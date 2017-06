Canarias convoca la próxima semana 103 plazas de la OPE 2015-2016

El Gobierno canario prevé publicar el viernes la convocatoria de 103 de las 658 plazas de la Oferta Pública de Empleo 2015-2016 correspondientes a la administración general de la comunidad autónoma, según ha anunciado este lunes el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Barragán ha destacado que se trata de las primeras plazas de empleo público que convoca el Gobierno canarios desde 2008, una vez finalizado el período de crisis que ha impuesto "grandes restricciones" presupuestarias por las que la comunidad autónoma, ha dicho, no ha podido ofertar estas plazas.



Para poder acceder a esta primera convocatoria de la OPE 2015-2016, que afecta al cuerpo de administradores generales de la administración regional se exigirá una licenciatura o una titulación universitaria de grado.



De las 103 plazas que se convocarán, 61 corresponden al turno libre -cinco de ellas reservadas a personas con discapacidad igual o superior al 33 %-, mientras que las 42 restantes son plazas de promoción interna.



Se prevé que los exámenes tengan lugar en torno al mes de septiembre, ya que el plazo de presentación de solicitudes se desarrollará entre el 1 y el 20 de julio, ha informado el consejero.



Ente el resto de plazas de esta OPE 2015-2016 figuran unas de letrados del servicio jurídico y otras de ingenieros de la administración autonómica, que se convocarán a continuación, pero no este año, ha añadido.



Para comenzar a reponer el empleo perdido en la crisis, cuyo volumen no ha precisado, Barragán ha resaltado que el Ejecutivo regional se ha comprometido a diseñar un plan de estabilización del empleo temporal, para lo que contará con las organizaciones sindicales representadas en los órganos de negociación de la Administración.



De cara a esa "funcionarización de trabajadores interinos", que el Estado coordina con el conjunto de comunidades autónomas, el consejero ha avanzado que a los potenciales beneficiarios de esta convocatoria se exigirá una antigüedad mínima de tres años en la administración autonómica y también podrán acceder a ella trabajadores del Servicio Canario de Empleo y de las universidades públicas de las islas.



Por otra parte, la portavoz del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las directrices que regulan la elaboración de los informes de evaluación del impacto de género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno canario, tal y como establece la Ley Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, y ha fijado su contenido básico.



Estas pautas serán seguidas por todos los departamentos de la administración de la comunidad autónoma de Canarias y sus organismos autónomos.



Cada centro directivo que elabore un proyecto normativo o plan será el responsable de emitir un informe de evaluación de impacto de género, que deberá poner de manifiesto las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el ámbito de la actuación de la propuesta.