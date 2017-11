El PSOE espera que "baje la tensión" sobre RTVC tras el debate de este miércoles sobre el cese de Negrín

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha confiado este miércoles en que baje la "tensión" política tras el pleno que debatirá esta tarde la petición de destitución del presidente del Consejo Rector y del Ente Público RTVC, Santiago Negrín, en la que su grupo se abstendrá.



Torres ha indicado a los periodistas que "sería bueno que bajara el clima actual y, especialmente, de la opinión publica, sobre todo a través de la opinión publicada para que se normalice la vida parlamentaria", tras este debate que se celebra a petición de los grupos del PP, Podemos y Nueva Canarias, y que no responde a la propuesta del PSOE sobre este asunto.



Desde hace meses su partido ha dicho que es preciso sustituir a Negrín, pero entiende que primero hay que cubrir las vacantes existentes en el Consejo Rector e iniciar la gestión para que los servicios informativos sean públicos, ha recalcado Torres.



Así mismo, ha insistido en que la propuesta que defenderá en el pleno de este miércoles es la acordada por la Comisión Ejecutiva Regional el pasado lunes, después de convocarla el 6 de noviembre, dos días antes de que se comunicara la propuesta de destitución por las tres fuerzas que la proponen y que no esperaron a que se reuniera el citado órgano de su partido, que ya había sido anunciada.



Torres ha subrayado que la abstención acordada por la Comisión Ejecutiva Regional fue decidida por unanimidad.



En cuanto a si con este pleno monográfico se conseguirá bajar la tensión, ha señalado que lleva pocos meses al frente de la secretaría general de su partido, pero que han sido "relevantes".



Así, ha detallado que en este periodo se ha producido el "fracaso" de las negociaciones entre CC y PP para que los populares se incorporaran el Ejecutivo autonómico, se han debatido los presupuestos canarios, que han estado determinados por la crisis de Cataluña, ya que de momento no habrá nuevas cuentas estatales para 2018, y a ello se ha unido el problema de la Televisión Canaria y de los demás órganos dependientes del Parlamento pendientes de renovar.



En cualquier caso, ha afirmado que el PSOE actúa de forma independiente y toma sus decisiones en sus órganos colegiados, y que el relativo a la destitución de Negrín se adoptó el pasado lunes.



Ha podido haber manifestaciones de algunos cargos del partido o público de su partido sobre esta cuestión, pero el acuerdo del partido es el que se produjo en su Ejecutiva, ha insistido.



Además, ha indicado sobre el asunto de la Televisión Canaria que su grupo parlamentario debe iniciar los trámites para la gestión pública de los informativos, y que este punto lo llevarán al próximo pleno del Parlamento, y que también han solicitado de que se cubran las vacantes del Consejo Rector con carácter inmediato, aunque dependerá de que se logre el acuerdo necesario.