Calima y vientos de hasta 75 kilómetros por hora este viernes

Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias este viernes cuando se espera la presencia de calima y vientos fuertes que podrán alcanzar los 75 kilómetros por hora en zonas de todas las islas, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.



Las temperaturas apenas experimentarán cambios, en todo caso, de acuerdo a su predicción, que detalla que en Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 18 y 21 grados y en Santa Cruz de Tenerife entre 17 y 22, y que el viento se prevé del sureste fuerte y con rachas máximas de 75 kilómetros por hora que afectarán, sobre todo, a áreas del nordeste y del sur de las distintas islas.



También se esperan vientos del sureste en las aguas del archipiélago, donde su fuerza oscilará entre 3 y 6 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, mar de fondo de norte o noroeste de entre 1 y 3 metros y visibilidad regular por la presencia de calima.



La predicción del tiempo para mañana, por islas, es la siguiente:



LANZAROTE



Poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sudeste de 30 a 45 km/h, con rachas de hasta 75 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Arrecife 15 20



FUERTEVENTURA



Poco nuboso a despejado con intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sudeste de 30 a 45 km/h, con rachas de hasta 75 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Puerto del Rosario 17 21



GRAN CANARIA



Poco nuboso a despejado, con intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste de 30 a 45 km/h, con rachas de hasta 75 km/h que afectarán principalmente a extremo nordeste, incluida la capital, y extremo sur.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Las Palmas de Gran Canaria 18 21



TENERIFE



Poco nuboso a despejado, con intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sudeste de 30 a 45 km/h, con rachas de hasta 75 km/h que afectarán principalmente a extremos sur y nordeste. En costas norte, viento variable flojo, con brisas y rachas ocasionales en los municipios del nordeste desde La Orotava a La Laguna.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de Tenerife 17 22



LA GOMERA



Poco nuboso a despejado, con intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sudeste de 30 a 45 km/h, con rachas de hasta 75 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



San Sebastián de La Gomera 17 23



LA PALMA



Poco nuboso a despejado, con intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste entre 25 a 35 km/h, con rachas de hasta 75 km/h que afectarán principalmente a extremo sur y zonas de interior.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Santa Cruz de La Palma 19 24



EL HIERRO



Poco nuboso a despejado, con intervalos de nubes altas. Calima. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sudeste entre 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 75 km/h.



Temperaturas mínimas y máximas previstas (C):



Valverde 14 17