El histórico jefe de prensa del exministro Soria vuelve a la radio con un programa en la emisora amiga de Jiménez Losantos

Radio Las Palmas, emisora asociada a esRadio -la cadena de Jiménez Losantos- es la nueva casa de Juan Santana, histórico jefe de prensa y persona de confianza del exministro José Manuel Soria, junto al que subió y junto al que también cayó en desgracia. Desde este lunes, Santana presenta El Pulso, un programa que se emitirá los lunes, miércoles y jueves desde las 18.00 a las 19.30 horas y que cuenta con su hija Lucía en la producción.

En su primer programa de la temporada, Santana reconoció estar "como un flan" en un espacio que define como de información y entretenimiento y que contará con una tertulia política que durará media hora y que se estrenará este miércoles. El comentarista comenzó con un primer tramo de más de cinco minutos en el que brindó a la audiencia su opinión sobre la reforma del sistema electoral canario para, tras comentar las últimas cifras del paro, dar paso a su primera entrevista, que tuvo como protagonista a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas. La diputada 175 del bando de Mariano Rajoy le felicitó por su regreso a Radio Las Palmas porque, según opinó, "será bueno con una persona con tu experiencia". Y es que Juan Santana, antes de ser el jefe de prensa de José Manuel Soria en casi todos los organismos públicos en el que estuvo el político teldense, fue jefe de informativos de la Cadena Ser entre 1980 y 1995 (cuando la emisora local asociada era precisamente Radio Las Palmas), para luego ocuparse de los deportes en Radio Las Palmas entre 1995 y 1999, e incluso presentar en Los 40 Principales.

Tras la entrevista con Oramas quiso entrevistar a Ángel García, otro de los damnificados por la caída de Soria, una de las personas más allegadas al círculo íntimo del exministro, del que fue su jefe de protocolo y el que le ha organizado algunas actividades empresariales tras su retirada de la política. El grado de cercanía de su exjefe de protocolo es tal que fue la persona que le acompañó a Boston (Estados Unidos) cuando Soria decidió inscribirse en un curso de liderazgo internacional. García ayudó al expresidente del PP de Canarias a buscar piso en las cercanías de Harvard. Sin embargo, el experto en protocolo no pudo estar en el programa porque le robaron el coche. "Ángel, que encuentres tu coche. Si no se lo llevó la grúa alguien se lo llevó y a veces es más importante que [el coche] se lo lleve la grúa, que sabes dónde está, pero si no se lo llevó la grúa no se sabe dónde está porque el que se lo llevó no sabemos quién es", concluyó Santana muy al modo dialéctico de Rajoy.

El siguiente invitado fue el consultor de comunicación César Toledo y el momento más difícil de la hora y media de programa ya que Santana se puso nervioso porque no lograba contactar con él. Así, cada vez que le interrumpía un tono de llamada el presentador titubeaba. Al final de la conversación con Toledo, al que le reconoció que le copiaba consejos de su web, el consultor le felicitó por volver "un placer, un honor estar en la SER contigo y con tu regreso a esta casa que también ha sido la mía y la considero mía". Radio Las Palmas no está asociada a la Cadena Ser desde hace más de dos décadas.

El último entrevistado fue José Mujica, director de Espiral 21 y presidente de la Asociación de Prensa de Las Palmas. Santana no sabía ni el nombre de la web, de la que le preguntó si era espiral.com o espiral21.com. Mujica le deseó al presentador de El Pulso que este día fuera el "primero de muchos" y le dio la "enhorabuena por la elección de un programa de estas características" de una persona que a su parecer "ha dado muestras de transparencia, objetividad y veracidad en tus informaciones". Así mismo, le felicitó por la elección del nombre del magazine radiofónico porque "en Canarias ahora mismo en radio hacen falta más programas como el de esta apuesta que inicias hoy. Estoy convencido que va a salir muy bien y es de agradecer para la mejoría y el valor de las informaciones que haya programas de estos contenidos y sobre todo con tu voz". La respuesta de Santana fue darle las gracias y confesar que estaba "como flan tras 18 años de no estar delante de los micrófonos".

Mujica fue el último invitado y Santana se despidió prometiendo incorporar "más cosas dentro del programa a partir del miércoles". Para ese día tiene previsto entrevistar a la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, para hablar, entre otras cosas, de seguridad. "Tenemos que hablar de esa seguridad, que los ciudadanos se sientan seguros tenemos la mejor policía del mundo que se pueda tener y la mejor seguridad en España", fueron sus últimas palabras antes de despedirse.

Juan Santana ocupó una plaza de asesor en la Delegación del Gobierno tras abandonar el Ministerio de Industria meses antes de que José Manuel Soria tuviera que dimitir de todos sus cargos políticos por su aparición en los papeles de Panamá y el descubrimiento de que tenía empresas operando en paraísos fiscales.

A la sombra de José Manuel Soria

José Manuel Soria junto a Juan Santana, asesor de comunicación del Ministerio de Industria, en la inauguración de la sede electoral del PP en Las Palmas de Gran Canaria. (ALEJANDRO RAMOS)

El flamante presentador que regresaba este lunes nunca estudió una carrera, pero siempre estuvo en puestos importantes de gabinetes de comunicación de administraciones públicas desde que se tropezó con José Manuel Soria, quien le colocó como jefe de comunicación en todos los destinos públicos que ocupó. Tras probar con tres profesionales que salieron espantados, fue Juan Santana quien se hizo cargo de la comunicación de Soria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (2000-2003) y a partir de ahí no lo abandonó casi hasta el final.

Con él estuvo después en el Cabildo de Gran Canaria (2003-2007), en la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias (2007-2011) y en el Ministerio de Industria, donde fue el director de comunicación entre diciembre de 2011 y agosto de 2012.

Paralelamente y por el mismo precio, llevaba la dirección de la comunicación del Partido Popular de Canarias, lo que le convirtió en un personaje muy influyente, y por lo tanto odiado y querido a partes iguales.

Tras su periplo en Madrid, en el que muchas veces se vio desbordado por los acontecimientos, volvió a Canarias para ponerse al frente del gabinete de prensa de la Delegación del Gobierno entre agosto de 2012 y agosto de 2015, época en la que ocupaba ese cargo la hoy diputada María del Carmen Hernández Bento. Le tiraban la tierra y su familia. Luego José Manuel Soria intentó que ocupara un puesto en el Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria, pero su condición de afiliado del Partido Popular y la protesta de los demás partidos políticos hizo que se viera obligado a renunciar a su candidatura, por lo que volvió al Ministerio de Industria con José Manuel Soria hasta poco antes de que estallara el escándalo de Panamá. Por suerte para él no tuvo que gestionar aquella grave crisis: Soria lo había colocado en un puesto de asesor sin responsabilidades en la Delegación del Gobierno para que continuara cobrando del erario público mientras llevaba la comunicación del PP de Canarias. Sin embargo, la web de la emisora dice que estuvo en el ministerio hasta agosto de 2016. Lo cierto es que este último año de cataclismo en el Partido Popular de Canarias, donde fue relevado sin miramientos en la Comunicación por el periodista Bernardo Sagastume, se le había perdido la pista. Ahora lo ha recuperado su antigua casa, la radio decana de Las Palmas.