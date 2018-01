El gas enfrenta a Gobierno y Cabildo grancanario en el primer Congreso Eólico de Canarias

El primer Congreso de Energía Eólica de Canarias celebrado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria ha demostrado el poder de convocatoria que tienen las fuentes renovables en el Archipiélago, pese a su todavía escasa penetración en el sistema eléctrico. Solo un 7,7% del consumo provino de fuentes limpias en 2017.

La apuesta de las distintas instituciones por que las islas dejen paulatinamente de nutrirse de centrales que usan combustibles fósiles y contaminantes es clara y en palabras del presidente de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), Rafael Martell, así lo demuestra la presencia en el acto de la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el líder del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Un interés al que se suma el de las grandes eléctricas, que han apostado por el mercado de los parques eólicos.

La temática del encuentro derivó en que se hablara del modelo energético eficiente, barato y poco contaminante al que debe aspirar el Archipiélago, actualmente alejado de la línea de meta. Esto terminó poniendo sobre la mesa la materia que enfrenta al Ejecutivo regional gobernado en minoría por Coalición Canaria (CC) con el Cabildo de la isla redonda, encabezado por Nueva Canarias (NC): el gas.

Ambos partidos nacionalistas, fundamentales para el Partido Popular (PP) en la aprobación de los Presupuestos nacionales, protagonizan un debate en materia energética que se ha trasladado al acto de apertura del Congreso Eólico. Una disputa que se ha vuelto más agria después de que la compañía Redexis anunciara que el Banco Europeo de Inversiones le ha concedido un préstamo de 125 millones de euros y que su intención es utilizar la mayoría de esos fondos en la instalación de la canalización del aire propanado en Canarias.

Concretamente, ha solicitado levantar las aceras de ocho municipios: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona y Agüimes.

Si hubo alguien que no desperdició la oportunidad de hacer una férrea defensa de las renovables desmontando la introducción del gas, ese fue Antonio Morales. Frente a los silenciosos rostros del presidente del Gobierno regional y del consejero de Economía, descargó una retahíla de conclusiones, hechos, informes de empresas, de bancos y universidades, declaraciones de entendidos en la materia e intenciones gubernamentales de países como Holanda y Noruega de suprimir este tipo de canalizaciones, para argumentar su rechazo a la introducción de este combustible en el Archipiélago.

Morales lamentó que “aquí nos encanta remar contra corriente” y rechazó la definición del gas natural como combustible de transición, para tacharlo de “callejón sin salida costoso” que “viene para quedarse”. Asimismo, aprovechó su intervención para lanzar un mensaje claro a Clavijo: Gran Canaria tiene un plan energético alternativo, relacionado con eficiencia, autoconsumo, geotermia y otro tipo de fuentes limpias.

Tras breves aplausos de cordialidad, Clavijo se subió a la tribuna para ironizar con que no hablaría de lo que hacen otras administraciones y sí de los “hechos” que ha acometido el Gobierno regional, como el desbloqueo de la eólica. El presidente canario prefirió no responder en la tribuna a la lista de argumentos esgrimidos por Morales y se centró en afirmar que se trabajará para solucionar las afecciones que sufren ciertos parques inscritos en el cupo.

Libre mercado o aval político

Sí que habló algo más tras ser preguntado por el asunto minutos antes de que diera comienzo el acto, cuando comentó que no existe enfrentamiento alguno con el Cabildo grancanario y resumió que el mercado se encuentra liberalizado y cada administración ejerce sus competencias. Para Clavijo la premisa resulta tan simple como que una empresa pide autorización y se inicia el proceso para darle o no viabilidad.

No opinó así Morales, quien señaló que es el Gobierno el que ha provocado un efecto llamada para que una empresa se interese en instalar la canalización del aire propanado en las islas, porque es el Ejecutivo el que “está empeñado en la introducción del gas” y “está avalando políticamente” la propuesta de Redexis. Aval que negó Clavijo, pese a que el acto de formalización del préstamo del BEI a la compañía contó con la presencia del consejero Pedro Ortega.

"¿Alguien duda de que venga para quedarse?, ¿Qué bobería es esa de hablar de transición?, ¿Transición de qué?, ¿Alguien va a invertir 1.500 millones de euros como transición?, ¿Alguien se cree ese cuento?", expresó el presidente grancanario sobre un combustible que, según añadió, llega al 80% de las poblaciones españolas, aunque solo la consume un 30%.

Autoridades presentes en el primer Congreso de Energía Eólica de Canarias. Alejandro Ramos

El exministro, eurodiputado y ponente de la nueva Directiva de Renovables, José Blanco, presente en el Congreso celebrado este miércoles, prefirió no entrar en la polémica y señaló que “es indudable que [el gas] reduce las emisiones, pero no consigue los objetivos que nos planteamos desde el punto de vista del clima".

Aunque habló de la necesidad de contar con una energía de respaldo hasta que no se resuelvan los problemas de almacenamiento, puntualizó que "no sé si esta inversión que se va a hacer se podrá rentabilizar o si viene para quedarse. Si viene para quedarse, desde luego, no lo puedo compartir, porque el objetivo es descarbonizar totalmente nuestra economía en el año 2050".

Martell (Aeolican): “El gas es innecesario”

Para Rafael Martell la conclusión del debate es clara: “El gas es innecesario en Canarias para generación eléctrica e incluso podría limitar la penetración de energías renovables. Las renovables necesitan almacenamiento, pero no respaldo. La eólica es la sustitución de todos los combustibles fósiles”.

El presidente de Aeolican reconoció que la penetración del 7,7% registrada en 2017 es un resultado pobre y explica que existen muchas instalaciones que han quedado desfasadas, generan menos y sufren más paradas por mantenimiento. Aunque aseguró que la cifra crecerá durante el presente año tras la entrada en funcionamiento de más molinos y subestaciones eléctricas, reconoció que seguirá siendo insuficiente. Motivo por el que señaló la necesidad de implantar más fuentes renovables, ya sea eólica como fotovoltaica.

El consejero de Economía e Industria recordó que se han instalado 12 parques eólicos inscritos en el cupo, 16 más están en construcción, 10 cuentan con autorización administrativa y otros diez no se podrán instalar por las afecciones aeronáuticas, que se conocían desde hace años. “Seguimos con nuestra apuesta de que haya unos 50 parques, que quedarán instalados a final de 2018”, apostilló.

Ortega anunció el martes que el Gobierno canario sacará a lo largo del año nuevos concursos de energías eólica y fotovoltaica para avanzar en el objetivo de llegar al 45% de potencia instalada en renovables en el año 2025. "La nueva subasta de eólica no va a seguir el sistema de las anteriores. En vez de tener una retribución específica [prima], tendrá una subvención en la inversión. Se emplearán fondos del Feder y, por los plazos de ejecución, tiene que hacerse en este año", dijo.