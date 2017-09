Cielos nubosos e intervalos, con calima en altura y probabilidad de lluvias

Canarias tendrá predominio de cielos nubosos de nubes medias y altas, que tenderán por la tarde a cielos con intervalos nubosos; en el norte de las islas occidentales, intervalos de nubes bajas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



También habrá baja probabilidad de calima en altura en las islas orientales y Tenerife, menos probable en el resto, y escasa posibilidad de chubasco ocasional y disperso que puede ir acompañado de tormentas, que serán más probable en el interior tinerfeño.



Las temperaturas seguirán en ligero descenso, que será más acusado en las medianías, mientras que el viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en las costas. En las medianías la componente será del este.



En las aguas costeras de La Palma se esperan vientos de componente este o nordeste de fuerza 4 o 5 -escala Beaufort-, localmente 6 en el sureste y noroeste. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros. En la costa oeste, variable 1 a 3 y marejadilla o rizada.



El Hierro tendrá nordeste o norte de fuerza 4 o 5, localmente 6 en el norte y oeste, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 1 a 3 y marejadilla.



En Tenerife y La Gomera habrá nordeste o norte de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 en el sureste tinerfeño y noroeste de gomero. Marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros. En la costa sur gomera y suroeste tinerfeña, variable 2 a 4 y marejadilla.



Las aguas costeras de Gran Canaria esperan norte o nordeste de fuerza 4 o 5, localmente 6 en el este y oeste, marejada, localmente fuerte marejada en el oeste y sureste, y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros. En la costa suroeste, variable 2 a 4 y marejadilla.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán principalmente nordeste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros.



La predicción del tiempo para este sábado, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Predominio de cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a intervalos nubosos al final. Presencia de calima en niveles altos, sin afectar sensiblemente a la visibilidad. Baja probabilidad de algún chubasco aislado y ocasional. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 21 27







FUERTEVENTURA



Predominio de cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a intervalos nubosos al final. Presencia de calima en niveles altos, sin afectar sensiblemente a la visibilidad. Baja probabilidad de algún chubasco aislado y ocasional. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 22 26







GRAN CANARIA



Predominio de cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto en general. En el norte habrá intervalos de nubes bajas por la mañana y a últimas horas. Presencia de calima en niveles altos, sin afectar sensiblemente a la visibilidad. Baja probabilidad de chubascos ocasionales, principalmente en zonas de interior, que podrían ir acompañados de alguna tormenta. Temperaturas en descenso, más significativo en zonas de interior. Viento del nordeste moderado en costas, que será fuerte en extremos noroeste y sudeste. Componente este en medianías, y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 25







TENERIFE



Predominio de cielos nubosos por nubes medias y altas en general. En el norte, además, habrá nubosidad de tipo bajo. Probabilidad de calima en niveles altos. Probabilidad de chubascos ocasionales, principalmente en Las Cañadas y zonas altas de la vertiente norte, que podrían ir acompañados de tormentas. Temperaturas en ligero descenso, más significativo en medianías. Viento del nordeste moderado en costas, que será fuerte en extremos noroeste y sudeste. Componente este en medianías, y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 27







LA GOMERA



Predominio de cielos nubosos por nubes medias y altas en general. En el norte, además, habrá nubosidad de tipo bajo. Baja probabilidad de calima en niveles altos. Baja probabilidad de chubascos ocasionales y dispersos que podrían ir acompañados de alguna tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado en costas, que será fuerte en extremos noroeste y este. Componente este en medianías, y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 22 26







LA PALMA



Poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el nordeste cielos nubosos por nubes bajas durante la mañana y a últimas horas. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. Componente este en medianías, y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 22 26







EL HIERRO



Intervalos nubosos de nubes medias y altas en general. En el norte, además, habrá nubosidad de tipo bajo. Baja probabilidad de calima en niveles altos. Baja probabilidad de chubascos ocasionales y dispersos que podrían ir acompañados de alguna tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado en costas, que será fuerte en extremos oeste y sudeste. Componente este en medianías, y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 18 24