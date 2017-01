Clavijo aprovecha la ola de frío en Fitur: "No es por darles envidia, pero en Canarias tenemos en torno a 20 grados"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha animado este miércoles a las empresas y agentes turísticos canarios a "remar todos juntos" para afianzar un modelo turístico sostenible y competitivo cuya riqueza se distribuya mejor hacia el resto de sectores productivos y así lograr una mayor incidencia en el empleo.



"No es por darles envidia, pero en Canarias tenemos en torno a 20 grados. Así que, ya saben a donde se tienen que ir todos", ha bromeado Clavijo en alusión al intenso frío de este miércoles en Madrid, nada más empezar su intervención para inaugurar el expositor de la comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).



Rodeado por los presidentes de los cabildos canarios y varios alcaldes, el jefe del Ejecutivo se ha dirigido expresamente al sector para que luche para que el turismo siga siendo no sólo la industria más potente de las islas, sino también para aumentar su incidencia en el empleo y en otros sectores, como el primario, el industrial y el comercio, y su internacionalización.



"Tenemos la oportunidad no sólo de afianzar el liderazgo turístico, sino también de seguir creciendo como pueblo y esa es, sin duda, una oportunidad que tenemos que aprovechar", ha afirmado.



Según Clavijo, "todas las cifras" avalan que Canarias es una potencia turística mundial, puesto que sus dos millones de habitantes acogen cada año a millones de turistas.



El pasado año 2016, las islas superaron su propio techo con 15 millones de turistas, un 11% más que el anterior; un volumen de negocio de 16.500 millones de euros, un 15% más; y un crecimiento del empleo de más de 12.500 altas netas en la seguridad social.



"Somos el territorio que más aporta por turismo a la economía del Estado", ha resaltado Clavijo, para quien el crecimiento turístico de Canarias ha sido "imparable" durante el último año.



Ha explicado que, sin descuidar los mercados tradicionales como Alemania o Reino Unido, se ha apostado por la diversificación de clientes.



Así se han incorporado nuevos países como Hungría o Rumanía, potenciado otros con gran capacidad de crecimiento como Francia, Italia o Polonia y recuperado algunos que habían disminuido como el turismo nórdico y el peninsular.



"Que cada año consigamos elevar el listón y superarlo tiene que ver con muchos factores", ha añadido y ha citado, entre ellos, la coyuntura internacional, que influye en la elección de un destino "sólido y seguro" como Canarias.



Pero ha subrayado que, detrás del crecimiento del principal motor de la economía canaria, hay también un intenso trabajo orientado a que la actividad turística del archipiélago se adapte a las exigencias y motivaciones del turismo del siglo XXI.



En este sentido, ha señalado que se ha apostado por un modelo de desarrollo turístico innovador, "propio de un destino consolidado, pero abierto a los cambios".



A la oferta de recursos naturales se han sumado otros valores como la innovación, la renovación y la diversificación, de tal modo que los destinos han evolucionado y "se siguen reinventando cada día", ha afirmado.



"Nuestra oferta va mucho más allá de un turismo de sol y playa. Ofrecemos cultura, gastronomía, historia, naturaleza, escenarios inigualables para la práctica de todo tipo de deporte", ha dicho el presidente canario, una oferta que hasta el próximo domingo se resume en el expositor de 1.200 metros cuadrados instalado por Canarias en Fitur.