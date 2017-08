Miguel Montero: "Si el Cabildo no investiga los contratos de Lucas Bravo de Laguna los llevaremos a la Justicia"

Parece, por las reacciones de los distintos grupos, que solo Podemos está preocupado por el tema de los contratos de Lucas Bravo de Laguna en la Consejería de Deportes

Hay un pacto de silencio entre el que llega y el anterior para no remover las cosas, muchos contratos son plurianuales y van saltando de una legislatura a otra. Así en Deportes, Obras Públicas, Turismo...mucho dinero, grandes contratos, grandes grupos y muchos intereses cruzados, entonces uno va tapando el siguiente. En este caso, cuando llega Ángel Víctor Torres, una de las cosas que Podemos intenta meter en el pacto es el de las auditorías y de hecho en ese momento el candidato que encabezaba nuestra lista [Juan Manuel Brito] plantea en nuestra campaña algunos sitios concretos donde debía haber auditorías. Cuando se llega al gobierno no solo figura en el programa de gobierno sino que directamente, sabiendo que puede haber cosas, no se investiga. Nosotros desde Podemos no teníamos ni idea, desgraciadamente, porque Ángel Víctor Torres nunca nos contó estas cosas. Por ejemplo, el tema de los muebles relacionado con el gerente lo lleva él directamente con un informe legal al consejo de administración y allí es cuando lo conoce Ylenia Pulido. En ese momento se vota a favor de llevarlo a la Justicia, pero ya había salido una semana antes en la prensa. Ahora ha sido prácticamente igual, nosotros cuando en abril se publica el informe de auditoría que dice que no se respetaba los procedimientos en la contratación y que siendo contratación pública no se ajustaba a legislación, cuando vimos eso empezamos a indagar. Cuando acaba la temporada, porque no queríamos que se diera mala imagen al club, presentamos una moción en el pleno de mayo. Antonio Morales la deja sobre la mesa, ahí empezamos a ver en ese momento que Ángel Víctor Torres ha conocido durante estos años más cosas que el tema del gerente y los muebles pero como no han salido en prensa no quiere que se investiguen. A raíz de que sale en prensa es cuando dice que va a investigar, que todavía no lo ha hecho porque no es verdad, no está investigando.

El presidente del Cabildo reconoció cuando tomó el mando que iban a analizar contratos como el del videomarcador o el de patrocinio de la NBA, ¿cree que se ha hecho algo de esto?

No se ha hecho absolutamente nada. A raíz de que Antonio Morales nos echa del gobierno empezamos a hacer labor de oposición, a recabar información. Ángel Víctor Torres se ve en los medios y Antonio también, eso les aterroriza, y Torres dice que van a investigar después de verano. Si hay que investigar, hay que investigar ya. Por lo tanto, a día de hoy no se está investigando ninguno de los contratos ni ninguna de las cuestiones que pudo hacer Lucas en relación a su socia, en relación a otras empresas, en relación a los deportes que le gustaba, y en relación a los deportistas que a él le gustaba desde pequeñito.

También dicen ustedes que esta gestión irregular en Deportes tiene que ver con el actual mandato, ¿por qué?

