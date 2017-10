El secretario general del PSOE en Canarias hubiera preferido escuchar a Rajoy antes que al rey

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este miércoles que hubiera deseado que hablara primero sobre la situación de Cataluña el presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy (PP), antes que el rey, en cuyo mensaje echó en falta que no apelara al diálogo.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha reprochado el hecho de que el Gobierno de España no haya "dado la cara estos días", algo que se sigue esperando, según el dirigente socialista, pues ante las circunstancias vividas ya tendría que haber hablado "dos veces".

En cuanto al mensaje de Felipe VI, ha destacado que fue "duro" y "contundente" en su defensa del orden jurídico y la Constitución, pero entiende que debió añadir la necesidad del diálogo.

"Es cierto que el Gobierno catalán ha ido hacia una deriva absolutamente inaceptable, pero llegados a este punto, la única solución es el diálogo", ha afirmado Torres.

El secretario de los socialistas canarios ha abogado por ello a "la calma, la empatía y la búsqueda de puntos encuentros para poder hacer frente al desafío independentista de Cataluña", aunque advierte una falta de voluntad por parte del Gobierno catalán y central para ello.

Según Torres, la postura del Ejecutivo central en estos años ha propiciado que se extendiera el sentimiento independentista, y el Gobierno de Rajoy también debe explicar el motivo por el que ha permitido que se llegara al 1 de octubre.

Para Torres, el diálogo es "inminente" y es preciso buscar fórmulas pactadas para que el Gobierno catalán pueda expresar cómo salir de este "atolladero" que sitúa a España en una posición "muy preocupante", la peor tras la Transición democrática, cuando se tomaron decisiones difíciles y se buscó una solución pacífica, ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), ha considerado el discurso del Rey como el "más importante" del jefe del Estado desde el 23F y "más duro", al señalar al Gobierno de la Generalitat como incumplidor de la ley, lo que es "una realidad incuestionable".

"El Rey es la figura que representa a todo el Estado y lo que ha dicho es que se debe hacer cumplir la ley", ha apuntado Hidalgo, antes de matizar que "la situación es complicada y cualquier mensaje que pueda añadir más tensión puede empeorar las cosas", aunque entiende que Don Felipe, como jefe del Estado, debía decir algo y no podría "inhibirse como si no estuviera ocurriendo nada en Cataluña".

En opinión de Hidalgo, "hay que volver a establecer puentes para que se rebaje la tensión" entre la sociedad catalana y el conjunto del España.

Hidalgo ha manifestado que le gustaría que no se tuviera que tomar ninguna medida que no fuera pactada con el Gobierno catalán "para darles una salida honrosa", y que esto no sea "un problema de choques donde todos nos pongamos la bandera encima y tratemos de resolverlo con las tripas".

El alcalde ha considerado también que la sociedad catalana y la española en su conjunto son pacíficas y deben saber resolver sus problemas con sus instituciones y dentro de la ley.

Así mismo, ha confiado en que no se tenga que aplicar el artículo 155 de la Constitución y, de hacerse, que sea de la forma "más consensuada con todas las fuerzas políticas".

En cuanto a las cargas policiales del pasado domingo, Hidalgo ha dicho que se puede culpar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque cumplían órdenes de la autoridad judicial o de sus mandos, y lo hicieron de forma eficiente.

El problema radica en "cómo se ha gestionado esto, tanto por parte de los incumplidores de la ley como del Gobierno central, que ha generado un problema al dar una imagen de España que no es la adecuada".