"Trabaje gratis": crece el número de ofertas de empleo sin sueldo

La crisis ha normalizado la precariedad laboral. No aceptar conlleva sentimiento de culpa o lo que es lo mismo, nos sume en la indefensión aprendida

El 71% de las ofertas de empleo no hace mención al sueldo y más de la mitad, 52%, no incluye el horario. Al mismo tiempo, el 30% no especifica la jornada y el 13% omite, incluso, el tipo de contrato