Augusto Hidalgo, sobre el pleito con Emalsa: "Los técnicos trabajan para conocer los costes del servicio"

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha dicho este lunes sobre el contencioso que mantiene con la compañía mixta de aguas Emalsa que el Consistorio tiene que "cumplir la norma" y que los técnicos trabajan para que se conozcan "los costes del servicio".



Tras presentar un nuevo proyecto polideportivo para el barrio de Ciudad Alta, Hidalgo ha dicho que el Ayuntamiento "trabaja" sobre ese asunto "siempre con la ley en la mano".



"Estamos haciendo un marco normativo socialmente justo, económicamente sostenible y que se ajuste a la ley. El problema es donde choca todo eso con el contrato con Emalsa, pero lo iremos viendo a la medida que (los técnicos) vayan dando los informes", ha agregado el regidor.



Hidalgo ha insistido en que el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 que anuló la intervención de la empresas de aguas Emalsa demuestra que la intervención no solo era ilegal, sino que tampoco "era necesaria para ejercer el derecho de control administrativo -del Consistorio- del ciclo integral del agua de la compañía mixta Emalsa". "Y eso es lo que estamos haciendo, ni más ni menos, con la ley en la mano y haciendo cumplir la norma", ha insistido.



En su opinión, el Ayuntamiento está ejerciendo ese control "con mayor contundencia que durante la intervención", en la que no se recuerda "ninguna acción contra la compañía, porque no se inició ninguna".



"Eso lo estamos haciendo ahora con tranquilidad y la norma en la mano, como con la factura. No estarán de acuerdo (Emalsa), pero que se lo vamos a remitir para que cambie el coste de los precios", ha reseñado el alcalde.



Sobre si en el contrato se obliga a Emalsa a guardar un porcentaje de los beneficios para afrontar las obras de mantenimiento posteriores, Hidalgo ha dicho que "eso es uno de los elementos de discusión, que ha sido de debate incluso con la Intervención del Ayuntamiento y que vuelve a ser sacado a colación".



"La compañía ha demandado al Ayuntamiento por la falta de ingresos de dividendos por valor de 88 millones de euros y el problema es que hasta ahora lo único que hemos recibido de la compañía son demandas y siempre las hemos ido perdiendo", ha agregado el alcalde capitalino.



En su opinión, "es el momento de que deben cambiar las tornas y, como mínimo, ponernos en condición de igualdad, y eso es lo que estamos haciendo, aunque hay discrepancias porque se hizo mal".



"Sabemos que se hizo mal y que estamos atados a un contrato desde el año 1995 y por otro de 1998 con el saneamiento, y lo único es que tenemos que actuar para normalizar la situación. Este caos que nos hemos encontrado, de muchos años, está afectando económicamente también a las arcas municipales por sentencias sustanciosas", ha puntualizado el regidor.



Hidalgo ha especificado que los reparos de Intervención para hacer efectivos los pagos a Emalsa es que la fórmula que debía haberse acordado entre las partes para establecer el precio del coste del saneamiento, que tiene un tope máximo según el contrato, pero que para irlo subiendo todos los años "se dio por hecho de que era el IPC, aunque no se llegó a acordar".



"Es curioso que algo tan sencillo no lo tuviera en cuenta la Intervención anterior... Y eso que iba a controlar la compañía", ha indicado Hidalgo, quien ha añadido que "eso es lo que dice la interventora y lo que vamos a alegar, es decir, que no se puede utilizar el IPC para hacer el cálculo".



Augusto Hidalgo ha recalcado que el Ayuntamiento "sigue haciendo el control -a Emalsa- como hace con todas las compañías que le prestan algún servicio externo a la administración".



"Cuando se acabó la intervención a Emalsa, nosotros -el grupo de gobierno municipal- pasamos de un interventor a tres técnicos de la casa para que nos asesoraran a la parte pública de la compañía, ya que también somos consejeros de Emalsa", ha explicado el alcalde.