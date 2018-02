El Gobierno central se compromete con Canarias a perseguir el fraude en la venta de 'banana' como plátano de las islas

El Gobierno central se ha comprometido con el Ejecutivo autonómico a combatir el "fraude" de la venta en Península y Baleares de bananas como si fuesen plátanos de Canarias, según ha dicho este sábado a Efe el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Ejecutivo canario, Narvay Quintero.



Tras participar en la ONCE de Gran Canaria en una cata agroalimentaria de exquisiteces del archipiélago, Quintero ha desvelado que este viernes conoció un estudio que destacaba que el consumo de productos de calidad de cercanía en la Península había aumentado, tanto el aguacate canario como el plátano isleño, en un 25% y 5,8%, respectivamente.



"Es verdad que tenemos que proteger más el plátano y su sello de calidad IGP (indicación geográfica protegida), y esta misma semana propusimos al Ministerio de Agricultura que sea el Estado el que garantice y obligue a controlar en todas las comunidades el IGP del producto canario para que no se engañe al consumidor cuando se le vende banana como plátano", recalcó el consejero.



A su juicio, existe "un fraude" porque el plátano canario tiene reconocida su IGP y la banana carece de ese sello porque proviene de latitudes que no son europeas. Ha destacado que el Ministerio se ha comprometido a que la IGP sea "transcomunitaria", por lo que será el Estado "el que la controle".



"Como Gobierno regional controlamos el cumplimiento de la IGP en Canarias, pero no tenemos competencia para exigir lo mismo en el resto de las comunidades autónomas españolas, que suponen el 95% de la venta del plátano canario", ha agregado Quintero.