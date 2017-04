Nueva Canarias avisa al PP sobre los Presupuestos: "No nos dejamos presionar, nos dejamos convencer"

Nueva Canarias, formación de la que el diputado Pedro Quevedo forma parte y que podría ser el voto 176 para aprobar los Presupuestos Generales del Estado 2017, ha avisado este martes al Partido Popular (PP) de que "no nos dejamos impresionar y no nos dejamos presionar, nos dejamos convencer". Así lo ha expresado el presidente de la formación nacionalista, Román Rodríguez, quien ha advertido al Gobierno de que es complicado llegar a acuerdos sin mantener primero reuniones.

Rodríguez ha dejado la puerta abierta al sí de su partido "a pesar de que hay elementos de la Ley que nunca nos van a convencer, esta es una Ley de la derecha política española, pero podríamos sacrificar algunas de nuestras visiones si hay respuestas a otros elementos".

Entre los elementos que el líder de los nacionalistas canarios ha puesto para poder empezar a entenderse con el PP está el compromiso para crear "más autogobierno y más democracia" en Canarias, dos puntos que pasarían por las modificaciones del Estatuto de Autonomía, la reforma fiscal y la reforma electoral, aparte de otras medidas como aumentar las bonificaciones al transporte interinsular.

De todos modos, Rodríguez ha afeado a los populares el no haberse reunido con ellos más allá de "amabílisimos contactos de Montoro con Quevedo". "No sabemos si tan siquiera se van a producir esos contactos, si se producen iremos con voluntad de entendimiento, siempre lo hacemos, no confundimos la investidura con la legislatura", ha recalcado el portavoz de su partido en el Parlamento de Canarias.

"¿No les parece un poco raro que Ciudadanos, un partido de perfil razonablemente conservador, Coalición Canaria también, quizás el PNV sería un partido con un perfil socialdemócrata, con ellos llevan tiempo negociando?" y en cambio con Nueva Canarias "que somos los más distintos y distantes, los que pensamos de manera distinta sobre fiscalidad, sobre los servicios públicos, sobre las cuestiones claves" no se hayan realizado estos encuentros. "Parece poco razonable, si de verdad somos la clave y no somos de los de ellos, habrá que trabajarse la clave", ha subrayado el político grancanario.

Por lo tanto, la formación nacionalista no descarta tampoco enmendar los presupuestos a la totalidad en caso de no mantenerse esta deseada reunión. Así, el presidente del partido recordó que su partido, cuando estaba en el Congreso en alianza con Coalición Canaria, presentó una enmienda de estas características a los presupuestos estatales de 2016, cuya asignación de fondos para Canarias crecía, ha dicho, un 46% respecto a los 2015 y por contra los de 2017 son un aumento del 32% respecto a los de 2016.

"Estamos preparando la enmienda a la totalidad. Nosotros no estamos pidiendo más protagonismo del que tenemos, que es uno de 350, lo que digo es que en la investidura les puedo asegurar que era un tema muy relevante y tuvimos mucha presión a todos los niveles para facilitar la investidura de Rajoy, y votamos no y no, de manera que si nos quieren conocer el tiempo está ahí", aseveró Rodríguez.

Así mismo, desde NC se sacuden la presión en caso de que no salgan los Presupuestos por un voto. "Quien tiene la responsabilidad de concitar mayorías en el Congreso de los Diputados es el presidente del Gobierno. Si Rajoy consigue aprobar la Ley de Presupuestos será porque ha hecho su trabajo y ha conseguido la mayoría que no tiene y si no lo consigue esa será su estricta responsabilidad, de manera que nosotros no asumimos la tesis dominante de que depende de Nueva Canarias el presupuesto del Estado español. Esa es una interpretación interesada sobre la que luego no acompañan los hechos. Es Rajoy el responsable de sacar adelante las leyes que promueve su Gobierno y es su obligación concitar las mayorías que no tiene".

El presidente del partido ha mencionado que Pedro Quevedo ha apoyado al PP a la hora de subir el salario mínimo interprofesional o eliminar deducciones y bonificaciones al Impuesto de Sociedades, pero que ha dado su voto en contra a "restar derechos a la estiba".

Por último, sobre la petición del PP al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de bajar los impuestos después de llegar a acuerdos con los Presupuestos, Rodríguez ha declarado que la reducción del IGIC en el turismo del 7% al 5% supondría la reducción de 400 millones de euros anuales.