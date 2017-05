Concepción Monzón defiende la labor de Meri Pita al frente de Podemos, pero advierte: "No soy su brazo de madera"

La diputada regional Concepción Monzón ha presentado este miércoles su candidatura a liderar Podemos en Canarias arropada por cargos públicos y orgánicos que se sitúan en el círculo más estrecho de la actual secretaria general del partido en las Islas, Meri Pita, a quien aspira a suceder.

Entre los 70 simpatizantes que han mostrado públicamente su apoyo a Monzón en un acto celebrado en el Parque Doramas de la capital grancanaria se encuentran la actual secretaria de Organización de la formación morada, Concepción Moreno; la también parlamentaria Natividad Arnáiz o el teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste.

A pesar de estos respaldos ligados a la actual dirección regional del partido, Monzón prefiere hablar de un proyecto “coral” y no continuista. “Es una renovación. Yo no soy Meri Pita, ni soy su brazo de madera. Quien me conoce, sabe cómo trabajo, tengo un perfil totalmente distinto”, ha asegurado la candidata en declaraciones a Canarias Ahora. Sin embargo, ha defendido, “con sus aciertos y sus errores”, la labor ejercida por la secretaria general de Podemos en las Islas durante los últimos dos años. Según Monzón, tanto Pita como la secretaria de Organización, Concepción Moreno, han sufrido, como las cabezas más visibles del Consejo Ciudadano Autonómico, ataques “injustos” durante este periodo.

Los errores de la dirección, de los que hace copartícipes a todos los que forman parte de la organización, los atribuye a la inexperiencia. “Podemos Canarias ha crecido muy rápido. Se ha dicho que se han tomado decisiones de forma unilateral. No es así. Es un tema mediático que se ha interesado. Los errores han sido consecuencia de la inexperiencia, Ahora tenemos más bagaje, lo que nos va a dar mucha más solvencia a la hora de resolver los problemas”, ha vaticinado.

Monzón recuerda que en otros territorios los secretarios generales han acabado dimitiendo “porque no aguantaban la presión” y que, en Canarias, Pita “ha tenido la fortaleza” de resistir. “Ha sido duro estos dos años construir una herramienta en la que ha habido altibajos, errores, pero también aciertos. Tan mal no se ha hecho si tenemos la capacidad de tener los cargos que tenemos, de tener a todas esas personas que trabajan muchísimo para Podemos”, ha señalado la aspirante.

En el acto de presentación de la candidatura, Monzón explicó que decidió dar el paso después de que se lo pidieran “muchísimos compañeros”. La diputada regional, que es ingeniera técnica agrícola, funcionaria y militante del sindicato Comisiones de Bases, considera “muy positivo” para la organización que “personas con perfiles muy diferentes”, en relación a los también parlamentarios Noemí Santana y Juan Márquez, los otros dos aspirantes a la Secretaría General de Podemos en Canarias, “quieran asumir la responsabilidad de llevar la coordinación” del partido.

Acto de apoyo a la candidatura de Concepción Monzón a la Secretaría General de Podemos en Canarias. (ALEJANDRO RAMOS)

Monzón aboga por “reforzar la participación de todas las personas que trabajan en los municipios, en los círculos, dotarles de herramientas suficientes para trabajar, para construir un Podemos de abajo arriba. Estamos en una etapa en la que tenemos que dejar de mirarnos tanto hacia dentro y constituir un consejo ciudadano fuerte y cohesionado que se dedique a trabajar hacia lo externo, que es lo más importante”.

La aspirante a dirigir Podemos ha insistido en que se trata de un proyecto coral, en el que deben estar representados todos los territorios y en el que la secretaria general no es indispensable, sino “una más” en la toma de decisiones.

“Hay que empoderar a los círculos para que ellos, conocedores del ámbito local, puedan hacer esas propuestas políticas y hacer llegar esos cambios a los ayuntamientos en 2019. No hay que trabajar en políticas insularistas que dividan a los canarios, sino hacer políticas comunes que nos unan, porque, aunque cada isla tiene sus propias circunstancias y cuestiones específicas, es evidente que los problemas que tenemos todos los canarios son los mismos”, ha añadido.

La candidata se ha comprometido a intentar consensuar, de entre los presentados en el incipiente proceso de primarias, un documento que “reúna todas las sensibilidades” en el seno de Podemos para conformar un partido “fuerte y cohesionado” que le permita constituirse como una “alternativa real de gobierno” en todas las instituciones de cara a las elecciones autonómicas y locales de 2019.

Este miércoles concluye el proceso participativo para la elaboración de los documentos que se presentarán en la asamblea regional del partido, el Vistalegre canario, que previsiblemente se celebrará a mediados de junio y que debe concluir con la proclamación del nuevo Consejo Ciudadano Autonómico, compuesto por 34 miembros, el día 21 de ese mes.

Ruptura del pacto en Gran Canaria

En manifestaciones posteriores a este periódico, Monzón también se ha pronunciado con respecto a la ruptura del pacto de gobierno que Podemos mantenía en el Cabildo de Gran Canaria con NC y PSOE. La diputada regional estuvo presente, junto a Concepción Moreno, en la mesa de negociación tras el cese del consejero Juan Manuel Brito, expulsado de la formación morada. "El tiempo nos ha dado la razón. Tenemos personas en las instituciones que se dicen de Podemos pero que, realmente, ni reconocen los órganos de Podemos ni las decisiones, ni cumplen los reglamentos ni el código ético. Para mí, no son personas de Podemos. El señor (Antonio) Morales (presidente del Cabildo) ha decidido pactar con personas y no con un partido político", ha dicho en referencia a María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez.

Monzón no comparte la opinión de Noemí Santana de que esa salida del pacto debió ser consultada con las bases. "Podemos no rompió el pacto. Se trata de una cuestión de relación entre los partidos políticos que forman un pacto. El primer punto y esencial es el respeto a las decisiones", ha concluido.