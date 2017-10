A Clavijo no le gusta el reflejo de Canarias en la Constitución pero insta a cumplir la ley

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado una reforma constitucional en España ante la situación actual en Catalunya y ha añadido que a CC no le gusta la Constitución ni como están reflejadas las islas en la misma pero que no por ello insta a incumplir la ley, sino que, por el contrario, Canarias está del lado de la ley.

Así lo ha manifestado en declaraciones al programa Nada que ver, de 7.7 Radio que dirige José Luis Martín y recogidas por Europa Press al ser cuestionado por la situación catalana actual y su encaje en España.

Para Clavijo, la situación de Cataluña no se va a resolver convocando elecciones, sino que la solución llegará con diálogo y entendimiento, y siempre teniendo quién está en el lado de la ley y quién no.

"Tenemos que tener claro quiénes estamos en el lado de la ley --insistió--. Seguro que todos hemos cometido errores, pero tiene que quedar claro los que estamos con la Constitución y la legalidad".

Aquí, hizo especial hincapié en que a su partido, CC, no les gusta la Constitución ni como Canarias ha quedado reflejada en la misma. "Y nos gustaría que se abriese el melón de la Constitución y poder colocar a Canarias en el lugar que le corresponde", aseveró Clavijo, que no se olvidó de la necesidad de las islas de introducir el Régimen Económico y Fiscal (REF)" en la Carta Magna.

"Pero no por eso, motivamos o instamos a que se incumpla la ley o la Constitución", dijo para añadir que si de él dependiente continuaría hablando porque la situación actuar es un proceso de una "continuación de errores" y de "sinsentidos".

En este sentido, el presidente canario entendió que la crisis catalana llegará a un punto de inflexión en el momento en el que se haga una Declaración Unilateral de Independencia, algo que "no es admisible" bajo su criterio.

Cuestionado sobre un efecto contagio y que otras comunidades autónomas puedan buscar una independencia, Clavijo expuso que no se lo plantea porque no hace "política ficción", aunque no concibe en la actuación que se produzca una separación real en el Estado Español.