El PP insta a Clavijo a aprovechar la mejora en los presupuestos para bajar impuestos

El PP ha avisado este lunes al presidente canario, Fernando Clavijo (CC), de que, con la mejora en la financiación que logra la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, ya "no debe tener excusas" para bajar impuestos como el IGIC o el de Trasmisiones Patrimoniales.



Así lo han considerado este lunes en una rueda de prensa el senador popular por Canarias Jorge Rodríguez y la diputada nacional del mismo partido María del Carmen Hernández Bento, quienes han valorado en rueda de prensa el proyecto de ley de presupuesto para 2017 aprobado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy.



Para Hernández Bento y Rodríguez, la mejora de la financiación autonómica de la que se beneficiará Canarias, con 220 millones de euros adicionales en 2017, 360 millones en 2018 y 550 en 2019, una vez que los populares han "corregido el error que cometieron el PSOE y CC al aprobar el sistema de 2009, será muy complicado que un diputado canario, sea del partido que sea, no apoye estos presupuestos".



Jorge Rodríguez ha destacado la decisión del Gobierno de Rajoy de tramitar como una ley los aspectos económicos del REF, lo que implicará que su cumplimiento deje de condicionarse a la negociación de cada presupuesto estatal.



Además, ha asegurado que, ahora más que nunca, el PP seguirá exigiendo al Gobierno canario que baje los impuestos que subió en 2012, cuando aprobó el plan de estabilidad que tuvo que presentar para cumplir las exigencias de reducción del déficit público.



Así, los populares estiman que la entrada en vigor de los presupuestos elaborados por el Gobierno para 2017, que confían en que pueda producirse, deberá suponer que el tipo del IGIC vuelva a ser el 5%, y no del 7% como ocurre ahora, y que también baje el de Transmisiones Patrimoniales.



"Es la misma receta que ha aplicado el PP. Se puede hacer y lo hemos hecho. ¿Cómo no vamos los canarios a aspirar a eso?", ha apostillado Hernández Bento.



De igual forma, los parlamentarios han advertido al Ejecutivo canario de que el PP vigilará la gestión que hace en adelante de los servicios esenciales, a tenor del "horizonte asegurado" con el que cuenta hasta 2019 por la financiación adicional que va a recibir.



Respecto a NC, tanto Hernández Bento como Rodríguez han confiado en que el diputado Pedro Quevedo dé su apoyo a los presupuestos del Estado en su segunda votación, al tiempo que han asegurado que, además de las "correcciones" ya comprometidas al proyecto de ley, como las relacionadas con el Plan Integral de Empleo de Canarias, su tramitación en el Congreso también podrá propiciar la incorporación de "nuevas previsiones".



El senador y la diputada del PP han asegurado que la mejora en la financiación que propician estos presupuestos para Canarias es posible ahora, y no antes, dadas "las condiciones económicas que se disfrutan en España gracias a la buena política y la buena gestión" del Gobierno que preside Rajoy.



Por esos mismos motivos, han estimado como "un sarcasmo y una temeridad" que el PSOE compare la actual coyuntura económica con la que había en 2011 para asegurar que las cuentas de 2017 no mejoran prácticamente en nada lo que los socialistas hicieron entonces, al tiempo que han responsabilizado a ese partido de los "400 millones de media" que ha perdido al año Canarias por el vigente sistema de financiación autonómica.