El informe es claro, habla de los años 2015 y 2016, por lo que cubre la segunda mitad del año 2015, que ya está Ángel Víctor, y todo 2016. Podría servir que él intenta arreglarlo durante 2015 pero durante todo 2016 es responsabilidad suya. La prueba es que el contrato que se elimina en noviembre con Volabí SL, ese contrato implica que han pasado cinco meses del mandato de Ángel Víctor Torres con un contrato lesivo para los intereses del club. No solo se trata de saber las cosas que hacía Lucas sino cómo Ángel Víctor las ha ido tapando y por qué Ángel Víctor cuando llega sabe que hay un contrato lesivo, sabe que es de una empresa que tiene relación con Lucas, pero aún así le paga hasta noviembre de 2015. Volaví SL viene en la auditoría como un ejemplo de los contratos que se quitan, por lo tanto si lo quitan es porque se sospechaba algo o porque sabían que era malo para el club. Por tanto, si se quita ese contrato por qué se le pagó hasta noviembre, porque si yo llego y veo un contrato que no es bueno para el club dejo de pagarlo en el momento y busco la manera de rescindirlo, no sigo pagando cinco meses más. Luego llegamos a 2016, todo el año es responsabilidad de Ángel Víctor Torres y se sigue incumpliendo los términos en la contratación, y no solo en los contratos contra esta persona, estamos hablando de una manera de trabajar en el Cabildo, y esa manera de trabajar significa que los contratos de agencias de viaje, de seguridad, de publicidad, de las tiendas de ropa asociadas al club, todo se daba a dedo. Durante 2016 también y hemos preguntado si durante 2017, porque hasta que en junio Ángel Víctor Torres, presionado por lo que salía en los medios de comunicación y un poquito por nuestra moción, en ese momento es cuando él decide llevar al consejo de administración unas normas para que se cumpla la ley.

¿Existe realmente un pacto de silencio como viene denunciando?

Es una manera de trabajar de Nueva Canarias, PSOE y sus dos contratados, que tapan lo que hacen los anteriores porque esperan que cuando no estén se le tapen a ellos. Lo que ellos no contaban es que iba a estar Podemos haciendo labor de oposición, pero nosotros modestamente lo único que queremos saber es por qué se ha trabajado así en el Cabildo y si de verdad no se va investigar pues habrá que llevarlo a la Justicia. Tiene la obligación de investigar quien es responsable político y quien tiene un servicio jurídico a su alcance pero si no lo hacen tendrán que ser otros los que lo llevemos a la Justicia.

Estos años que denuncia Podemos formó parte del gobierno del Cabildo, ¿no vieron estas gestiones irregulares durante este tiempo?

Para nada. Nosotros llevábamos dos consejerías que no existían antes y hubo que levantarlas desde cero, nosotros íbamos a los órganos y tiene que haber un margen de confianza, ni Ylenia ni yo tenemos que pensar que Ángel Víctor Torres está escondiendo información. Si la Fundación Canaria del Deporte se reúne una o dos veces al año nada más y allí se llevan las cuentas y se firman, nadie tiene que pensar que no se estaban trasladando esas cuentas al registro de fundaciones. Es imposible que trabajáramos entonces en un pacto en un marco de desconfianza. Nosotros no podíamos pensar que Ángel Víctor Torres estaba ocultando lo que había pasado hasta ahora. Cuando el 4 de abril sale la auditoría es cuando lo podemos ver, hasta ese momento nosotros no tenemos información ninguna. Bastante tiene Ylenia Pulido con desatascar lo que se ha encontrado, precisamente la ampliación de la Casa Palacio, donde los anteriores han ido tapándose unos a otros, o yo mismo en las gestiones relacionadas en crear Educación, como para tener que desconfiar que Ángel Víctor Torres y Antonio Morales, que han sido alcaldes durante 15 y 30 años, van a tener esas prácticas. Por tanto, en un marco de confianza en un pacto no tenemos que pensar mal de nuestros socios. Eso sí, cuando vemos que hay una auditoría que lo pone por escrito tampoco es desleal preguntar porque nosotros no podíamos saber hasta ese momento qué estaba pasando, por lo tanto empezamos a preguntar hacia atrás. Otros partidos, para intentar hacer un poco de tinta de calamar, quieren que se investigue más atrás de la gestión de Lucas. Nosotros decimos a eso que por supuesto, que se investigue desde que el club es 100% capital público, desde 2008, no hay ningún miedo. Podemos precisamente, como no forma parte de ese pacto de silencio entre partidos para irse tapando unos a otros, lo que dice es que se investigue, desde cuando sea pero que se investigue. Y podemos afirmar que a día de hoy no se está investigando nada.

¿Para qué sirve la Fundación Canaria del Deporte, en la que ustedes están poniendo el ojo?

