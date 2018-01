Román Rodríguez: "Canarias se juega mucho en Madrid este semestre"

Nueva Canarias trabajará por que la separación del REF de la financiación autonómica y la compensación de la pérdida de inversiones del Estado carreteras de las islas se consoliden en el primer semestre del año, en el que cree que el Archipiélago "se juega mucho" en Madrid, según ha anunciado este viernes su presidente, Román Rodríguez.



La organización nacionalista mantendrá, por ello, su empeño de rentabilizar el voto de su único diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, como hizo al negociar con el Gobierno del PP su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, incluso a pesar de que considera que actualmente "el mapa político no favorece" a los intereses de Canarias, según ha apuntado su líder.



En un encuentro con periodistas convocado para hablar de los propósitos de su partido ante el nuevo año, Román Rodríguez ha destacado que teme que las demandas de isleñas se vean perjudicadas por cambios de posiciones de los grupos con presencia en las Cortes Generales que podrían derivarse del conflicto de Cataluña.



Ya que este ha propiciado una potenciación de las posturas centralistas de algunas formaciones que podría tener efectos negativos sobre las aspiraciones canarias en materias como la reforma del Estatuto de Autonomía, actualmente en trámite, o la mejora de la financiación que recibe el archipiélago del Estado, al entender de NC.



Este partido ve un síntoma de ese nuevo clima político adverso para las islas en el giro que se ha dado a las expectativas de llevar a cabo una reforma de la Constitución Española que existían semanas atrás, y que ahora da casi por desaparecidas.



Prueba de ello es, según el presidente de NC, que la comisión que se ha formado para estudiar inicialmente esa reforma "ha nacido con dificultades", tanto por la decisión de no sumarse a ella de partidos como Podemos como por el talante poco favorable a los cambios que han mostrado algunos de los que sí lo han hecho, como el PP o Ciudadanos.



Hasta el punto de que "creemos que la reforma constitucional no se va a instrumentar finalmente", ha declarado.



No obstante, Román Rodríguez ha aclarado que su formación insistirá en sus intentos de que se hagan realidad proyectos esbozados pero no concretados en la negociación llevada a cabo con el PP en torno a los presupuestos de 2017, como el cierre de un acuerdo sobre la reforma electoral de las islas o la adopción de medidas para abaratar el transporte aéreo con la península.



Una meta esta que sería más factible, en su opinión, si el Gobierno central promoviera finalmente una nueva ley de presupuestos para 2018 en vez de prorrogar los de 2017 y precisara recabar el apoyo de NC para sacarla adelante en el Congreso de los Diputados.



Rodríguez ha matizado, de cualquier modo, que lo que ocurra estará supeditado a cómo decidan proceder el PP y su Gobierno en los próximos meses.



"Yo hablé con Rajoy (el presidente del Ejecutivo y del PP) antes de Navidades, porque me llamó (...) y quedamos en retomar los contactos después de las fiestas para evaluar el futuro de la agenda de los asuntos políticos que tenemos en Madrid", ha relatado. "De manera que tendremos que esperar, no depende de nosotros".



No obstante, ha reiterado que, de ser posible, NC no renunciará a rentabilizar la eventual influencia que pueda ejercer respecto a la política del Gobierno español en relación a las islas.



"Si se da la circunstancia de sentarnos -ha expuesto-, pondremos delante siempre los intereses generales de Canarias y, sobre todo, vamos a trabajar para que el REF económico, altamente consensuado, salga adelante, y que el Estatuto no se recorte".



"Porque hay enmiendas del PP y Ciudadanos en tramitación que estamos estudiando estos días donde hay una especie de 'afeitado' que no parece razonable" respecto al texto de reforma del Estatuto de Autonomía elevado al Congreso, ha argumentado.