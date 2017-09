El alcalde de San Mateo ve "inconcebible" el retraso de la Guardia Civil en buscar a la vecina fallecida

El alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, ha expresado este miércoles su malestar por el hecho de que la Guardia Civil tardara en buscar a la mujer sueca que murió abrasada en el incendio de Gran Canaria con el argumento de que no había denuncia, algo que cree "inconcebible en una catástrofe".



Ortega ha señalado que "casi tuvo que rogar" a la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, que activara a la Guardia Civil, doce horas después de que el Gobierno de Canarias, a través del 112, estableciera un dispositivo de búsqueda de la vecina de San Mateo Carin Birgitta Ostman en el que figuraba el Instituto Armado.



Ortega ha expresado su "profunda tristeza por los daños" que ha provocado el incendio en su municipio y por la muerte de esta mujer en las proximidades de Los Llanos de Ana López, donde fue hallado su cuerpo carbonizado, dos días después de iniciarse el fuego.



El alcalde ha explicado que desde que la noche del jueves se confirmó que esta vecina no estaba en el albergue de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, el 112 organizó un rastreo de la zona, para lo que movilizó a Protección Civil, los Bomberos, Guardia Civil, la Policía Canaria en su busca, en la que también participaron los concejales del Ayuntamiento y él mismo.



Ese rastreo se hizo desde la medianoche hasta las dos de la madrugada del jueves al viernes en unas condiciones "infernales", para tratar de localizarla, pero la Guardia Civil no se presentó en el punto de encuentro, ha destacado Ortega.



Así mismo, ha afirmado que al día siguiente casi "se tuvo que rogar a la Delegación del Gobierno que activara dispositivo de búsqueda", pero su responsable, Mercedes Roldós, decía que era necesario una denuncia, "algo inconcebible en una catástrofe" y cuando ya se les había activado doce horas antes.



"Es inconcebible que una administración tenga que poner una denuncia a otra", cuando además ya está activado un dispositivo, ha lamentado Ortega, quien ha añadido el hecho de que "no se trataba de que una persona que se hubiera ido de fiesta y no hubiera regresado, sino de una persona inmersa en zona catastrófica".



En cuanto a los daños provocados por el incendio, ha dicho que aún estan sin cuantificar, pero que su municipio ha sido el más afectado y el fuego ha dejado "un paisaje desolador y dantesco".



Cinco viviendas han resultado dañadas forma considerable y otras en menor medida, además de cuartos de aperos, ha indicado el alcalde, que ha destacado que también ha habido ganado carbonizado, como ha sido el caso del rebaño de ovejas de la mujer sueca fallecida, árboles frutales y zonas de cultivo arrasados.



Según Ortega, las queserías del municipio, por estar en zonas más urbanas, se han salvado del fuego iniciado el pasado miércoles, cuando se pasó "una noche aterradora" en San Mateo, hacia donde avanzaba el incendio en sus primeras horas y a cuyo núcleo se evacuó a unas 400 personas, algunas de ellas durante esa madrugada.