Nos preocupa. La Fundación Canaria del Deporte podría servir para promocionar el deporte. Esta obviedad hay que repetirla, pero para lo único que se utiliza es para, de manera opaca, mover el dinero del Cabildo al club [por el Herbalife Gran Canaria]. Uno de los debates de fondo que habrá que tener algún día es la relación que hay entre una sociedad anónima deportiva, como es el Gran Canaria, y su vinculación con lo político. Habrá que plantearse su financiación, por qué hay una fundación intermedia que no tiene más funciones...ese es el debate de fondo cuando por fin se sepa qué ha pasado estos años. Porque de fondo, si la Fundación Canaria del Deporte no sirve para nada, lo que hay que pedir es que se extinga porque es un órgano que acaba todos los años con déficits de 40 o 50 céntimos ya que sus cuentas están perfectamente cuadradas porque simplemente 3,3 millones de euros que llegan del Cabildo se los pasa al club...lo que no se entiende es para qué sirve esta fundación. Por otro lado, Ángel Víctor Torres cuando se descubre que no se han renovado los estatutos y que a día de hoy Lucas Bravo de Laguna sigue siendo presidente, la respuesta es que es culpa de los técnicos. A mí me parece una huída muy mezquina del político echarle la culpa al técnico de que no se está haciendo algo. Si no hay una dirección política y no hay una fiscalización, luego es muy fácil echarle la culpa a los técnicos, pero también es culpa del político que no haya habido esa fiscalización. Si el político está a muchas cosas, como es el caso de Lucas, pues claro que es imposible que después pueda hacer un seguimiento de las cosas, pero en todo caso será culpa de él por dejación, no culpa del técnico por no llevar las cuentas al registro.

¿Cree que existieron más irregularidades en los contratos relacionados con el Mundobasket y la promoción del Gran Canaria Arena?

Probablemente. Yo siempre digo que la construcción del Gran Canaria Arena es nuestro Palma Arena, el caso famoso del que tirando, tirando, saltó gran parte de la corrupción de Baleares. El funcionamiento es prácticamente el mismo, una gran infraestructura deportiva que va a costar 40 millones y termina costando 80. Lo que pasa es que aquí en Canarias no hemos tenido ningún juez que haya querido indagar, y es una pena, porque del Palma Arena salieron el caso Nóos, corrupción de Jaume Matas y una manera de trabajar. Nosotros eso ya difícilmente se va a poder investigar, pero sí que tenemos claro una cosa, en el Mundobasket hubo, dentro de una buena idea, un gasto de grandes barbaridades. El famoso videomarcador pasará a la historia como un caso al menos de despilfarro. Pero claro, demostrar corrupción no nos corresponde a la oposición, nosotros tenemos que hacer una labor de fiscalización política, hay responsabilidades políticas, las responsabilidades políticas y judiciales son distintas, pero insisto que si el que tiene que investigar no lo hace, habrá que llevarlo a la Justicia. Nuestra preocupación desde Podemos es la fiscalización de lo político y estamos absolutamente seguros que esta manera de trabajar que ha tenido el Partido Popular en la legislatura pasada ha continuado ahora pero también ocurrió antes. Vamos a seguir investigando, hemos pedido ya una docena de preguntas de petición de información que un mes después sigue sin contestarse porque Nueva Canarias, el PSOE y sus dos contratados no quieren que se rasque y se investigue.

Comenta varias veces lo de acudir a la Justicia, ¿cuándo lo haría?

