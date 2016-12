CC critica la "baja ejecución presupuestaria" con la que el Cabildo de Gran Canaria termina 2016

El portavoz de CC en el Cabildo de Gran Canaria y secretario insular, Fernando Bañolas, denunció este miércoles "la baja ejecución presupuestaria con las que el Gobierno de NC, PSOE y Podemos, y liderado por Antonio Morales, terminan el año, que apenas supera el 70%".



Al respecto, agrega en un comunicado que esto sucede "cuando se está más preocupado en enfrentarte al Gobierno canario que en gestionar para esta isla y en solucionar los problemas de los grancanarios".



Bañolas califica de "irresponsabilidad" que la corporación insular cierre el 2016, además, con unos ingresos de 313 millones de euros y una deuda de apenas 107 millones de euros.



En este sentido, sostiene que "debe haber una realidad paralela de Gran Canaria para Morales y su equipo de Gobierno porque muchas personas y familias en esta isla siguen teniendo dificultades para conseguir un empleo, para hacer frente a sus recibos básicos o llegar a fin de mes".



El dirigente nacionalista asegura que Morales mantiene "una política que no se corresponde con la realidad social de la isla, que sigue contando con más de 106.000 personas en situación de desempleo".



En este punto, Fernando Bañolas rechaza una vez más "el aumento insuficiente de 500.000 euros del Cabildo en 2017 para las políticas de empleo".



"La corporación puede hacer más para dinamizar la economía e impulsar la creación de puestos de trabajo y Antonio Morales puede hacer más para reducir la lista de desempleados y ofrecer oportunidades, en particular, a los colectivos más vulnerables, es decir, a jóvenes, mayores de 45 años y mujeres, que son los que mayores dificultades tienen para acceder al mercado laboral", subraya.



El portavoz de CC señala que el presidente del Cabildo "vuelve a perder una oportunidad y lo peor es que se la hacer perder a Gran Canaria, y eso ocurre porque no tiene proyecto de isla, es solo un proyecto partidista".



Bañolas lamenta que 2017 "vaya camino de ser otro año perdido por la incapacidad de NC, PSOE y Podemos de materializar sus propios proyectos e incluso de ejecutar sus presupuestos" y reitera que Morales es incapaz de "acometer una política de inversión pública dirigida a generar actividad económica y empleo".



En su opinión, el presidente insular "repite una y otra vez y se compromete una y otra vez a impulsar los mismos proyectos, ya sea en materia de inversión pública o en relación a su programa de soberanía alimentaria que se ha quedado en papel mojado".



Asimismo, el líder grancanario de CC rechaza la supresión de medidas como el Plan de Choque de la Pobreza, que contó inicialmente con 5 millones de euros y que ahora "incomprensiblemente" han retirado "a pesar de que el Cabildo tiene dinero en los bancos que puede destinar a este tipo de programas".