpiérrez en la iluminación.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; cinco, alumnado de AAEE. Reservas 922 290 578 o info@elteatrovictoria.com

‘El secreto del Padre Cito’

Una historia llena de comedia y divertidas escenas musicales donde el Padre Cito, acompañado del Padre Romeo y el Padre Jean Pierre, intentará esconder lo que ocultan en el confesionario ante la obsesiva señorita Visitación, una solterona en luto permanente enamorada en silencio del Padre Cito.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Concurso de microteatro Regia Comedy

Primera fase del concurso de microteatro en el que participarán cuatro grupos con un premio de 300 euros. Grupos participantes: La Tribu Teatro, con Mercedes Arnau y Rafael López y la obra El secreto; La Cápsula de Intérpretes, con Carlota Clark y Begoña Ojeda y la obra Mi gran noche; La Madeja de Ulises, con Víctor Nava y Neftalí Díaz y la obra El recortador, y Ruthas.Com, con Ruth Dionis y la obra Nacimiento público.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: seis euros. Reservas al 922 888 739 o wasap al 661 645 396

Concierto: Engualichaos

Engualichaos, folclore argentino, es una agrupación musical que recrea los ritmos profundos del noroeste argentino, haciendo hincapié en la rica y entreverada polirritmia y poesía que ofrece la familia de la chacarera y la zamba.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: entrada, seis euros; socios, gratis

DOMINGO 8 DE ABRIL

XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz

Se desarrollará en las pistas de tenis 2 y 3 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Organizado por el Club de Tenis Pabellón, en colaboración con la Federación Tinerfeña de Tenis, Federación Canarias de Tenis y la Real Federación Española de Tenis, se celebrará del 6 de abril al 13 de mayo.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.

Horario: mañana y tarde

Precio: entrada libre

VI Descenso de Mountain Bike El Suculum

Organizado por el Club Ciclista Arrancadilla, la Federación Canaria de Ciclismo y entidades colaboradoras, se celebrará el VI DHI Suculum, a su vez Campeonato de Canarias de DHI. Abiertos a la participación de corredores con licencia de competición de la RFEC o bien de otra federación afiliada a la UCI.

Lugar: barrio de El Suculum

Horario: 11.00-12.30

Precio: 20 euros

‘Primavera Musical’ (V). Concierto de bandas municipales

Auditorio de Tenerife recibe a cuatro bandas de música que integran la quinta sesión del ciclo Primavera Musical. El concierto, que tendrá lugar en la Sala de Cámara, contará con las formaciones municipales A. M. XIX de Marzo, de San Juan de la Rambla; A. M. La Victoria; B. M. Nuestra Señora de los Remedios, de Buenavista, y A. M. El Salvador, de La Matanza.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Teatro: ‘Shakespeare en 10 minutos’

Tras varias funciones, si no ha tenido la oportunidad aún de disfrutar de esta delirante historia, se retomará a Shakespeare en 10 minutos, todo de la mano de Alessandro Nerilli.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Musical.IES: ‘Versus’

La progresiva desaparición de las materias artísticas en los planes de estudio ha generado una crisis de valor en el sector cultural que amenaza a teatros, museos, salas de conciertos y todas las instituciones en las que se sucede la dimensión estética y el hecho escénico. Estas disciplinas ayudan a analizar y entender el arte, educan la mirada, abren el camino al pensamiento crítico, a la sensibilidad ante el mundo y sus singularidades. El proyecto Musical.IES nace con la intención de llenar este hueco en la educación. Más de 150 alumnos de los IES Alcalde Bernabé, El Chapatal, Teobaldo Power, Viera y Clavijo, Los Naranjeros, Tacoronte Óscar Domínguez, San Nicolás, María Pérez Trujillo y Los Cristianos participan en este auténtico musical. Versus es un viaje por las luchas y motivaciones de esos individuos anónimos que, en un gesto irreverente de amor y tolerancia, se tomaron de la mano con completos desconocidos para formar parte, como chispas, del incendio de la rebelión.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.00

Precio: cinco euros

Cine: ‘Una bolsa de canicas’

TEA proyecta esta película francesa de 2017, dirigida por Christian Duguay y protagonizada por Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel y Elsa Zylberstein. Se pasará en versión original en francés con subtítulos en español. La trama se establece en la Segunda Guerra Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos judíos que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse, deberán abandonar a su familia. Haciendo muestra de una gran astucia, coraje e ingenio para sortear a los invasores enemigos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su familia de nuevo en la zona libre del sur de Francia.

