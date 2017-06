El Gobierno canario se lía al explicar el alcance de la subida de la subvención para volar entre islas

La duda acerca de si la subida de la subvención del 50 al 75% de los precios de los billetes en los vuelos interinsulares afectaría a todos los residentes canarios o solo a los de las islas no capitalinas sobrevoló durante unos minutos al Gobierno de Canarias.



Y es que durante una comparecencia del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el consejero de Economía, Pedro Ortega, se dio por hecho que el incremento será para todos los residentes canarios.



La comparecencia era para hablar de la decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde al proyecto de ley de aspectos económicos de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) y durante la misma presidente y consejero dieron por hecho que se incluía ese aumento.



Tras hablar ambos dirigentes, la periodista de Radio Nacional de España Carmen Julia Hernández comentó al presidente y consejero que tal vez el portavoz del Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, se había liado al dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros porque había dicho que el aumento sólo afectaba a los residentes en las islas no capitalinas.



El consejero respondió que "efectivamente es así", y ante el estupor de los periodistas que asistían al acto Pedro Ortega añadió que eso era lo que estaba acordado, es decir, que el aumento de la subvención llegaría al 75% sólo para los residentes en las islas no capitalinas.



La periodista volvió a preguntar si entonces la subida de la subvención "no es para todo el archipiélago", a lo que el consejero replicó que ese era el pacto y agregó que no estaba previsto aplicarlo a todas las islas.



El presidente canario, Fernando Clavijo, manifestó en ese momento que "nosotros estamos dando cuenta de lo aprobado en el Consejo de Ministros; no sabemos si en el trámite parlamentario se podrá cambiar", y eso es algo que "deseamos".



De este modo se tuvo la sensación de que el acuerdo entre el PP y Nueva Canarias para que el aumento de la subvención al transporte aéreo a todos los residentes canarios solo tendría efecto desde que se apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 hasta que finalice el año.



Los periodistas abandonaron extrañados la sede de Presidencial del Gobierno de Canarias donde tenía lugar la comparecencia de presidente y consejero y cuando apenas habían recorrido doscientos metros recibieron llamadas para que regresasen, porque había novedades.



La novedad la ofrecía el consejero de Economía, Pedro Ortega, quien manifestó que "efectivamente, aunque el ministro dijo eso y eso era el espíritu del acuerdo se ha conseguido que esté todo el transporte interinsular de pasajeros, con lo que no hay condiciones".



Así pues, la duda se despejó y el descuento del transporte interinsular será del 75% para todos los residentes canarios, si durante el trámite parlamentario de los aspectos económicos del REF no hay cambios, que también pueden ser de mejora.