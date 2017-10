Las fuerzas políticas canarias se aferran al “resquicio de esperanza” que abre el “confuso” mensaje de Puigdemont

El “confuso” mensaje lanzado por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su comparecencia de este martes en el Parlament ha abierto un “resquicio de esperanza” en los portavoces de las fuerzas políticas de la Cámara canaria, si bien el presidente del Gobierno, el nacionalista Fernando Clavijo, ha preferido mantener silencio y apelar a la “prudencia” a la espera de cómo evolucionan los acontecimientos.

Una prudencia que se ha extendido a la portavoz y secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González, para quien “hay que esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, sin olvidar que “nosotros siempre hemos sido claros con la legalidad vigente y defendido la Constitución, apostando por un diálogo que permita una solución”.

“Hay que analizar lo que realmente ha pasado, pero la solución pasa por el diálogo y el entendimiento con fórmulas que dentro de la legalidad y la Constitución permita un encaje de Cataluña con el que los catalanes se sientan cómodos en el Estado español, y nosotros, con representantes en el Congreso y en el Senado, estamos dispuestos a colaborar” concluyó la portavoz Nacionalista.

“Estamos expectantes ante una realidad absolutamente confusa al escudarse Puigdemont en una consulta que obviamente es ilegal y el PSOE ha dicho por activa y por pasiva que estamos con el Estado de Derecho y con la Constitución, pero se abre un espacio de sensatez al que queremos acogernos para propiciar un espacio de entendimiento y de diálogo al que siempre hemos apelado”, ha asegurado la recientemente nombrada portavoz del Grupo Socialista, Dolores Corujo.

Por ello, Corujo dijo que “vamos a ser cautos y coherentes para ver cuáles son las próximas actuaciones del presidente Rajoy” tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para el miércoles.

En parecidos términos, y antes de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegurara públicamente que la Generalitat no puede exhibir los resultados del 1 de octubre como aval ni atribuir a una mayoría de catalanes el deseo de independencia "porque fue un acto ilegal, fraudulento y sin las mínimas garantías", el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, dijo que pese a que Puigdemont había sido “confuso y no fácil de entender”, su intervención no incluía un “hecho jurídico de declaración unilateral de independencia”, lo que abre “una pequeña rendija, un resquicio mínimo para buscar espacios de diálogo y entendimiento”.

Según Rodríguez, “ahora debemos esperar a la interpretación de lo que está ocurriendo va a hacer el Gobierno de España, que es quien tiene la última responsabilidad”. “En esta crisis sería, severa y grave es preferible pecar por defecto que por exceso y todo lo que sea contener la situación, viene bien”, remachó.

Para la líder de Podemos, Noemí Santana, al final “ha reinado la cordura y no se ha declarado unilateralmente la independencia de Catalunya”, ya que Puigdemont “la ha suspendido a todos los efectos para dejar paso a un espacio de diálogo y al entendimiento, y ahora la pelota está en el tejado del presidente Mariano Rajoy, y esperemos que actúe también consecuentemente con altura de miras y capacidad para solucionarlo”.

Para Santana, “es una buena noticia que se de una segunda oportunidad al diálogo” y conminó a Rajoy y a Puigdemont a que si se ven incapaces de hablar, deleguen en “un equipo de personas de su confianza capaces de buscar alternativas y una salida”.

Por último, el máximo dirigente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, resaltó en los pasillos del Parlamento que “algo ha hecho reflexionar a Puigdemont, y aunque no ha renunciado a la declaración de independencia en los,próximos meses, deja la puerta abierta para el diálogo, que es la mejor solución para llegar a la paz y el sosiego”.

“Nos alegramos de que haya llegado un rayo de luz y de cordura para que la sociedad española y Catalana estén más tranquilas y se pueda reconducir la pacificación social”, dijo Curbelo.