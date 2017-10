CC insta al consejero de Cultura a "aprender del error" de la exposición 'Pintura y Poesía' que obvió a las mujeres

La diputada del grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño ha pedido este martes al consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, que "aprenda del error" cometido en la exposición que reunía a 37 artistas de las islas, de los que únicamente tres eran mujeres.



Guadalupe González Taño se refirió a este asunto en el pleno del Parlamento regional tras preguntar al consejero por las medidas adoptadas en relación con la exposición Pintura y Poesía. La tradición canaria del siglo XX.



González Taño, que enumeró a varias escultoras, pintoras y escritoras que no fueron incluidas en la muestra, señaló que las mujeres aún hoy necesitan ser reivindicadas y la exposición es una más de las veces en las que son olvidadas en el ámbito cultural.



"Que esto nos sirva para aprender e iniciar acciones que corrijan la desigualdad", indicó la diputada.



Isaac Castellano aseveró que la muestra no pretendía ser una antología historicista sino que respondía a una tesis sobre un imaginario compartido en torno a diferentes elementos.



No obstante, prosiguió, en cuanto tuvo conocimiento de la desproporción entre autores y creadoras se puso en contacto con uno de los comisarios y respetando su independencia artística se llegó al acuerdo de corregir este hecho cuando la muestra comenzara su itinerancia por las islas.



Sin embargo el consejero dijo que los acontecimientos "se precipitaron" tras unas declaraciones "reprobables" en un medio de comunicación del responsable artístico, quien luego comentó a Castellano que sus argumentos se habían descontextualizado.



El consejero entendió por contra que se había entrado en una dinámica diferente y por ello consideró aconsejable cancelar la muestra itinerante.



Agregó que se compromete a que la Consejería trabaje de forma intensa para introducir la perspectiva de género en sus muestras y a propiciar un foro para reflexionar sobre la invisibilización de la mujer en el mundo del arte