Necesitamos que nos contesten a la información, si no nos contestan desde el Cabildo es imposible presentar algo en la Justicia, no somos como Juanjo Cardona que le lleva fotocopias de artículos de prensa a la Fiscalía, eso no es lógico y no buscamos un titular por buscarlo, no jugamos a eso. Estamos haciendo política y por lo tanto nuestro responsabilidad es tener la información. Cuando tengamos la información sabremos qué tenemos que hacer, pero quien tendría la responsabilidad y quien tiene los servicios jurídicos asociados y por lo tanto tiene el dinero y la capacidad legal para ir a la Justicia es quien lo tiene que llevar. En este caso obviamente lo que no se entiende es por qué pasa el verano y no se hace nada. En nuestro caso sin tener la información no vamos a cometer la irresponsabilidad de llevarlo a la Justicia un caso que no esté suficientemente armado porque podría quedarse en el aire por no tener esa información. Quizás por eso, a día de hoy, no nos han contestado a las preguntas que hemos hecho.

Comentan que su oposición es constructiva y de control, pero ¿no es más lógico entender para un ciudadano que este control lo podrían haber hecho cuando estaban dentro del pacto?

Es muy difícil en un pacto tener que desconfiar de los socios...

Pero ustedes están desconfiando ahora

Ahora desconfiamos de todo lo que han hecho porque entendemos que hay una manera de trabajar. El Plan Transforma se anuncia y no hay nada, no está funcionando...entendemos que es una manera de trabajar de Nueva Canarias, PSOE y los dos contratados que tienen, esa manera de organizarse nosotros no teníamos por qué sospechar que era una manera de eludir los controles de la oposición y al final de la ciudadanía. Lo que estamos haciendo es preguntar lo que los ciudadanos no pueden preguntar, porque por desgracia el Cabildo incumple la Ley de Transparencia en las respuestas en el Portal de Transparencia...esa es la manera que tienen ellos de trabajar, no es la manera que tiene Podemos. Por lo tanto, es imposible fiscalizar desde la desconfianza porque también hay que entender que en todo momento Antonio Morales a las reuniones del pacto lleva las decisiones masticadas y ya decididas. El poquito de oposición interna lo ejercíamos Ylenia y yo y era simplemente preguntar o directamente, cuando eran cosas escandalosas, oponernos como fue con el caso de la orquesta. Yo me tengo que creer que ellos estaban haciendo lo mejor posible, desde el minuto que nos mandan a la oposición el 6 de marzo cambiamos el chip. Si nosotros hubiésemos conocido cualquier tipo de ilegalidad o sospecha de la misma en estos casi dos años que estuvimos en el pacto hubiésemos sido responsables ante la ciudadanía y lo hubiésemos llevado a la Justicia.

Dijeron que harían una oposición constructiva, pero están haciendo una oposición muy crítica y el otro día Ángel Víctor Torres les acusó de hacer escandalera con el caso de Lucas Bravo de Laguna

Me parece muy preocupante que esté más preocupado de la oposición que le hace Podemos que descubrir en qué se ha gastado el dinero público de todos los grancanarios el anterior consejero y él mismo. Eso denota que de verdad esconden algo. Por otro lado, la prueba de que ejercemos una oposición constructiva es que llevamos al pleno de mayo que se hiciera una auditoría de procesos, saber quién tomó la decisión de que se contratase algo, saber quién tomó la decisión de que se pagase algo, o quién tomó la decisión de pagar a una empresa cinco meses más a pesar de que se sabía que el contrato era lesivo. Lo que se busca con estas auditorías es mejorar los controles. Esto es una oposición constructiva, plantear soluciones, ya sabemos que esto se ha hecho mal, vale, vamos a saber en qué momento fallaron los controles para que no se vuelva a repetir. Lo presentamos en mayo, Antonio Morales lo deja sobre la mesa hasta junio y en el pleno de junio todos ellos votan en contra. Quiero dejar claro una cosa, estoy absolutamente convencido que si esta moción que presentamos se hubiese aprobado, hoy se estaría investigando este tema desde el Cabildo y Podemos habría apoyado cualquier acción que se haga. Lo que no podemos apoyar es que se tapen. No podemos entender que se vote en contra de la auditoría de procesos, que cuando se ven pillados por los medios anuncien que se va a investigar y una semana después el consejero de Deportes diga que se va a investigar a la vuelta del verano. Perdón, esto es dinero público y algunos decimos que el dinero público es sagrado.