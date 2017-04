Antona avisa de que con los Presupuestos de 2017 al "Gobierno frágil y en minoría" de Clavijo "se le acabaron las excusas"

Buen rollito, ma non troppo. Cierto es que la lluvia de millones que suponen los Presupuestos del Estado de 2017 hacia Canarias acaba con la sequía inversora de los últimos cinco años gracias al "clima de consenso, acuerdo y cordialidad" entre las administraciones central y autonómica, pero, a partir de ahora, el Partido Popular (PP) de las Islas advierte que "el Gobierno frágil y en minoría" que lidera el nacionalista Fernando Clavijo no puede cruzarse de brazos.

"Se acabaron las excusas, las pensadas y las sentadas del Gobierno de Clavijo y ahora toca levantarse y empezar a gestionar con eficacia y eficiencia estos importantísimos recursos. Toca hacer su tarea", ha advertido el líder del PP canario, Asier Antona.

Y por si no queda claro, añade que "vamos a fiscalizar hasta el último céntimo de estos recursos para que el esfuerzo de inversión del Gobierno de España repercuta en mejorar la vida de todos los canarios y no pase lo de siempre, que gestionamos peor cuanto más recursos vienen a Canarias".

Liderar y marcar la gestión

Es decir, que "el PP va a seguir liderando y marcando y la gestión del Gobierno frágil y en minoría de Clavijo, y lo hará desde la centralidad, el consenso, el acuerdo y la búsqueda permanente del diálogo", ya que los conservadores "no nos preocupa ni está en nuestra agenda, entrar a formar parte" del Ejecutivo canario.

Lo que sí tiene Antona claro es que "la falta de recursos ya no puede ser la excusa del Gobierno por su falta de gestión", que ahora "debe ser extraordinaria en competencias que son exclusivas y en la que los indicadores no solo no mejoran sino que empeoran, como son el empleo, la sanidad, la educación y las políticas sociales".

"Vamos a ser muy exigentes con el Gobierno para que el presidente Clavijo no se desvíe de lo realmente importante", ha insistido Antona.

Una importancia que también ha trasladado al resto de formaciones políticas con representación en las Cortes, pues el máximo dirigente del PP canario considera que no se pueden dejar de apoyar, por responsabilidad hacia las Islas y a España, las Cuentas estatales para éste año.