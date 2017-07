...Y Arguineguín se agarró la gran trancá

El paraíso no es sólo de sol y playa

El gasto de los hogares españoles en todo tipo de narcóticos se sitúa en unos 6.004 millones de euros. Es la que incluye el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Contabilidad Nacional de España. Es decir, es la cifra que se contabiliza a efectos del cálculo del producto interior bruto (PIB). No es, por lo tanto, una mera suposición teórica.

Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra, hay que tener en cuenta que es, incluso, superior a los 5.131 millones que se gastaron los hogares en bebidas alcohólicas en 2015 para consumir en sus casas. O muy similar al gasto que hacen las familias en calzado: 6.806 millones de euros. En total, representa el 1% del gasto en consumo final de los hogares.

El informe de Europol sobre consumo de narcóticos, estima que el cannabis (hachís y marihuana) es la droga más consumida en Europa, y se calcula que representa alrededor del 38% del mercado minorista de drogas ilegales, valorado en más de 9.300 millones anuales. El mercado de la heroína es el segundo mercado de drogas ilegales más grande de la Unión Europea. Se calcula que tiene un valor de alrededor de 6.800 millones anuales, mientras que la cocaína es el estimulante ilegal más consumido en Europa, con un mercado minorista valorado como mínimo en 5.700 millones. El PIB español contabiliza alrededor de la cuarta parte de ese mercado.

Playa de El Confital. (Alejandro Ramos).

Y en hablando aguas …

De momento, y en una comunidad autónoma que vive del turismo, tenemos cerradas por contaminación en pleno verano la playa de El Confital en Gran Canaria y otras en el Puerto de la Cruz (Tenerife). Cierto que las banderas azules dominan el escenario, pero noticia es cuando un hombre muerde a un perro y no al revés, decían en la Facultad, mientras que otros señalaban que las buenas noticias no son noticia. Lo de El Confital es la coña y la gestión comunicacional por parte del Ayuntamiento, nefasta. La sensación que se transmite a la opinión pública es que los dirigentes políticos no controlan el problema y se dedican a la yenka. P’alante, p’atrás. Un, dos, tres. ¿Hay contaminación hoy, maestro? Vaya usted a saber. Yo, de momento, no me meto en la marea que me roncho tó. Los jodíos enterococos son traidores y enteraos como su propio nombre indica. Aparecen y desaparecen como el Guadiana. Así que no se sabe si todo tiempo pasado fue mejor o lo mejor está por venir. No obstante, mientras que en la isla del Nublo se conoce perfectamente el tipo de infección que sufren las aguas, las informaciones procedentes de Tenerife sólo hablan del cierre de las playas y de que los análisis no son correctos, sin entrar en detalles.

El gran padre de todos los Iceberg

Es agua, también. Pero limpia en grado de excelencia. Después de observar las pendencias, chulerías, retos y contubernios de la repetida política de serie B, tal vez la noticia más bella de la semana sea la del desprendimiento de la Antártida de un brutal iceberg con una superficie similar a la provincia de Alicante. Más bonito resulta ese acaecer cuando la comunidad científica internacional ha señalado que su separación del continente no se debe a la acción depredadora del hombre ni está relacionada con los escenarios del cambio climático. Es el planeta que, al fin y al cabo, vive como vivimos nosotros, algo que ha mantenido siempre la teoría GAIA. Cuando contemplo la imagen de un iceberg, de inmediato quedo impactado por la fuerza y hermosura de la naturaleza. Luego me llegan los ecos de la orquesta tocando y el capitán imperturbable mientras se hunde el Titanic, joya suprema de la ingeniería naval. A continuación, pienso en la dirección de James Cameron, me fijo con detalle en el precioso vestuario de Di Caprio y, finalmente, se me aparece Giselle Bundchen corriendo por la playa de Ipanema. De los porqués sabrá Freud.

Epílogo

“Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir …”