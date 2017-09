Canarias, entre las cuatro comunidades con más casos de maltrato animal

Estas jornadas estuvieron dirigidas a los 21 municipios de la isla. Además de los veterinarios, acudieron a este seminario los concejales del ramo, técnicos con responsabilidades en las áreas de tenencia y bienestar animal de todos los ayuntamientos, policías locales, agentes de medio ambiente y personal municipal implicado en tareas de animales perdidos o abandonados, convivencia ciudadana y derechos de los animales.

La concepción social de los animales está inmersa en un proceso complejo de evolución que se está trasladado al campo jurídico con múltiples implicaciones a todos los niveles y que exige a las Administraciones un esfuerzo continuo por, en primer lugar, comprender las raíces en las que se sustentan los cambios y, en segundo lugar, por conocer el amplio abanico de normas interconectadas que sobre la protección animal se han ido aprobando y que han dibujado un nuevo marco jurídico.

En estas jornadas, el doctor Jaume Fatjó Ríos, director de la Cátedra de Investigación de la UAB Fundación Affinity–Animales y Salud, expuso las conclusiones de la investigación que se ha realizado hasta la fecha sobre los mecanismos que explican el maltrato a los animales, con una especial atención a la perspectiva de la psiquiatría, la psicología y la psicología social.

Por su parte, el doctor José María Pérez Monguió, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, abordó, entre otras cuestiones, el maltrato en la normativa penal tras la reforma del Código Penal de 2015 y en la normativa administrativa autonómica comparada, el abandono como forma de maltrato, el fenómeno del sacrificio 0, los refugios o centros de recogida de animales y su problemática, la especial consideración de los animales potencialmente peligrosos y las medidas de los ayuntamientos, cabildos y administración autonómica en el campo de la protección animal.

Régimen jurídico de los animales

Pérez Monguió es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Cádiz en la que desarrolla su actividad docente y de investigación como profesor titular en Derecho Administrativo. Su labor de investigación se ha centrado en el campo del régimen jurídico de los animales, y en este campo es uno de los pioneros en España.

Este profesor cree que cada vez hay más sensibilidad social sobre el maltrato de los animales. “Hace unos años, cuando yo empecé a estudiar la materia, las cuestiones de maltrato o de bienestar animal se tomaban en cuenta en ámbitos muy reducidos. Era un grupo muy pequeño el que se preocupaba por estas cuestiones, pero actualmente en los últimos años ha ido creciendo y emergiendo esta sensibilidad y ahora se extiende a casi todas las capas sociales y todos los ámbitos”.

El asunto está ahora candente en todas las esferas. “Hace unos años, el maltrato animal no tenía mucha repercusión en los medios de comunicación hasta 1999, cuando se produjeron una serie de ataques de perros potencialmente peligrosos. Al día de hoy cualquier acción de maltrato hacia los animales tiene una repercusión mediática muy importante”.

Las leyes de protección animal se han ido adaptando a los tiempos. La primera ley en España es de 1929. Cuando comenzó la democracia y se empezó a desarrollar el marco normativo autonómico, cada comunidad fue aprobando su respectiva ley de protección animal, especialmente referida a los animales de compañía.

En general, las leyes autonómicas de protección animal tienen puntos de común pero hay diferencias entre las comunidades. “En todas partes está el principio de que hay que preservar el bienestar animal o que los animales son seres sensibles o que el trato a los animales es una muestra de la civilización de los pueblos”.

Canarias fue la primera comunidad que prohibió las corridas de toros, pero fue porque aquí no había cultura y afición taurinas. No fue porque los canarios tuviéramos más sensibilidad con los animales que los peninsulares y baleares. De hecho en las islas hay peleas de gallos. “En Canarias pasa una cosa curiosa. Las peleas de gallos son una actividad ancestral, igual que pasaba en Andalucía. En Andalucía están permitidas estas peleas, siempre que se empleen para la mejora o selección de la raza”, dice Monguió.

Esta práctica requiere un control exhaustivo porque detrás de las peleas de gallos muchas veces hay otro tipo de actividades ilegales, como apuestas clandestinas o actividades violentas que el Seprona está persiguiendo de cerca.

Perro de presa canario. (CC).

Perro de presa canario

Hace unos pocos meses una mujer falleció en su casa de Madrid, al parecer por un ataque de su perro de presa canario. Sobre este particular el doctor Monguió no tiene claro que pueda considerarse un animal potencialmente peligroso. “Yo no tengo los conocimientos técnicos para decir si el perro de presa canario es potencialmente peligroso. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que los perros han sido seleccionados para una actividad. Cada raza ha sido seleccionada para una actividad. El perro de presa canario, como el resto de perros de presa, ha sido seleccionado para la presa. Eso no quiere decir que sean agresivos, sino que tienen un instrumento y han sido seleccionados para una actividad concreta”.

Cada perro tiene unas características peculiares. El perro de presa, como el perro de rastreo, tiene unas mayores habilidades para el rastreo. Un perro de presa en manos de una persona sensata, con el animal bien educado, que venga de progenitores estables, seguramente no dará ningún problema. Los problemas vienen de la manipulación y de la selección. Hay perros para todas las personas y no todos los perros son aptos para todo el mundo. Es como si una señora mayor quisiera tener un cachorro de dogo argentino. Si la señora tuviera un problema de cadera se caería con este perro. Sin embargo un yorkshire le viene estupendo”.

Los expertos y profesionales coinciden en aceptar que el perro de presa canario no es un animal potencialmente peligroso, y de hecho la ley estatal en esta materia lo excluye. En la ley solo se incluyen ocho razas de perros peligrosos: pitbull terrier americano, staffordshire bull terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileño, tosa inu y akita inu japoneses y dogo de Burdeos.

Clemente Reyes, secretario del Club de Perro de Presa Canario y juez de esta raza canina, señala que es muy difícil pronunciarse sobre el suceso de Madrid porque no está aún muy claro. “Dicen que el perro mordió a la señora pero no sé si fue antes o después. Muchas veces ha pasado que el perro intenta ayudar a la persona que está desfallecida y lo hace con la boca porque no tiene otra forma. Y otras veces tira del brazo. En Arucas la pobre perra lamía la cara de la dueña, que estaba inconsciente por infarto, y como le arañaba la cara pensaron que la perra se le había tirado a la señora, pero todo lo contrario, la perrita trataba de ayudar. El perro no se puede defender porque no habla”.

Antonio Miguel Martel, adiestrador profesional de perros de presa, también cree que el canario no es una raza peligrosa. “Se han catalogado ocho razas de perro peligrosas y el presa canario no está entre ellas. La ley dice que cuando un perro tenga tres de una serie de características establecidas puede ser peligroso.

Manuel Zumbado, vicedecano de Planificación Académica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas, afirma que “hay voces que están a favor de cambiar la normativa de la Ley de los animales potencialmente peligrosos porque estás condenando a una serie de razas. Aunque se habla genéricamente de animales potencialmente peligrosos, al final son los perros a los que señala”.

Pedro Cerpa, veterinario municipal de Telde, reconoce que la normativa en esta ciudad sí reconoce a los presa canario como perros potencialmente peligrosos ya que cada municipio puede añadir las razas que crea conveniente a la lista de ocho de la ley nacional.

Sin embargo, cree que “la normativa, que salió en el año 99, tiene fallos. En eso todo el mundo coincide. Debía mejorarse la normativa nacional porque se sacó deprisa, mal y corriendo. En los foros con los compañeros veterinarios de otros municipios comentamos que tiene fallos y que algún día el Gobierno central tiene que mejorarla”.

Manuel Morales, profesor titular de Medicina y Cirugía de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC y ex presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, entiende que el presa canario “no solo no es una raza de perro potencialmente peligrosa, sino que es una animal muy entrañable con sus dueños y en general es muy sociable. En cualquier caso la socialización que se haga en los animales es la base para que la relación con las personas sea lo más adecuada posible”.

Captura de palomas en Barcelona. (Change.org).

La Ley canaria

La ley canaria es del año 91. “La sociedad canaria está suficientemente madura para que se produzca un cambio normativo, y de hecho es lo que se está produciendo ahora en fase de anteproyecto para adaptar la normativa a los nuevos tiempos. Eso significa que la sociedad lo reclama. Está reclamando un cambio significativo”.

En España hay muchos defensores de la tauromaquia que dicen que el toro no sufre en la plaza y que la lidia va en su carácter. “A mí esos argumentos no me parecen muy aceptables. De hecho, dicen que el animal, en el momento de la lidia y debido al estrés, tiene una mayor tolerancia al dolor y que han sido criados para eso. En estos tiempos disfrutar con una escena cruenta de otro ser vivo no es de recibo, no me parece razonable”, concluye Pérez Monguió.

