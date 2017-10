Uno de los denunciantes de la compra de votos en Mogán: "Dos semanas antes me ofrecieron 150 euros"

Una de las denuncias presentadas el 21 de abril de este año en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana por la presunta compra de votos en Mogán relata que "dos semanas antes del 24 de mayo de 2015 me ofrecieron 150 euros por la compra de mi boto [sic] para el grupo Ciuca Mogán".

Según el texto, al que ha tenido acceso Antena 3 Canarias, esta persona asegura que aparte de dinero los miembros del partido le ofrecieron "trabajo, casa, ayuda" y que el método utiizado fue el del voto por correo, empleado por 560 vecinos frente a los 191 registrados en las elecciones de 2011.

"Los miembros de Ciuca me rellenaron las papeletas y una vez (...) el sobre serrado [sic ] y la chica lo abrió y me pagó". "Como muchos otros suidadanos [sic] de arguineguín [sic] nos sentimos abandonados y engañados porque no han cumplido con nada y nos han estafado", reza el escrito.

En otra de las denuncias, con registro de entrada el pasado 20 de abril, un vecino del municipio explica que "el 22 de mayo (...) vinieron tres personas con una tarjeta de Ciuca Mogán y me compraron el voto por 40 euros, echo [sic] que yo no sabía que era ilegal".

Ese mismo 20 de abril otra persona acudió a los juzgados del sur de la isla para denunciar otro intento de compra de votos. "Que estando yo en Arguineguín el 24 de mayo vinieron tres personas a comprarnos el voto estando yo en otro municipio empadronado y me intentaron comprar el voto un tal Bicho y una tal María con sus tarjetas puestas en el cuello del grupo Ciuca Mogán por la cantidad de 50 euros y lo hicieron con todas las personas en ese momento que estaban allí", señala el texto.

Desde la asociación Regeneración Democrática y Acción Social de Mogán, que está asesorando a los denunciantes, indican que este mismo viernes han solicitado en los juzgados que se reabra la investigación archivada en su día por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana.

Mientras, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, después de haber solicitado en febrero a la Delegación del Gobierno que se retomara esta investigación, ha presentado en los últimos meses ante el Juzgado de Instrucción número 3 dos informes con "indicios muy sólidos" de que se realizó esta práctica fraudulenta, por lo que también han exigido que se reanuden las pesquisas.