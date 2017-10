El Womad de Las Palmas de Gran Canaria será una de las últimas paradas de la gira de 'Tu Otra Bonita'

The Cortijo, el segundo disco de estudio de la banda emergente Tu Otra Bonita, cierra su gira de presentación con varios conciertos, entre los que se cuentan paradas destacadas en Madrid, Barcelona y el Womad de Las Palmas de Gran Canaria.



Avalados por el sello de la promotora Cultura Inquieta, la proclamada banda revelación del Festimad 2015 y primer premio del programa de Radio 3 Capitán Demo actuará el 18 de noviembre en la sala Caracol de la capital, después de que en su último espectáculo en la ciudad colgara el cartel de "no hay entradas" en Joy Eslava.



La fusión de rumba, psicodelia, pop-rock eléctrico y funk del grupo capitaneado por Héctor Lacosta emprenderá camino después a Salamanca (27 de octubre, Sala B Caem), Sevilla (3 de noviembre, Fun Club) y, ya en Gran Canaria, el citado Womad (10 de noviembre), en su retorno al festival que los catapultó en popularidad tras su actuación en 2015.



Por último, ofrecerán un concierto en Lugo el 2 de diciembre (sala Clavicémbalo) y, en enero, en Barcelona (día 12, Sidecar), Zamora (19, La Cueva del Jazz) y A Coruña (20, Mardi Gras).



Después, Tu Otra Bonita "se meterá en el estudio para continuar con la grabación del que será su tercer disco, que ya está empezando a tomar forma", y que tomará el relevo a The Cortijo (2016) y Solitario hombre escoba (2014).