Lugar: TEA

Horario: a las 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Concierto de Alberto Cortez

Alberto Cortez es conocido por muchos como El gran cantautor de las cosas simples. Algunas de sus obras más conocidas son En un rincón del alma, Cuando un amigo se va, Callejero, Mi árbol y yo, A partir de mañana, Te llegará una rosa, Castillos en el aire o El abuelo, canción esta última que obtuvo un impresionante éxito y que fue interpretada también por la cantante venezolana Mirla Castellanos.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.00

Precio: desde 30 euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabri a. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España



Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA), hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorrido a pie por el paseo de la Concordia y la calle NiFú- NiFá.

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘La gráfica de coser’

La evolución de una máquina de coser como símbolo de la moda y que mantiene su esencia a pesar del paso del tiempo es la protagonista de la exposición que, hasta el 19 de abril, se podrá visitar en el Círculo de Bellas Artes. Con esta muestra, su autor, Javier de Alberto, repasa los diez años del certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife, uno de los concursos más relevantes del sector textil organizado por el Cabildo y donde creatividad, innovación y emprendimiento forman la combinación perfecta.

Lugar: Círculo de Bellas Artes.

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Corpus: siglo XXI’

Esta exposición multidisciplinar ha sido realizada por varios artistas de las islas. La muestra, que este jueves 5 de abril, se podrá visitar en la sala anexa del Centro de Arte La Recova hasta el 29 de abril. Comisariada por María José Armas Ruiz e Inmaculada Armas R., se compone de pinturas (acuarelas, óleos, acrílicos), dibujos, fotografías, escultura, collages y videoarte, todos centrados en distintas interpretaciones del cuerpo humano.

Lugar: sala anexa del Centro de Arte la Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Muchedumbre’

Esta exposición de Leonardo R. Izquierdo además contiene la presentación del libro Supiste que vivir, de José Enrique Lite, en la Sala de Arte Gráfico La Recova, a partir de las 20.00 de este viernes, 6 de abril. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de abril y tendrá tres aspectos distintos: proyecto de arte Muchedumbre, de Leonardo R. Izquierdo, que concibe una habitación como una enorme nasa llena de esqueletos de peces y es una invención plástica a modo de instalación; presentación de la obra poética Supiste que vivir, de José Enrique Lite, un trabajo en el que se resaltan aspectos fundamentales de la condición humana, y la coordinación, el diseño, la imagen de la cubierta y la edición gráfica y muchas ilustraciones, obra de Leonardo R. Izquierdo.

Lugar: Sala de Arte Gráfico La Recova

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Personas que se mueven’

Se trata de un proyecto de Médicos del Mundo que tiene el objetivo de visibilizar las fortalezas, luchas y conquistas de las personas migrantes y refugiadas en un contexto de vulneración de derechos fundamentales dentro de las fronteras europeas y españolas. Esta exposición podrá visitarse hasta el 16 de abril.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 8.30-21.00

Precio: entrada libre

‘In Black Contraste’

Exposición de fotografía de Daniel Hernández Brito. Imágenes que recrean el estallido del brillo y el color en un paisaje visto desde un ángulo diferente e incómodo. El contraste entre la artificialidad de los colores y la oscuridad de la noche crea imágenes futuristas casi fantásticas…

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: 9.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00 horas; Domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros

‘Ejercicios de poder’

Cuando se habla de transgresión se refiere a aquellos actos que franquean un límite a las normas establecidas. Esto lleva a cuestiones que refieren a la ética, pero también a la política, en tanto se debe tener en cuenta una cultura hegemónica que sostiene un poder que establece lo que está permitido y prohibido. La instalación Seducciones de Néstor Torrens articula el discurso de la exposición y deja entrever los mecanismos que utiliza el poder para controlar. Por su parte, toda la producción de Juan Hidalgo está cargada de intención política, ironía, lirismo y fragilidad. En la pieza Escultura viva , de Pedro Garhel, están cuerpos semidesnudos bajo una malla de algodón fabricada para envolver y transportar jamones curados y en la que cada individuo se definía y adquiría forma y volumen a partir de una tensión física y emocional. Permanecerá abierta hasta el 1 de junio.