Barcelona y Nueva York

Jaume Fatjó Ríos, licenciado y doctor en veterinaria por la Universitat Autónoma de Barcelona y director de la Cátedra de Investigación de la UAB Fundación Affinity–Animales y Salud, realizó estudios de posgrado en medicina del comportamiento en la Facultad de Veterinaria de Nueva York y fue responsable del servicio de etología de la Facultad de Veterinaria de Barcelona de 1995 a 2009.

“En primer lugar tenemos que plantearnos lo que es maltrato a los animales y lo que no, intentar acotar una definición. El problema está en que la definición es difícil y nadie está de acuerdo. Si tú tomas la perspectiva del animal, tan maltrato sería encadenar a un perro y darle una paliza en la calle como una corrida de toros. Eso desde la perspectiva del animal. Una de las definiciones más conocidas dice que el maltrato es una acción socialmente no aceptada que le causa daño injustificado a un animal”, afirma.

“Por ejemplo, de acuerdo con esta afirmación, la ganadería quedaría excluida de la definición porque es algo que está socialmente aceptado y para nuestra sociedad, al menos de momento, es justificable. Porque permite conseguir alimento. La experimentación animal quedaría también excluida de esta definición”, agrega Fatjó Ríos.

La sociedad cuestiona cada vez más el trato a los animales. “Hay movimientos de personas para las cuales una fiesta con animales, como pueden ser las corridas de toros o el correbous en Cataluña, empieza a no ser justificada. Incluso para otras personas que lo llevan más al extremo ningún tipo de utilización de los animales estaría justificado. Y si causa daño ya entraría para ellos dentro de la definición de maltrato”.

Bandejas de carne expuestas. (EFE).

Sociedad más sensible

La sociedad es cada vez más sensible con el maltrato animal, pero no ocurre con todas las especies. “Por ejemplo, la paloma. En ciudades como Barcelona o las que tienen poblaciones muy grandes de palomas, en un primer momento, a principios del siglo XX, eran animales que tenían una buena percepción por parte de la gente. La gente tenía una buena actitud ante estos animales, pero cuando estos animales han crecido, las poblaciones se han descontrolado y han empezado a causar daño directo o indirecto a la gente, la percepción de la sociedad ha cambiado. Ahora las actitudes de la población hacia las palomas en ciudades como Barcelona o Nueva York, son muy negativas comparadas a las de hace treinta o cuarenta años”, explica Jaum Fatjó.

“Hay algunos investigadores que dicen que a veces en lo que nos hemos especializado es en hacer desaparecer el maltrato de alguna manera. Es decir, ¿dónde estás los mataderos? Nadie lo sabe. Porque no queremos verlos. Esa es una de las estrategias que usamos como sociedad e individuos para limpiarnos moralmente de los actos que cometemos de maltrato hacia los animales. No sabemos dónde están los mataderos, no queremos ni saberlo”, añade.

“La investigación ha demostrado en los últimos años que huimos de la imagen de maltrato a los animales. Si vas a cualquier tienda o a un supermercado la evolución es que los productos cárnicos cada vez te recuerda menos al animal. Hace unos años ibas a comprar y veías el conejo o el pollo expuestos en toda su crudeza. Ahora no, ahora ves las bandejitas con las pechugas limpias para que te recuerden lo menos posible al animal. Y eso la industria lo sabe y por eso lo hace”, puntualiza.

El maltrato a los animales es algo cotidiano, pero la sociedad lo ha aceptado. Las personas somos más permisivas con el maltrato de algunos animales determinados. “Eso lo sabemos hacer muy bien, de la misma manera que lo hacemos con las personas. El prejuicio, que puede ser por raza, por cultura, por países, por estratos sociales. Los mecanismos psicológicos que hacen que una persona sepa distanciarse más o menos de otro ser humano son básicamente los mismos que permiten a una persona tener una conducta exquisita con su perro y no tenerla con el pollo que se está comiendo. Hemos llegado a escenarios surrealistas, casi de caricaturas. El conejo es un animal de compañía. Se da el caso de tener un conejo con nombre y apellidos en tu casa y encima de la mesa tener en la cazuela un primo suyo cocinado al ajillo”.