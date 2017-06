Activistas canarios se declaran "objetores fiscales" contra el gasto militar

Una representación de la Alternativa Antimilitarista MOC-Las Palmas han presentado un escrito como "objetores fiscales" en la Delegación del Gobierno en Canarias para oponerse al gasto militar que realiza el Estado.



"Lo que hacemos es negarnos a pagar una parte de los impuestos, que sí ingresamos a una asociación o colectivo que trabaje para la paz", ha explicado el portavoz de la plataforma, Juan Manuel Muñoz.



Ante el anuncio de aumento del gasto militar en un 33 por ciento por parte del Ministerio de Defensa, hasta superar los 8.000 millones de euros, Muñoz sostiene que otras organizaciones antimilitaristas, como Utopía Contagiosa, han contabilizado una cantidad muy superior de gasto debido a que hay partidas encubiertas en otros ministerios.



"En 2016, según los criterios de la OTAN, el gasto militar español ascendió a 30.000 millones de euros", ha expuesto el portavoz de la Alternativa Antimilitarista, quien ha denunciado que, a través del Ministerio del Interior, "muchas veces se pagan las intervenciones en el extranjero".



En este año se han declarado objetores fiscales contra el gasto militar en Gran Canaria 15 personas, una acción ilegal contra el fisco de la que son conscientes sus partidarios, pero que desde Alternativa Antimilitarista se califica como "desobediencia civil".



"Cada persona pueda objetar la cantidad (de dinero) que quiera", ha puntualizado Muñoz, tras recordar que el gasto militar por persona al año en España es de 715 euros en el año 2017.



Muñoz ha agregado que "a la mayoría de las personas (Hacienda) no les suele pedir nada, pero hay una parte a las que sí les ha reclamado varios años hacia atrás los años que ha objetado aludiendo a que hay un error en la declaración".



Koldobi Velasco, también miembro de Alternativa Antimilitarista, ha recordado que la legislación española no reconoce el derecho a la objeción de conciencia para protestar contra el gasto militar.



"Cada día se gastan en España 84 millones de euros de gasto militar, esa cantidad se puede usar en asuntos como las pensiones, una renta básica para todos o en la educación", ha propuesto Velasco como alternativas.



El año pasado, unos 5.000 euros procedentes de residentes objetores canarios no se ingresaron en las arcas del Estado, mientras que en el conjunto del país esa cantidad ascendió hasta los 57.000 euros, concluye Alternativa Antimilitarista.