Lugar: Sala Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Contra la piel’

TEA inauguró en Área 60 esta muestra comisariada por Semíramis González (Gijón, 1988) y con obras de los creadores Cristóbal Tabares, Valle Galera, Rubén H. Bermúdez y Gabriela Bettini. Presenta una serie de piezas que dialogan entre sí en torno a temáticas contemporáneas sobre el conflicto, pero que van más allá del simple hecho expositivo. Estos cuatro artistas presentan parte de proyectos mucho mayores que desafían cuestiones identitarias partiendo del conflicto. Así, Contra la piel busca ahondar en esta idea de proyecto expandido a través de actividades complementarias a la exposición. Contra la piel parte de un poema de la escritora nicaragüense Gioconda Belli y plantea una serie de obras en torno a cómo construimos las identidades de género, raza, clase, opción sexual... los estereotipos asociados a estas y la violencia que desencadenan. Podrá visitarse hasta el 6 de mayo.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Athanatos’

Muestra expositiva que resume los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones del pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. La exposición está dividida en cuatro unidades temáticas: implicaciones sociales, culturales y religiosas de la muerte: A) la perspectiva biológica de la muerte; B) la perspectiva biológica de la muerte, incluyendo los procesos naturales preservadores del cadáver (momificación natural, conservación por sales naturales, formación de adipocira, corificación, congelación, bog bodie s, preservación en sarcófagos de hierro); c) los rituales funerarios a través del tiempo (inhumación, inhumación con cal viva, cremación, canibalismo, abandono, momificación antropogénica), y D) los congresos mundiales de estudios sobre momias. AVISO: debido a la temática, algunos contenidos de la exposición pueden herir la sensibilidad del público visitante. Debe tenerse en cuenta especialmente para la visita con menores. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: domingos, lunes y festivos: 10.30-15.30. De martes a sábado: 9.30-18.30

Precio: cuatro euros

‘A dos’

Esta temporada 2017/2018, la Galería de Arte Magda Lázaro (calle Numancia, 24) lleva a cabo cuatro exposiciones bajo un mismo nombre, A dos . Su fundamento: dos artistas, un diálogo, una interacción. El proyecto comienza con la exposición del dúo compuesto por José Rosario Godoy y Margo Delgado, ambos, con raíces en Agaete y nacidos en 1965. Hasta el 1 de febrero de 2018. Los otros dúos de artistas los conforman Maribel Nazco y Juan Pedro Ayala (8 febrero-23 marzo), Fernando Álamo y Toño Cámara (30 marzo-18 mayo), y los escultores Ana Lilia Martín y Ayose Domínguez (25 mayo-13 julio).

Lugar: Galería de Arte Magda Lázaro

Horario: martes, 10.00-13.00, y miércoles, jueves y viernes, 17.30-20.30

Precio: entrada gratuita

‘La ciudad sumergida’

TEA presenta una exposición de collages de la artista francesa Aube Elléouët-Breton (París, 1935). La ciudad sumergida es el título de esta muestra, que podrá visitarse en TEA hasta el 13 de mayo de 2018.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Retrospectiva’

Esta muestra cuelga en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes. La autora, Elizabeth Friend, transita del realismo académico y la obra va tomando su propia letra para desembocar en un expresionismo realista. La pintora emplea diversas técnicas: grafito, plumilla, acuarela, cera, pastel, collages , óleos y acrílicos. La pintora muestra su obra desde la etapa académica, cuando realizaba la carrera de Bellas Artes, pasando posteriormente por su etapa de agregada de enseñanzas secundarias, hasta el momento. Esta selección de obras permite apreciar los apuntes iniciales, cómo va trabajando la idea hasta llegar a su pintura definitiva. Podrá visitarse hasta el 15 de abril.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos)’

TEA expone Crisis?, What Crisis? Capítulo 2. Dibujos (y otros recursos antropológicos). Comisariada por Néstor Delgado, Moneiba Lemes y Ramón Salas, en esta colectiva se aborda el dibujo en Canarias como una técnica autónoma y desarrollada desde distintas formas de expresión. La muestra presenta obra de Raúl Artiles, Javier Corzo, Peñate & Valencia, Adrián Martínez, Idaira del Castillo, Federico García, Patricia Fernández, Olmo Cuña, Davinia Jiménez, Cristóbal Tabares, Pérez & Requena. Cuenta además con trabajos de Adrián Alemán, Teresa Arozena, Juan Carlos Batista, Cristina Gámez, Gonzalo González, Paco Guillén, Lecuona y Hernández, Martín & Sicilia, que participan en calidad de artistas invitados. Podrá visitarse hasta el 3 de junio.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: desde dos euros