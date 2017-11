El Gobierno canario prevé que en 2018 el paro en las islas baje al 22,9%

El Gobierno de Canarias espera que se mantenga la recuperación de la actividad económica en 2018, año en el que prevé que el paro en las islas baje al 22,9% y el empleo crezca un 2%, lo que implica la creación de 16.700 nuevos puestos de trabajo.



El Informe Económico que acompaña el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, elaborado por el Servicio de Política Económica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, precisa que el próximo año la tasa de paro se reducirá 3,2 puntos respecto a la estimada para 2016 y 1,4 puntos respecto a la de 2017, situándose por debajo del 23% (22,9%), el menor nivel desde 2008.



El documento señala que la evolución favorable de la actividad económica en 2018 seguirá teniendo su correspondencia en el mercado de trabajo, aunque a unas tasas menos intensas que en 2017, ha informado este jueves la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en un comunicado.



Sobre el sector turístico afirma que "dados los excepcionales resultados en la llegada de turistas en los últimos años", las tasas de crecimiento de los turistas extranjeros y nacionales "se moderarán algo".



Según el estudio, la economía se verá favorecida por la gradual mejoría de la demanda interna, gracias al comportamiento favorable del consumo, en un contexto de crecimiento del empleo y de la inversión, en un entorno de mayor saneamiento empresarial y de mayor relajación crediticia, así como por la clarificación del marco institucional en materia el REF económico.



El documento, que se elaboró para acompañar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, indica que el contexto que rodea a la economía canaria el próximo año tiene como hipótesis una mejora de las perspectivas de la economía global, con unas condiciones financieras propicias, unas presiones inflacionarias atenuadas y unos riesgos más equilibrados en el corto plazo inclinándose a la baja en el medio plazo.



Así, agregan que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reactivación notable de la inversión, el comercio internacional y la producción industrial, sumada a la mejora de la confianza de las empresas y los consumidores, está apuntalando la recuperación.



Los técnicos también hacen referencia a la situación en la Eurozona donde, según recogen en el informe, se prevé una intensificación de su crecimiento.



Por lo que respecta a las economías emergentes, el Servicio de Política Económica del Gobierno de Canarias señala que se proyecta una aceleración del crecimiento.



Asimismo, los técnicos de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias manifiestan que "en la economía española se prevé un mantenimiento de su actual fase expansiva apoyada, como señala el Banco de España, en la corrección acumulada de los desequilibrios de la economía y en particular las mejoras de competitividad y los avances en la disminución del sobreendeudamiento de los agentes privados".



En este entorno, manifiestan estos especialistas, Canarias sigue siendo una de las comunidades mejor posicionadas de la economía española para el próximo año, tanto desde la perspectiva de la especialización en un sector para el cual se prevé un comportamiento dinámico, como es el caso del turismo, así como por unas menores necesidades de ajuste presupuestario, dados los esfuerzos de consolidación realizados hasta la fecha.



No obstante, el documento indica que todavía van a seguir limitando, si bien de forma cada vez menos intensa, algunos de los factores que han venido operando en los últimos años.



Así, aunque cada vez en menor medida, los hogares y las empresas proseguirán ajustando sus balances pendientes.



Aunque el entorno de exigencia en las condiciones de acceso al crédito va a continuar, cabe esperar, según el Gobierno de Canarias, la continuación del acceso al crédito ligado en mayor medida a procesos de inversión, y dentro de ella a proyectos ligados al sector turístico, al sector energético, con la continuación de la instalación pendiente de nuevos parques eólicos, así como la renovación de la capacidad productiva.



Con respecto al mercado de trabajo, se señala que continuará con su mejoría, y con la tendencia descendente del desempleo.



Sin embargo, el mercado laboral proseguirá en unas cifras de paro, aunque en retroceso, históricamente elevadas "y seguirá limitando una mayor expansión del consumo y de la inversión de los hogares".



Los técnicos señalan que las buenas expectativas económicas para 2018 estarán condicionadas por las incertidumbres derivadas de los efectos de las tensiones políticas en Cataluña y por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.



Este grupo de técnicos asegura que desde la perspectiva de la oferta, dentro de los servicios de mercado, la principal actividad económica de las islas, el turismo, va a seguir, como en los últimos años, siendo el principal motor del crecimiento.



Respecto a la evolución del comercio, el documento expresa que se prevé que continúe con su recuperación, debido a la continuación del dinamismo del consumo no residente y a la gradual recuperación del residente, si bien en ambos casos a unos ritmos menos acentuados dado el efecto base de los importantes crecimientos de la recuperación de los dos últimos años.



En este caso se verá favorecido por varios factores, entre ellos por la continuación de la mejoría del mercado de trabajo.



Asimismo, se prevé inicialmente la ausencia de tensiones marcadas en los precios de consumo, aunque siempre pendientes de la evolución de los precios de los carburantes, que en último extremo afectan a la capacidad de compra.



En materia de industria se señala que el consumo no residente y el local seguirán incentivando las ramas de mayor especialización de la economía local, las destinadas a la producción de bienes de consumo no duradero (alimentación, etc.).



Agrega que "la gradual mejoría de la actividad de la construcción en determinadas áreas seguirá favoreciendo una cierta recuperación de algunas de sus actividades auxiliares en la industria".



La previsible aprobación de la renovación del REF económico contribuirá a una mejor planificación empresarial al reducir la incertidumbre del marco económico, añade la nota, en la que admiten que perdura la incertidumbre sobre la viabilidad de la refinería de Tenerife y sus efectos de arrastre sobre otras ramas de actividad.



También se prevé que el sector de la construcción prosiga con su paulatina mejoría, dentro de unos niveles históricamente bajos, a lo largo de 2018, si bien con diferencias dependiendo del tipo de actividad.



Aunque se estima que seguirá limitando la construcción de nuevas viviendas el todavía existente exceso de oferta, en sentido positivo se prevé el acometimiento de obras de infraestructura públicas, algunas favorecidas por la continuación del apoyo del FDCAN.