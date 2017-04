Casa África acogerá este miércoles una conferencia sobre Ruanda

El realizador audiovisual y periodista grancanario Ayoze O'Shanahan participará en la nueva edición del programa de conferencias de Casa África #ÁfricaEsNoticia, que se celebrará el este miércoles, 19 de abril, a las 19.30 horas en el auditorio de la Institución y donde ofrecerá una conferencia sobre Ruanda.

O'Shanahan vive en Kigali, Ruanda, desde 2013. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Gales, Reino Unido, y especialista en Comunicación y Conflictos Armados por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió Realización y Guión en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba.

Como Productor, director y guionista de documentales destacan La Maldición, El milagro y el burro (2012), La isla afortunada (2011), La historia que no contaron (2009), La muerte no tiene amigo (2006) o La aventura del tabaco (2004). Allí dirige la productora audiovisual Looking for Livingstone, que él mismo cofundó ese mismo año y que se ha convertido en una de las productoras de referencia de la región con servicios de producción para National Geographic Channel, NHK de Japón, NBC Universal, AFP, Olympic Channel o France24, entre otros.

Ruanda es un pequeño país del centro del continente africano que conmemoró, el pasado 7 de abril, el vigésimo tercer aniversario del inicio del genocidio que ha marcado su historia reciente. Salida de un trauma que acabó con un millón de sus ciudadanos, Ruanda es hoy un ejemplo para su región y para toda África.

Políticas públicas eficientes, crecimiento económico, un visado panafricano, sostenibilidad ambiental o avances tecnológicos la han convertido en un referente para muchos gobiernos y países africanos, algo que estaba muy lejos de la mente de quienes fueron testigos, entre abril y julio de 1994, de la masacre de tutsis y hutus moderados a manos de cuadrillas organizadas de hutus azuzadas por Hutu Power y la tristemente famosa Radio de las Mil Colinas.

Por su parte, Ayoze O'Shanahan centrará su charla en la realidad cotidiana de esa nueva Ruanda que hoy puede presumir de paridad en su Parlamento, de progreso económico y social y de importantes avances en el terreno de la innovación a todos los niveles. Una Ruanda que convive con otra Ruanda que todavía tiene heridas que limpiar y cicatrizar y un trabajo continuo pendiente en el terreno de la reconciliación y la justicia.