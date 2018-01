Nueva Canarias apoya a su diputada Gladys Acuña en la defensa de su inocencia ante el Supremo

Nueva Canarias (NC) ha secundado este lunes la decisión de la exalcaldesa de Yaiza y diputada de su grupo en el Parlamento autonómico, Gladys Acuña, de defender su inocencia en el caso Stratvs en el Tribunal Supremo, amparándose en el voto discrepante con la sentencia emitido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste.



NC considera "muy significativo" que el magistrado Doreste solicitara en su voto particular la absolución de todos los procesados en el primer juicio del caso Stratvs, entre ellos Acuña, que ha sido condenada a 14 años de inhabilitación para cargos municipales por prevaricación y delito contra el territorio.



La formación nacionalista recuerda que Doreste expresa su "discrepancia" con la conclusión de las dos magistradas que firman la condena, pues sostiene "que no sólo no hay prevaricación" en la concesión de la licencia de actividad a la bodega Stratvs, "sino que lo que hubiera sido indiciariamente prevaricador hubiera sido lo contrario al proceder de Acuña y demás ediles implicados".



Así mismo, añade que, según Doreste, si hubiesen denegado la licencia hubieran resuelto en contra de los informes técnicos.



Nueva Canarias apoya la "honorabilidad" de la exalcaldesa de Unidos por Yaiza y expresa su respaldo a que continúe como diputada de su grupo en el Parlamento autonómico.



Así mismo, considera que el voto de Doreste muestra la "importante controversia" de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del TSJC y se alinea, "en todos sus extremos", con sus razonamientos para pedir la absolución de Acuña y del resto de los implicados ante la existencia de cinco informes técnicos favorables a la concesión de la licencia municipal de actividad de la bodega Stratvs.